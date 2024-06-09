Не следит за модой? Стилист разобрала гардероб известного актера Романа Курцына

Роман не гонится за трендами, а следует личному ощущению стиля Источник: kurtsyn_roman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Известный актер не «парится» по поводу имиджа и может даже на красной дорожке появиться в джинсовке и спортивных штанах. В новом выпуске «Звездного гардероба» журналисты 76.RU и стилист Оксана Плонская заглянули в гардероб к Роману Курцыну.

Гардероб Романа разобрала стилист Оксана Плонская Источник: plonskaya_oksana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Актер Роман Курцын родился и вырос в Ярославле. Он стал известен благодаря сериалам «Пять минут тишины» (12+), «Корабль» (18+), фильму «Крым» (16+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения 2» (16+). Недавно Роман снял в своем фильме «Лихо» Басту — на деле Василия Вакуленко. Рэпер играет бандита. Лента выйдет на большие экраны грядущей осенью.

В 17 лет Роман был, как сам про себя говорит, «хулиганом, но творческим». Он считался первым парнем на деревне и имел автомобиль.

— У меня были хорошие отметки в школе. Ну, по крайней мере, я всем так говорю. Но я связался с не очень хорошей компанией. Таких называют малолетними бандитами. К тому времени я уже был чемпионом России по армрестлингу. Ездил в бары, боролся на руках за деньги. Работал в ночных клубах, конечно, это способствовало становлению характера. Но суть остается: мы все с 14 лет пытались заработать. Не всегда хорошими методами. Но подростки просто пытаются так добыть самостоятельность. Имея хотя бы чуть-чуть наличных, многие чувствуют себя уже взрослыми. Будто у тебя уже растут усы. Хотя у меня до сих пор не растут, — широко улыбается Роман.

Русский Рэмбо

Зрители привыкли видеть Романа Курцына плохим мальчиком-разбойником. Во многом эти смелые образы перекочевывают в гардероб и создают личный стиль актера.

Массивные аксессуары — часть имиджа Источник: kurtsyn_roman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Романа Курцына часто называют «русским Рэмбо» из-за его брутальных киногероев. Всё это он подчеркивает внешне. Выкладывает фото из спортзала, где проводит много времени, носит облегающую одежду, чтобы подчеркнуть мышцы и силу. Короткая стрижка и выбритая бровь только усиливают впечатление, — отмечает эксперт. — В основном Роман предпочитает ахроматы (оттенки черного, серого), но смело миксует разные стили, и это выделяет артиста и подчеркивает его творческую натуру. Он как будто старается идти против правил.



Судя по звездным выходам Романа, он не гонится за модными тенденциями.

— Основной упор актер делает на классику, соединяя ее со спортивными вещами. Получается интересное комбо — сочетание несочетаемого. Также встречается стиль гранж — «порванные», потертые вещи в дуэте с милитари, — подчеркивает стилист Оксана Плонская.



В поисках стиля

Выверенные образы с продуманной концепцией не про Романа Курцына. По его нарядам кажется, будто он в последнюю минуту вспомнил о мероприятии и выбежал из дома «в чем попало». Но эти небрежность и стихийность — часть стиля актера.

— Чувствуется, что Роман еще в поиске своего стиля, делает разные попытки то в одну, то в другую истории, — отмечает стилист.

Самый главный посыл в одежде — показать силу, дерзость и индивидуальность. Оксана Плонская, стилист

Оксана Плонская отмечает, что даже учитывая личный стиль Курцына, у него бывают стилистические ошибки, которые в некоторых ситуациях выглядят нелепо. Например, образ на Московском кинофестивале. На красную дорожку ММКФ актер вышел в спортивных штанах, худи и драной джинсовке.

— Он выглядит не просто «с ноткой небрежности», а неуместно и неуважительно. Ведь дресс-код — это отношение к организаторам мероприятия. Ощущение, что Роман проезжал мимо и решил зайти сфотографироваться, — рассказала стилист.



Актер пришел на красную дорожку в спортивной одежде Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Ранее эту же куртку Роман выгуливал на премьере мультфильма «Коты в Эрмитаже» (6+).

— Более удачно актер сочетал джинсовку с белой футболкой, — подчеркивает Оксана. — Но опять же, не стоит забывать: если в комплекте яркая, дизайнерская вещь, остальные элементы должны быть простыми, нейтральными. Иначе непонятно, куда смотреть, и образ выглядит негармоничным, получается винегрет. И шляпа тут лишняя.

Роман часто надевает объемные вещи и любит многослойность Источник: kurtsyn_roman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кепка и вязаный кардиган

Стилист Ольга замечает, что часто на светские мероприятия Роман надевает классический пиджак.

— Он в нем практически на всех ответственных выходах. Жилет, как правило, Курцын сочетает с черной футболкой, — отмечает Оксана. — Мне нравятся минималистичные сочетания, как, например, серый костюм из шерстяной ткани с футболкой. Удачно Роман добавил очки, которые, благодаря тому, что блестящие, сочетаются с обувью.

Роману удается придерживаться концепции «сочетать несочетаемое» даже при комбинировании классических вещей со свободными.

— Понравился образ на премьере фильма «Любовь и монстры» (16+). С одной стороны, артист остался верен классическому стилю, который ему, безусловно, идет. А за счет кепки, вязаного кардигана и обуви градус нарядности снижен и образ получился стильным, расслабленным и творчески-небрежным, — подмечает стилист.

Многослойность — еще одна фишка в образах Романа Источник: kurtsyn_roman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Как вам кажется, Курцыну идут классические образы? Источник: kurtsyn_roman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2021 году Романа признали самым модным российским актером в рамках премии Fashion People Awards.

Роман только-только выиграл статуэтку, на шее болтается не завязанный галстук-бабочка Источник: kurtsyn_roman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Сочетание жилета с футболкой смотрится стильно, но использовать его на каждый выход всё-таки неуместно, выглядит однообразно. Не стоит также забывать про логику при составлении комплекта. Так, например, на премии Fashion People Awards Роман выбрал привычное для себя сочетание костюма с жилетом, футболкой и классическими туфлями. В качестве аксессуара добавил не завязанную бабочку. Но непонятно, куда он собирался повязать этот галстук. Я рекомендовала бы добавить сорочку, можно черную, подвернуть рукава, расстегнуть верхние пуговицы, и тогда бабочка будет оправданна, — советует стилист.

Синий классический пиджак — по всей видимости, одна из самых любимых вещей в гардеробе Романа. Он фигурирует во многих образах.

Образ Курцына на съемках «Вечернего Урганта» (16+) Источник: kurtsyn_roman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Образ Курцына на премьере фильма «Мальдивы подождут» (16+) в июне 2023-го Источник: kurtsyn_roman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я порекомендовала бы Роману добавить в гардероб пиджаки в стиле кэжуал. Они очень ему идут и разнообразят образы, — отмечает эксперт.

