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Развлечения Инстасамка, Ольга Бузова, Mia Boyka, Леша Свик и Валя Карнавал дадут бесплатные концерты в День России

Инстасамка, Ольга Бузова, Mia Boyka, Леша Свик и Валя Карнавал дадут бесплатные концерты в День России

Блогеры станут хедлайнерами молодежных фестивалей в пяти городах страны

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Площадки фестиваля откроются для гостей в День России в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге

Ежегодный открытый молодежный фестиваль «Блогеры России» пройдет 12 июня в пяти городах. Хедлайнерами события в этом году станут Mia Boyka, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Instasamka, Ольга Бузова, Милана Хаметова, Леша Свик и другие популярные блогеры.

В столице активности пройдут на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, среди звездных участников — Mia Boyka, Валя Карнавал, Люся Чеботина. В Санкт-Петербурге хедлайнером станет Instasamka, концерт состоится в Приморском парке Победы. В Новосибирске главным гостем станет Ольга Бузова, фестиваль пройдет в парке «Арена». В Нижнем Новгороде на площади Нижегородской ярмарки выступит Леша Свик и другие известные блогеры. Хедлайнером фестиваля в Екатеринбурге станет Милана Хаметова, гостей ждут в ЦПКиО имени В.В. Маяковского.

Помимо концертов посетителей «Блогеров России» в каждом городе ждут тематические мастер-классы и автограф-сессии. Также в этом году на фестивале впервые будет организован формат открытого диалога с инфлюенсерами. После концерта в каждом городе пройдет флешмоб «Воздушная красота» в честь празднования Дня России. Участники и гости создадут флаг Российской Федерации из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек — триколор поднимется в небо.

Гостей фестиваля ждет флешмоб и возможность пообщаться с кумирами

В каждом городе фестиваль начнется 12 июня 2024 года в 14:00 по местному времени. Вход бесплатный.

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