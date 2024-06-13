«Наговорила ему гадостей»: Любовь Успенская жестко отшила Иосифа Пригожина

Иосиф Пригожин попросил певицу простить Киркорова, но в ответ услышал одни оскорбления Источник: uspenskayalubov_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); prigozhin_iosif / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Любовь Успенская обругала Иосифа Пригожина, когда тот попытался помирить артистку с Филиппом Киркоровым. Звезды эстрады вот уже полгода выясняют отношения, и продюсер попытался зарыть «топор войны» — по его мнению, сейчас не то время, чтобы устраивать тяжбы среди своих. Однако в ответ получил лишь оскорбления. Об этом адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказал нашим коллегам из «СтарХита».



— Она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей. Он мне рассказал, насколько неприятным оказался разговор, — признался адвокат.

Иосиф не ожидал, что пожилой человек может вести себя настолько неадекватно. Александр Добровинский, адвокат Киркорова

— Печально, что в погоне за уходящей славой некоторые готовы жертвовать дружескими отношениями и разыгрывать надрыв древнегреческой трагедии, — заключил адвокат.

Адвокат Киркорова также отметил, что артист очень миролюбивый человек и даже готов отозвать свой иск, помирившись с Успенской.



Киркоров подал в суд на Успенскую в декабре 2023 года из-за интервью, в котором певица назвала его «женоненавистником». Тогда Филипп Бедросович заявил, что «делать себе рекламу и хайповать на имени певца номер один — нелепо». За оскорбление артист хочет получить 10 миллионов рублей.

На этом Киркоров не остановился. В этом году он обозвал Успенскую «попрошайкой» и рассказал, как она «клянчила» у него подарки.

— Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка. «Ой, милый, купи мне это». Я не милый ей, а просто коллега, — заявил Киркоров.