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Развлечения «Наговорила ему гадостей»: Любовь Успенская жестко отшила Иосифа Пригожина

«Наговорила ему гадостей»: Любовь Успенская жестко отшила Иосифа Пригожина

Продюсер хотел помирить певицу с Филиппом Киркоровым

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Иосиф Пригожин попросил певицу простить Киркорова, но в ответ услышал одни оскорбления

Любовь Успенская обругала Иосифа Пригожина, когда тот попытался помирить артистку с Филиппом Киркоровым. Звезды эстрады вот уже полгода выясняют отношения, и продюсер попытался зарыть «топор войны» — по его мнению, сейчас не то время, чтобы устраивать тяжбы среди своих. Однако в ответ получил лишь оскорбления. Об этом адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказал нашим коллегам из «СтарХита».

— Она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей. Он мне рассказал, насколько неприятным оказался разговор, — признался адвокат.

Иосиф не ожидал, что пожилой человек может вести себя настолько неадекватно.

— Печально, что в погоне за уходящей славой некоторые готовы жертвовать дружескими отношениями и разыгрывать надрыв древнегреческой трагедии, — заключил адвокат.

Адвокат Киркорова также отметил, что артист очень миролюбивый человек и даже готов отозвать свой иск, помирившись с Успенской.

Киркоров подал в суд на Успенскую в декабре 2023 года из-за интервью, в котором певица назвала его «женоненавистником». Тогда Филипп Бедросович заявил, что «делать себе рекламу и хайповать на имени певца номер один — нелепо». За оскорбление артист хочет получить 10 миллионов рублей.

На этом Киркоров не остановился. В этом году он обозвал Успенскую «попрошайкой» и рассказал, как она «клянчила» у него подарки.

— Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка. «Ой, милый, купи мне это». Я не милый ей, а просто коллега, — заявил Киркоров.

В ответ на иск Успенская напомнила Киркорову о «голой вечеринке» и попросила спуститься артиста к народу и жизни в стране. Она не считает, что оскорбила короля эстрады в интервью, и уверена, что 10 миллионов — слишком огромная сумма, особенно учитывая ситуацию в стране.

ПО ТЕМЕ
Любовь Успенская Филипп Киркоров Иосиф Пригожин Суд Звонок Конфликт Разбирательство Ссора
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