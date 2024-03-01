Водолеям — траты, Ракам — интересные перемены: гороскоп на март 2024 года для всех знаков зодиака

1
Овен
У Овнов начало марта может выдаться немного нервным, причем причин хватает: кто-то переоценил свои силы и не рассчитал нагрузку из-за амбициозности, кого-то подкашивает рутина и приближающееся выгорание. Важно думать наперед, хотя бы немного, и не сжигать мосты, уволившись одним днем, громко хлопнув дверью и рванув на Бали, потому что все достали.
Если все-таки хочется острых ощущений — попробуйте поиграть на бирже, словить азарт в инвестициях, но разумно, не рискуя всеми средствами к существованию.
А еще лучше — найдите себе хобби, которое принесет в вашу жизнь глоток свежего воздуха и разбудит дух авантюризма.
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2
Телец
Тельцам март обещает социальное признание. Помимо общения в узких кругах друзей, можно также создать свое сообщество по интересам, продвигать пользу, в том числе безвозмездную, ну и вообще обратить внимание на благотворительность.
В первых числах месяца лучше не идти на выяснение отношений с руководством, а также бережнее относиться к финансам и тратить разумно, особенно крепко задумайтесь, если кто-то предлагает вложиться в бизнес.
Ближе к концу марта следует обратить свое внимание на здоровый образ жизни. Если для вас стало привычным делом заедать напряжение и снимать стресс разного рода напитками, то пора менять ситуацию и присматриваться к полезному питанию, постепенно вводя полезные привычки в жизнь.
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3
Близнецы
Для Близнецов первый месяц весны будет относительно спокойным. Те интересные идеи, креативные озарения и творческие мысли, которые неожиданно к вам приходят, сразу выписывайте для того, чтобы потом воплотить в жизнь что-то из записанного.
В середине месяца рекомендую больше слушать, а не говорить. Если к вам приходят знакомые за советом или рекомендацией — постарайтесь оказать посильную помощь.
Последняя неделя марта создаст ситуации, в которых можно проявить себя и свою харизму. Самопрезентация лучших ваших сторон может сыграть на руку и оказаться весьма перспективной затеей.
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4
Рак
Для Раков март может неожиданно сместить приоритеты с тем семьи и любви к домашним посиделкам. Начинает манить далекое и неизведанное, интересно расширять свой кругозор и мировоззрение.
Хочется побольше узнать о сортировке мусора, проблемах мирового океана и вообще отправиться в путешествие в Тибет.
Конец марта может подарить интересные перемены, в том числе места жительства. По крайней мере, обновить обстановку внутри дома однозначно захочется.
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5
Лев
Львы, рожденные в начале своего знака, в марте могут проявлять чудеса манипуляции и магнетизма. Видеть слабые места других людей и удачно использовать их в своих целях — это то, что может вывести вас на новый уровень развития, если вы будете использовать это экологично, не шагая по головам.
В партнерских отношениях Львы по-прежнему будут искать баланс из стремиться к гармонии. Не забывайте при этом отстаивать свои интересы и не позволяйте нарушать ваши личные границы (это касается как личных, так и деловых отношений).
Ближе к концу марта смело заявляйте о себе! Прилив дерзости и уверенности в своей неотразимости в этом очень поможет.
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6
Дева
Первая декада марта неожиданно оторвет Дев от реальности. Конкретные цели и практические результаты будут расплываться через стекла розовых очков. Постарайтесь расслабиться и отдаться потоку, впитывая флюиды, разлитые в весеннем воздухе. Потому что уже в середине месяца реальность вернет вас с небес на землю, обращая ваше внимание на рутину и бытовые вопросы. Мысли будут уже не о прекрасном и возвышенном, а о завтрашнем дне и финансовой подушке.
Ближе к третьей декаде месяца могут посещать удачные идеи для инвестиций и вложений, плоды которых точно можно будет собрать впоследствии.
Последняя неделя марта поможет решить достаточно острый вопрос с финансами, который беспокоил вас всё последнее время.
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7
Весы
Для Весов март является достаточным благосклонным месяцем, особенно для тех представителей знака, которые так или иначе имеют отношение к творчеству.
Первая половина месяца будет проходить под эгидой тесного партнерского взаимодействия. Кроме того, много времени будут занимать вопросы, связанные с детьми, а также собственный проект или бизнес потребует львиную долю вашего времени.
Ближе ко второй половине марта следует обратить внимание на здоровье, а также урегулировать график работы, обязательно оставляя в нем окна для отдыха.
Постарайтесь часть дел сбросить с себя с помощью делегирования, например вызвать клининг, вместо того чтобы тратить единственный выходной день и силы на генеральную уборку.
Конец марта принесет ощутимые плоды тем Весам, которые старательно трудились над какой-то задумкой последние месяцы.
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8
Скорпион
Скорпионам март предлагает набраться терпения, потому что партнер может значительно перетягивать на себя одеяло и требовать вашего повышенного внимания.
Первая половина месяца может оборачиваться неожиданными ситуациями, и не всегда приятными. Постарайтесь заранее подготовить план «Б» на случай форс-мажора.
Вторая половина месяца располагает к тому, чтобы провести больше времени с детьми. Те представители знака, которые имеют отношение к творческим профессиям, могут ловить инсайты и почувствовать вдохновение.
Последняя неделя марта поможет решить вопросы, которые беспокоили в последнее время, в том числе касающиеся здоровья. Вообще март для Скорпионов — отличный месяц для того, чтобы пойти поработать над собой с психологом или психотерапевтом. Многие вопросы и проблемы удастся закрыть благодаря терапии.
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9
Стрелец
Март для Стрельцов может подсвечивать темы психосоматических заболеваний, особенно если в последнее время было никак не найти причины ухудшения самочувствия.
Уже с середины марта Стрельцы почувствуют улучшение как физического состояния, так и более приподнятое настроение и возвращающийся оптимизм.
Кроме того, внимание Стрельцов будет акцентировано на теме семейного гнездышка, ремонта или покупки недвижимости. А также будет иметь значение общение со старшими родственниками.
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10
Козерог
Для Козерогов первый месяц весны выдастся относительно ровным. Единственное, что будет значительно притягивать к себе внимание представителей этого знака, — это дети. Всё, что связано со своим чадом: кружки, спортивные секции, репетиторство и прочее — значительно облегчит родительский кошелек.
Для тех представителей знака, кто еще не обзавелся наследниками, траты будут идти в основном на темы развлечений, отдыха и отпуска.
Козерогам, которые совсем заработались, рекомендую найти увлечение помимо основной сферы, для того чтобы разгрузить психику переключением на другой вид деятельности.
Ближе к концу месяца могут неожиданно и весьма кстати возникнуть как новые знакомства, так и старые друзья, которые способны продвинуть вас по карьерной лестнице или повысить социальный статус.
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11
Водолей
Водолеям март не рекомендуется начинать с сальто назад в плане изменения вида заработка. Внезапная смена сферы деятельности может негативно сказаться на материальном положении.
Тем не менее предпринимать некоторые попытки изменений к лучшему всё же стоит, просто делайте это более аккуратно, особенно если у вас есть поддержка в виде крепкого семейного тыла.
Последняя неделя месяца может подсветить необдуманность в тратах, так что лучше заранее подготовить себе финансовый план на месяц.
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12
Рыбы
У Рыб март будет являться достаточно насыщенным месяцем. С одной стороны, настроение улучшается, будто идет подпитка от солнечной батареи — появляются новые идеи и интересные мысли. С другой стороны, суровую реальность никто не отменял и витанием в облаках сыт не будешь. Так что к середине месяца из состояния «плыву по течению» лучше переходить в рабочий настрой.
В середине месяца обратите внимание на то, как и с кем вы общаетесь. Больше прислушивайтесь к сказанному и к своей интуиции относительно вашего собеседника.
Те представители знака, которые еще не обзавелись второй половинкой, в середине месяца получат великолепную возможность войти в отношения, которые могут перерасти в нечто серьезное и фундаментальное.
Вторая половина месяца потребует внутреннего ресурса на преодоление тех ситуаций, которые будет подкидывать жизнь, будто говоря: «Хватит плыть по течению, держи весло крепче и греби!»
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