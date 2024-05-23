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Развлечения «Простите, что в 50 лет выгляжу так плохо»: похудевшего комика из «Кривого Зеркала» захейтили за внешность

«Простите, что в 50 лет выгляжу так плохо»: похудевшего комика из «Кривого Зеркала» захейтили за внешность

Артист, которого многие помнят по амплуа толстячка, сейчас больше похож на бывалую рок-звезду

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Александр Морозов, пик популярности которого пришелся на годы работы в проекте Евгения Петросяна «Кривое зеркало», столкнулся с негативом в соцсетях. Комик опубликовал видео, на котором он со свойственными ему ужимками изображает «лифтного маньяка». Не все подписчики поняли и оценили юмор. Нашлись и те, кто в очередной раз посетовал, что артист выглядит не так, как они привыкли. Подробности мини-скандала рассказал StarHit.

Трансформация Морозова пришлась на времена пандемии. Он сделал резекцию желудка, которая позволила ему скинуть около 80 килограммов. Операция обошлась в 300 тысяч, но ею дело не закончилось. Артисту пришлось удалять и килограммы лишней кожи, образовавшиеся после похудения. Но результат Морозова не разочаровал, и в свои 50 лет актер обрел легкость движений.

Увы, он утратил свой клоунский образ обаятельного толстяка. Пришлось искать другой, но это не очень понравилось подписчикам.

Комик в своем видеообращении также напомнил хейтерам, что он давно не молод:

— Простите меня, люди, за мой никчемный юмор и за то, что я в свои 50 лет выгляжу так плохо. Я еще похудел на 80 килограмм, что не удается многим моим подписчикам. Может еще поэтому так реагируют на меня, я не знаю.

Как теперь выглядит Морозов и что еще он сказал хейтерам — смотрите в коротком видео чуть выше.

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