Живет в Лондоне, помогает СВО: дочери чиновника приписывают роман с Томом Крузом — кто она такая

А вообще-то, на родине Эльсину знают как дочку бывшего замминистра финансов Татарстана, экс-депутата Госдумы Рината Хайрова. Ее имя вызвало ажиотаж в британской прессе задолго до слухов о романе с актером, а именно в 2018 году. Дочь парламентария каким-то образом оказалась владелицей особняка в графстве Суррей за 22 миллиона фунтов стерлингов (2,6 миллиарда рублей). В доме есть 10 спален, 2 лифта и 15 ванных комнат, а на его территории — бассейн, спа-центр, винный погреб и даже кинозал. Еще ей принадлежит квартира в элитном лондонском районе Найтсбридж, которую она также благополучно успела приобрести в 2018 году. Стоимость жилья в этом районе оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов. Тогда пресса и прозвала светскую львицу «татарской принцессой».

