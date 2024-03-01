Водолеям — траты, Ракам — интересные перемены: гороскоп на март 2024 года для всех знаков зодиака

У Овнов начало марта может выдаться немного нервным, причем причин хватает: кто-то переоценил свои силы и не рассчитал нагрузку из-за амбициозности, кого-то подкашивает рутина и приближающееся выгорание. Важно думать наперед, хотя бы немного, и не сжигать мосты, уволившись одним днем, громко хлопнув дверью и рванув на Бали, потому что все достали.



Если все-таки хочется острых ощущений — попробуйте поиграть на бирже, словить азарт в инвестициях, но разумно, не рискуя всеми средствами к существованию.



А еще лучше — найдите себе хобби, которое принесет в вашу жизнь глоток свежего воздуха и разбудит дух авантюризма.

