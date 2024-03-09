Впали в детство: зачем взрослые начинают сосать пустышки, носить подгузники и пить молоко из бутылочки

«Мой маленький возраст — 4–8»

В этом году Алине, предпочитающей имя Нолани, исполняется 17 лет. Она ведет телеграм-канал, в котором рассказывает о своем увлечении: показывает любимые игрушки и раскраски, дает советы начинающим эйджерам и отвечает на многочисленные вопросы.

Как рассказывает сама Нолани, она решила регрессировать из-за появления младшей сестры: до пяти лет девочка буквально купалась во внимании со стороны всех, но когда у родителей появился еще один ребенок, ей пришлось резко повзрослеть.



— И поэтому я стала гиперответственной и очень тревожной из-за этого. Я всегда была для остальных «мамой», помогала везде и делала всё, чтобы держать всё под контролем, — пишет Нолани.