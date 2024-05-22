Особняк за 2 млрд, роман с Томом Крузом, дроны для СВО: кто такая Эльсина Хайрова и откуда у дочери чиновника столько денег

Эльсина — миллионерша, отсудившая у бывшего мужа целое состояние Источник: Лина Саитова / 116.RU











Родилась в семье татарстанского чиновника, накупила недвижки за границей, отсудила миллионы у бывшего мужа и почти завела роман с Томом Крузом — всё это Эльсина Хайрова.



Редакция 116.RU рассказывает, как обычная модель вышла замуж за ювелирного магната, стала светской львицей и получила прозвище «татарская принцесса».



Источник: 116.RU

Эльсина Хайрова родилась 10 марта 1987 года в Казани в семье одного из самых влиятельных чиновников Татарстана. Ее отец — экономист и экс-депутат Госдумы РФ Ринат Хайров, мать зовут Рузалия, также у девушки есть младшая сестра Алина.

Маленька Эльсина с мамой Рузалией Источник: elsina_k / Instagram*











Почти все члены семьи время от времени появлялись в соцсетях у Эльсины, кроме отца, который ни разу не засветился на фото. Немного о нем. Ринат Хайров в 1998 году был первым заместителем министра финансов Татарстана. В том же году возглавил республиканскую налоговую службу. А с 2007-го на три года занял кресло советника министра обороны РФ. Начиная с 2011-го Хайров проводил время в Госдуме, избравшись на два срока подряд. Законы для россиян он придумывал и одобрял до 2022 года. Где он теперь и чем занимается — неясно.

Вернемся к другим членам семьи. Мама и сестра Эльсины в соцсетях раньше появлялись часто.

Слева направо: Эльсина, мама и младшая сестра Алина Источник: elsina_k / Instagram*











Эльсина с сестрой Алиной Источник: elsina_k / Instagram*











Вообще о матери и сестре Эльсины мало что известно. Как и о детстве и юности светской львицы. Мы знаем лишь, что она закончила КФУ по направлению «менеджмент». А будучи молодой и при деньгах, девушка любила путешествовать по миру. В одной из таких поездок она познакомилась со своим будущим мужем — бизнесменом Дмитрием Цветковым.

Эльсина в Риме Источник: elsina_k / Instagram*











Эльсина в Париже Источник: elsina_k / Instagram*











Эльсина в Нью-Йорке Источник: elsina_k / Instagram*











Хайрова и бывший муж Дмитрий Цветков Источник: elsina_k / Instagram*











В 2009 году ювелирный магнат и молодая дочка депутата поженились. Жили супруги там же, где и познакомились — в Лондоне. В июле 2010 года у пары родился сын Тамир. В 2013 году Эльсина получила гражданство Великобритании. Она продолжила путешествовать и иногда возвращалась в Россию. А в сентябре 2017 года в семье случилось пополнение — Эльсина родила дочку, которую они назвали Евой.

Вечеринка перед рождением дочки Евы Источник: elsina_k / Instagram*











Первое совместное фото Эльсины с дочкой Источник: elsina_k / Instagram*











Источник: elsina_k / Instagram*











Через год имя Хайровой попадает в громкий скандал. Стало известно, что светская львица владеет особняком в графстве Суррей за 22 миллиона фунтов стерлингов (2,6 млрд рублей). В доме есть 10 спален, 2 лифта и 15 ванных комнат, а на его территории бассейн, спа-центр, винный погреб и даже кинозал. Тогда в мировой прессе Эльсину прозвали «татарской принцессой». Отец же — Ринат Хайров — отрицал, что имеет отношение к доходам дочки: мол, она замужем за влиятельным человеком, с него и спрашивайте.

Особняк в графстве Суррей за 2,6 млрд рублей Источник: Dailymail.co.uk











А спустя несколько лет, в 2021 году, началась дележка этого самого дома, ведь супруги решили развестись. Развод был громким, скандальным и продлился три года. Недавно Цветков поделился, что это обошлось ему в 150 миллионов фунтов стерлингов (17,3 млрд рублей). А за время их 11-летнего брака мужчина посчитал, что потратил на одежду супруги 10 миллионов фунтов (1,2 млрд рублей по нынешнему курсу) и еще 2 миллиона фунтов на сумки (230 млн рублей).



Сейчас Хайрова вместе со своими детьми продолжает жить в Лондоне — в своей прекрасной квартире в элитном районе Найтсбридж, которую она так же благополучно успела приобрести в 2018 году. Стоимость квартир в этом районе оценивается в 10 млн фунтов стерлингов.



Эльсина с сыном Тамиром и дочкой Евой Источник: elsina_k / Instagram*











Что касается деятельности Хайровой, то тут не сказать, что густо.



Некоторые британские таблоиды в начале 2010-х годов писали, что Эльсина — молодая модель, которая начала свою карьеру еще в России, снималась для брендов и участвовала в конкурсах красоты. После замужества она снималась в кампейнах для ювелирного бренда своего мужа — Graff.

Съемка для ювелирного бренда Graff Источник: graff / Instagram*











Позже она начала свой путь как инфлюенсер и светская львица — ходила на модные показы, фешен-мероприятия, продолжала сниматься для брендов. Эльсина даже пробовала себя в бизнесе: открыла цветочный бутик в Лондоне El de Fleur, но в 2023 году аккаунт в запрещенной соцсети перестал активничать. Предполагаем, что Хайрова стала сооснователем другого цветочного — Grace.

Аккаунт первого цветочного магазина El de Fleur Хайровой Источник: eldefleurlondon / Instagram*











Аккаунт цветочного, где Хайрова — сооснователь Источник: graceflorallondon / Instagram*











Съемка для цветочного магазина Grace Источник: graceflorallondon / Instagram*











Подчеркнем жирным: никакого бизнеса в России (даже в родном Татарстане) у Хайровой нет. Чем зарабатывает на жизнь Эльсина — непонятно. Целыми днями ее подписчики в запрещенной соцсети могут наблюдать одну и ту же картину: утренний кофе в стаканчике от Tiffany & Co, макияж и укладка от визажистов, фото в лифте, демонстрация наряда, рестораны. Иногда: отпуск, спортзал и вечеринки. Собственно, на этом всё.

Сейчас Эльсина позиционирует себя как «Мама, модель и муза», о чем написала у себя в профиле в Instagram*. Мы же отметим, что она ведет образ богатой дамы и не скрывает своего роскошного образа жизни. В ее аккаунте, который она активно ведет, то и дело появляются снимки то с элитных вечеринок Лондона, то с приватных выступлений звезд, то с элитных курортов.

Источник: elsina_k / Instagram*











Одна из светских вечеринок в Лондоне Источник: elsina_k / Instagram*











Модный показ в Париже Источник: elsina_k / Instagram*











Отпуск где-то на юге Франции Источник: elsina_k / Instagram*











Новогодние каникулы на горнолыжном курорте Куршевель Источник: elsina_k / Instagram*











Ну а еще Хайрова — частый гость в нашей рубрике «Модный чес». Это считается работой?



Источник: elsina_k / Instagram*

Теперь к личной жизни Хайровой. Не так давно буквально вся мировая пресса трубила: у Эльсины роман с голливудским актером Томом Крузом. Первые разговоры об этом появились в декабре 2023 года, когда пара появилась на вечеринке в честь дня рождения первой вице-мисс Европы 2006 года Алены Авраменко. Один из гостей отметил, что в тот вечер Том был «буквально одержим» Эльсиной.

Хайрова на дне рождения Алены Авраменко Источник: elsina_k / Instagram*











Позже, в феврале 2024 года, Круза и Хайрову снова видели вместе на гала-ужине в поддержку благотворительной организации Air Ambulance Charity в пятизвездочном лондонском отеле, хотя прибыли они по отдельности. Тогда в близких кругах их пара стала «официально признана».



Источник: elsina_k / Instagram*

Разумеется, комментариев ни от актера, ни от самой Хайровой не было. Зато слухи о романе с удовольствием прокомментировал ее бывший муж.



— Независимо от того, с кем она, с Томом Крузом или с кем-то еще, он должен знать, что ей нравятся лучшие вещи в жизни и у нее дорогой и роскошный вкус. Я рад за нее, желаю ей всего наилучшего, — сказал Цветков.

Бывший муж Хайровой — ювелирный магнат Дмитрий Цветков Источник: Dailymail.co.uk











Так же коротко, но ясно высказался и непубличный отец Эльсины — Ринат Хайров.



— Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают, — заявил экс-депутат Госдумы РФ.

Экс-депутат Госдумы РФ Ринат Хайров Источник: duma.gov.ru











Но, кажется, у истории голливудской звезды и «татарской принцессы» грустный финал. В Сети появились сообщения, что пара рассталась через неделю после того, как Хайрова познакомила Круза со своими детьми. Актер якобы охладел к Эльсине, но предложил остаться друзьями.



Роман Круза и Хайровой долго не продлился Источник: Лина Саитова / 116.RU











Хайрова, кажется, недолго страдала по неудавшимся отношениям. 10 марта она с шиком отметила свой 37-й день рождения в одном из лондонских ресторанов в кругу своих богатых подружек.

Хайрова отметила свое 37-летие Источник: elsina_k / Instagram*











Источник: elsina_k / Instagram*











Среди гостей в числе прочего была еще одна дочка татарстанского чиновника Элина Сафарова. Дружат Эльсина и Элина уже больше 10 лет, а в январе вместе побывали на фешен-показе Dior в Париже. Обе выгуляли не один наряд за много денег.

Сафарова и Хайрова в 2014 и в 2024 годах Источник: elsina_k / Instagram*











Хайрова и Сафарова на неделе моды в Париже Источник: elsina_k / Instagram*

Несмотря на то что Хайрова всё время проводит в Европе, о родине, кажется, не забывает. Например, она поддерживает российскую армию. В декабре 2023 года Ксения Собчак опубликовала видео, в котором Эльсину и ее отца Рината Хайрова поблагодарили за беспилотники для СВО.

Источник: bloodysx / t.me

Правда, когда именно было снято видео с благодарностями, неизвестно. Публично Хайрова родину не поддерживала.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

