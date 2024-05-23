«Простите, что в 50 лет выгляжу так плохо»: похудевшего комика из «Кривого Зеркала» захейтили за внешность

Александр Морозов, пик популярности которого пришелся на годы работы в проекте Евгения Петросяна «Кривое зеркало», столкнулся с негативом в соцсетях. Комик опубликовал видео, на котором он со свойственными ему ужимками изображает «лифтного маньяка». Не все подписчики поняли и оценили юмор. Нашлись и те, кто в очередной раз посетовал, что артист выглядит не так, как они привыкли. Подробности мини-скандала рассказал StarHit.

