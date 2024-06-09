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Развлечения обзор Не следит за модой? Стилист разобрала гардероб известного актера Романа Курцына

Не следит за модой? Стилист разобрала гардероб известного актера Романа Курцына

Оксана Плонская дала рекомендации звезде, как доработать имидж

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Роман не гонится за трендами, а следует личному ощущению стиля

Известный актер не «парится» по поводу имиджа и может даже на красной дорожке появиться в джинсовке и спортивных штанах. В новом выпуске «Звездного гардероба» журналисты 76.RU и стилист Оксана Плонская заглянули в гардероб к Роману Курцыну.

Гардероб Романа разобрала стилист Оксана Плонская

Актер Роман Курцын родился и вырос в Ярославле. Он стал известен благодаря сериалам «Пять минут тишины» (12+), «Корабль» (18+), фильму «Крым» (16+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения 2» (16+). Недавно Роман снял в своем фильме «Лихо» Басту — на деле Василия Вакуленко. Рэпер играет бандита. Лента выйдет на большие экраны грядущей осенью.

В 17 лет Роман был, как сам про себя говорит, «хулиганом, но творческим». Он считался первым парнем на деревне и имел автомобиль.

— У меня были хорошие отметки в школе. Ну, по крайней мере, я всем так говорю. Но я связался с не очень хорошей компанией. Таких называют малолетними бандитами. К тому времени я уже был чемпионом России по армрестлингу. Ездил в бары, боролся на руках за деньги. Работал в ночных клубах, конечно, это способствовало становлению характера. Но суть остается: мы все с 14 лет пытались заработать. Не всегда хорошими методами. Но подростки просто пытаются так добыть самостоятельность. Имея хотя бы чуть-чуть наличных, многие чувствуют себя уже взрослыми. Будто у тебя уже растут усы. Хотя у меня до сих пор не растут, — широко улыбается Роман.

Русский Рэмбо

Зрители привыкли видеть Романа Курцына плохим мальчиком-разбойником. Во многом эти смелые образы перекочевывают в гардероб и создают личный стиль актера.

Массивные аксессуары — часть имиджа

— Романа Курцына часто называют «русским Рэмбо» из-за его брутальных киногероев. Всё это он подчеркивает внешне. Выкладывает фото из спортзала, где проводит много времени, носит облегающую одежду, чтобы подчеркнуть мышцы и силу. Короткая стрижка и выбритая бровь только усиливают впечатление, — отмечает эксперт. — В основном Роман предпочитает ахроматы (оттенки черного, серого), но смело миксует разные стили, и это выделяет артиста и подчеркивает его творческую натуру. Он как будто старается идти против правил.

Судя по звездным выходам Романа, он не гонится за модными тенденциями.

— Основной упор актер делает на классику, соединяя ее со спортивными вещами. Получается интересное комбо — сочетание несочетаемого. Также встречается стиль гранж — «порванные», потертые вещи в дуэте с милитари, — подчеркивает стилист Оксана Плонская.

В поисках стиля

Выверенные образы с продуманной концепцией не про Романа Курцына. По его нарядам кажется, будто он в последнюю минуту вспомнил о мероприятии и выбежал из дома «в чем попало». Но эти небрежность и стихийность — часть стиля актера.

— Чувствуется, что Роман еще в поиске своего стиля, делает разные попытки то в одну, то в другую истории, — отмечает стилист.

Самый главный посыл в одежде — показать силу, дерзость и индивидуальность.

Оксана Плонская отмечает, что даже учитывая личный стиль Курцына, у него бывают стилистические ошибки, которые в некоторых ситуациях выглядят нелепо. Например, образ на Московском кинофестивале. На красную дорожку ММКФ актер вышел в спортивных штанах, худи и драной джинсовке.

— Он выглядит не просто «с ноткой небрежности», а неуместно и неуважительно. Ведь дресс-код — это отношение к организаторам мероприятия. Ощущение, что Роман проезжал мимо и решил зайти сфотографироваться, — рассказала стилист.

Актер пришел на красную дорожку в спортивной одежде

Ранее эту же куртку Роман выгуливал на премьере мультфильма «Коты в Эрмитаже» (6+).

— Более удачно актер сочетал джинсовку с белой футболкой, — подчеркивает Оксана. — Но опять же, не стоит забывать: если в комплекте яркая, дизайнерская вещь, остальные элементы должны быть простыми, нейтральными. Иначе непонятно, куда смотреть, и образ выглядит негармоничным, получается винегрет. И шляпа тут лишняя.

Роман часто надевает объемные вещи и любит многослойность

Кепка и вязаный кардиган

Стилист Ольга замечает, что часто на светские мероприятия Роман надевает классический пиджак.

— Он в нем практически на всех ответственных выходах. Жилет, как правило, Курцын сочетает с черной футболкой, — отмечает Оксана. — Мне нравятся минималистичные сочетания, как, например, серый костюм из шерстяной ткани с футболкой. Удачно Роман добавил очки, которые, благодаря тому, что блестящие, сочетаются с обувью.

Роману удается придерживаться концепции «сочетать несочетаемое» даже при комбинировании классических вещей со свободными.

— Понравился образ на премьере фильма «Любовь и монстры» (16+). С одной стороны, артист остался верен классическому стилю, который ему, безусловно, идет. А за счет кепки, вязаного кардигана и обуви градус нарядности снижен и образ получился стильным, расслабленным и творчески-небрежным, — подмечает стилист.

Многослойность — еще одна фишка в образах Романа
Как вам кажется, Курцыну идут классические образы?

В 2021 году Романа признали самым модным российским актером в рамках премии Fashion People Awards.

Роман только-только выиграл статуэтку, на шее болтается не завязанный галстук-бабочка

— Сочетание жилета с футболкой смотрится стильно, но использовать его на каждый выход всё-таки неуместно, выглядит однообразно. Не стоит также забывать про логику при составлении комплекта. Так, например, на премии Fashion People Awards Роман выбрал привычное для себя сочетание костюма с жилетом, футболкой и классическими туфлями. В качестве аксессуара добавил не завязанную бабочку. Но непонятно, куда он собирался повязать этот галстук. Я рекомендовала бы добавить сорочку, можно черную, подвернуть рукава, расстегнуть верхние пуговицы, и тогда бабочка будет оправданна, — советует стилист.

Синий классический пиджак — по всей видимости, одна из самых любимых вещей в гардеробе Романа. Он фигурирует во многих образах.

Образ Курцына на съемках «Вечернего Урганта» (16+)
Образ Курцына на премьере фильма «Мальдивы подождут» (16+) в июне 2023-го

— Я порекомендовала бы Роману добавить в гардероб пиджаки в стиле кэжуал. Они очень ему идут и разнообразят образы, — отмечает эксперт.

Кэжуал — повседневный стиль, главные черты которого — удобство и практичность.

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Роман Курцын Обзор гардероба Стилист Баста Кэжуал
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