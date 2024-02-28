«Действия будут иметь огромные последствия!»: астролог рассказала о магии даты 29 февраля

— В каждый високосный год подводится некий итог нашей кармы, то есть наших действий за последние три года. И от того, как каждый отдельный человек, государство и мир в целом проживали этот временной отрезок, зависит «воздаяние». Получается, что Касьян «косит» не бездумно и не всех подряд. Для наглядности представьте картину: в гипермаркете огромное количество покупателей. Если рассмотреть отдельно каждого, то можно увидеть, как один покупает продукты четко по списку, второй ходит между рядов с товарами, открывает пачку печенья, съедает часть, и кладет эту пачку обратно на полку. Третий ругается с продавцами, обвиняет их даже в том, к чему они не имеют отношения. А четвертый ворует товары с полок и укладывает их в свои карманы... Но выйти из гипермаркета можно только через кассу. И каждому из покупателей нужно будет рассчитаться! А за кассой стоит Касьян, и он четко отслеживает действия каждого покупателя. В такие года мы просто расплачиваемся за свои действия, не более того. Если человек живет правильно, не нарушает законы жизни, Вселенной, бояться ему абсолютно нечего, — уверена Мария.