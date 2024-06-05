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Развлечения Актриса «Уральских пельменей» Михалкова приехала в Новосибирск — она вышла на центральный пляж

Актриса «Уральских пельменей» Михалкова приехала в Новосибирск — она вышла на центральный пляж

Актриса участвовала в волонтерской акции

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В городе прошла волонтерская акция

Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова приехала в Новосибирск. Об этом телеведущая сообщила в своем телеграм-канале.

Юлия Михалкова опубликовала видео, на котором можно заметить Бугринский мост. Позже она разместила кадры, снятые на центральном пляже в Академгородке.

Актриса сняла несколько видео в Новосибирске

— Обское море. Вы когда-нибудь слышали о нем? Я не только слышала, но и вместе с волонтерами помогла очистить центральный пляж реки Обь Академгородка от мусора, — указала в видео актриса.

Подробности визита Юлии Михалковой раскрыли в Минприроды Новосибирской области. В городе прошла волонтерская акция «Вода России» — телеведущая является ее амбассадором. Она присоединилась к уборке береговой зоны.

— Благодаря стараниям волонтеров было собрано 63 мешка бытового мусора, 42 мешка с пластиком, 8 мешков с металлом и 11 мешков со стеклом, — сообщили в министерстве.

Как сообщали наши коллеги из E1.ru, Юлия Михалкова была участницей шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2019 год. Актриса родилась в Верхней Пышме.

Несколько дней назад в Новосибирск прилетела звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева. Она выступала на концерте.

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Уральские пельмени Новосибирск Экология Уборка мусора
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