Живет в Лондоне, помогает СВО: дочери чиновника приписывают роман с Томом Крузом — кто она такая

Том Круз и Татарстан — казалось бы, что их может объединять? Ответ: «татарская принцесса» Эльсина Хайрова, которой британские таблоиды приписали роман со звездой фильмов «Миссия невыполнима».
А вообще-то, на родине Эльсину знают как дочку бывшего замминистра финансов Татарстана, экс-депутата Госдумы Рината Хайрова. Ее имя вызвало ажиотаж в британской прессе задолго до слухов о романе с актером, а именно в 2018 году. Дочь парламентария каким-то образом оказалась владелицей особняка в графстве Суррей за 22 миллиона фунтов стерлингов (2,6 миллиарда рублей). В доме есть 10 спален, 2 лифта и 15 ванных комнат, а на его территории — бассейн, спа-центр, винный погреб и даже кинозал. Еще ей принадлежит квартира в элитном лондонском районе Найтсбридж, которую она также благополучно успела приобрести в 2018 году. Стоимость жилья в этом районе оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов. Тогда пресса и прозвала светскую львицу «татарской принцессой».
Эти «находки» журналистов могли бы наложить тень на ее отца. Но Хайров поспешил откреститься: мол, Эльсина замужем за состоятельным человеком, вот у него и спрашивайте. Супруг Хайровой Дмитрий Цветков, с которым она познакомилась во время многочисленных путешествий, действительно не беден. Он ювелирный магнат. В браке родились сын и дочь. В 2021 году пара разошлась, дележка имущества сопровождалась скандалом.
На что сейчас живет Хайрова, не совсем понятно. Зато ясно, что она может позволить себе ежедневный кофе от Tiffany & Co, макияж и укладку от визажистов, бесконечные походы по ресторанам, вечеринки в элитных клубах и отдых в Куршевеле.
Несмотря на то что Хайрова всё время проводит в Европе, о родине, кажется, не забывает. Например, она поддерживает Российскую армию. В декабре 2023 года Ксения Собчак опубликовала видео, в котором Эльсину и ее отца Рината Хайрова поблагодарили за беспилотники для СВО.