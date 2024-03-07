Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали свою дочь Софию в шоу на ТВ — взгляните на нее

Павел Воля и Ляйсан Утяшева, обычно скрывающие лица своих детей, показали дочь Софию на ТВ. Девочка сидела в зале во время записи программы «Шоу Воли», куда в качестве гостя пришла Ляйсан с участниками проекта «Выжить в Самарканде». В какой-то момент бывшая гимнастка спросила супруга, любит ли он ее.

