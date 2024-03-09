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Впали в детство: зачем взрослые начинают сосать пустышки, носить подгузники и пить молоко из бутылочки

Эйджеры могут представлять себя даже годовалым ребенком

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Оказывается, соски покупают не только детям

Оказывается, соски покупают не только детям

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У психотерапевтов есть один мощный инструмент — возрастная регрессия. Это когда под гипнозом человек переживает события из своего прошлого и на время становится ребенком. Но некоторые взрослые оказываются в детстве по своей воле и без всякого гипноза. Они берут в рот соски, окружают свое пространство игрушками, надевают на себя вещи, похожие на детские, и буквально погружаются в то время, когда родители меняли им подгузники. Они называют себя эйджерами. Но что это — способ бороться со стрессом или отклонение?

«Мой маленький возраст — 4–8»

В этом году Алине, предпочитающей имя Нолани, исполняется 17 лет. Она ведет телеграм-канал, в котором рассказывает о своем увлечении: показывает любимые игрушки и раскраски, дает советы начинающим эйджерам и отвечает на многочисленные вопросы.

Как рассказывает сама Нолани, она решила регрессировать из-за появления младшей сестры: до пяти лет девочка буквально купалась во внимании со стороны всех, но когда у родителей появился еще один ребенок, ей пришлось резко повзрослеть.

— И поэтому я стала гиперответственной и очень тревожной из-за этого. Я всегда была для остальных «мамой», помогала везде и делала всё, чтобы держать всё под контролем, — пишет Нолани.

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После того как на девушку навалились учеба и другие взрослые дела, она решила регрессировать — снова вести себя как маленький ребенок.

— Мой маленький возраст — 4–8, но к нему я не сильно привязана, — пишет девушка.

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Сразу и не поймешь, что всё это девушка покупает для себя

Видео: Kingdom of Nulanu / T.me

Также Нолани делает для своих подписчиков пустышки на заказ и продает их по 1200 рублей.

Немало постов в телеграм-канале посвящены тому, как правильно выбирать себе caregivers — людей, которые будут выполнять роль взрослых, когда эйджер ведет себя как ребенок. А также советы самим «заботодателям» — как нужно вести себя, когда рядом с ними человек, играющий роль ребенка.

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Нолани отмечает, что «заботодатель» — это не партнер в привычном понимании.

— Самая огромная проблема всех этих «поисков» заключается в людях с фетишом на DDLG, — отмечает эйджер.

DDLG — разновидность БДСМ-отношений, в которых доминирующий партнер выступает в роли родителя, а ведомый — непослушного ребенка.

Эйджеры в целом отмечают, что не имеют ничего общего с сексуализацией: когда они изображают из себя ребенка, они именно хотят почувствовать себя вновь детьми.

Телеграм-канал Нолани не очень большой, но аудитория у девушки активная — подписчики обсуждают посты девушки и участвуют в играх: например, собирают идеальный набор для похода в детский сад и вместе разукрашивают раскраски.

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Нолани — далеко не единственный блогер, который обсуждает эйджизм и возвращение в детство. Проще всего на контент эйджеров наткнуться в «ТикТоке»: многие блогеры показывают свои новые игрушки, наряжаются в детские костюмы и так далее.

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Видео: KattBebee / TikTok

Некоторые блогеры делают более «полезный» контент для начинающих эйджеров. Например, автор канала LittleCuite ABDL Мила записывает подробные видео о том, как правильно выбирать и носить взрослые подгузники.

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Проблемы с психикой или осознанный выбор

Некоторые взрослые и правда ведут себя как дети из-за различных расстройств: например, если речь идет о страдающих шизофренией или пожилых в деменции. Да и само понятие возрастной регрессии пришло к нам из клинической психологии — еще в XIX веке врачи вводили пациентов в состояние гипноза, чтобы они пережили свои детские воспоминания.

Но эйджеры не страдают от психических проблем. Им просто нравится снова чувствовать себя детьми — пить молоко из бутылочки, сосать соску, носить детскую одежду. В общем, играть роль ребенка.

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Разницу между возрастной регрессией и эйджерами объясняют тематические блогеры

Видео: Kingdom of Nulanu / T.me

Ведут себя в этом состоянии эйджеры тоже по-детски — капризничают и общаются как малыши, в зависимости от возраста, в который они предпочли впасть. Обычно возрастную регрессию разделяют на три вида:

  • little space («маленькое пространство») — 1–8 лет;
  • middle space («среднее пространство») — 9–12 лет;
  • big space («большое пространство») — 13–15 лет.

Наиболее популярно из них little space — взрослый человек входит в состояние совсем маленького ребенка, чтобы почувствовать себя в безопасности и по-детски невинным, временно избавиться от груза ответственности и тревоги.

На фотографиях Нолани появляется с пустышкой, сделанной своими руками

На фотографиях Нолани появляется с пустышкой, сделанной своими руками

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Почему они это делают

Многие психологи сходятся во мнении, что эйджеры ведут себя так из-за детских травм. Например, если родители были холодны к ребенку, игнорировали его желания или нагружали домашними обязанностями. В итоге уже во взрослом возрасте человек начинает чувствовать себя расслаблено, вновь возвращаясь в детство.

— Человек чувствует себя в безопасности, когда играет с мягкими игрушками, смотрит мультики, сосет соску. Люди с этим синдромом всегда ищут обожания, требуют от партнера сверхзаботы, хотят, чтобы за ними ухаживали, как за ребенком, — считает психолог Ника Болзан. — Если получают желаемое, испытывают чувство безопасности и уверенности.

Автор канала LittleCuite ABDL Мила открыто говорит, что «зависима» от такого образа жизни, но считает это лучшим выбором, чем пагубные привычки.

— Я «зависима» от соски, подгузников и милой одежды, и когда я нахожусь в таком состоянии, я ни о чем не беспокоюсь и просто развлекаюсь в свободное время, — пишет Мила. — Я знаю, что это странно, но для меня это расслабляющее и безвредное занятие, в отличие от зависимости от наркотиков, которые навредили бы моему организму.

Но другие эйджеры считают, что если ваше увлечение никому не вредит, то это нормально.

— Это способ расслабиться и развлечься. Нет ничего плохого, если вам просто нравятся мультики, пустышки и игрушки — это совершенно нормально, но, к сожалению, наше общество мало это понимает, — замечает Нолани. — Пока никто никому не вредит, это норма! В этом случае вы просто делаете вид/играете ребенка, но выходите из этого состояния, как только вам нужно.

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