Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали свою дочь Софию в шоу на ТВ — взгляните на нее

Павел Воля и Ляйсан Утяшева, обычно скрывающие лица своих детей, показали дочь Софию на ТВ. Девочка сидела в зале во время записи программы «Шоу Воли», куда в качестве гостя пришла Ляйсан с участниками проекта «Выжить в Самарканде». В какой-то момент бывшая гимнастка спросила супруга, любит ли он ее.
— Ты никогда не разлюбишь? Что бы ни произошло между нами? — спросила Ляйсан.
Удостоверившись, что Павел ни при каких условиях ее не разлюбит, Ляйсан подарила ему щенка чау-чау — седьмую собаку в их семье.
От повышенного внимания щенок задрожал, и Павел решить отдать его дочери.
— Вон и Софиешка сидит, я ей отдам. Привет, моя хорошая!
На пару секунд камеры показали восторженную девочку.
Дочь Софию Ляйсан Утяшева родила в мае 2015 года, когда их с Павлом первенцу — Роберту было два года, но детей супруги публике не показывали, публикуя в соцсетях снимки наследников со спины или с прикрытыми лицами. Почему Утяшева и Воля так решили — смотрите в видео выше.