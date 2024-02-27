На святое покусились! ТНТ снимает пародию на «Бриллиантовую руку»

Телеканал ТНТ объявил о создании нового новогоднего ремейка: после «Самоиронии судьбы» (18+) и «Иван Васильевич меняет всё» (18+) авторы сделают пародию на еще одну культовую советскую комедию — «Бриллиантовую руку» (18+). Об этом рассказала директор телеканала Тина Канделаки.
— Новый новогодний фильм 2024 года пока идет под рабочим названием «Бриллиантовая рука». Мы находимся в стадии разработки сценария, с некоторыми актерами уже идут переговоры. Будет смешно, — передает слова Канделаки ТАСС.
Директор ТНТ заявила, что сейчас идет кастинг на главные роли и скоро станет известно, кто станет новыми Мироновым и Никулиным.
Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», режиссерами фильма станут Михаил Семичев и Роман Ким — они же создавали предыдущие новогодние пародии телеканала. Авторы обещают, что в новой «Бриллиантовой руке» зрители увидят множество звезд в самых неожиданных образах.
Других подробностей создатели пока что не раскрывают. Но по постеру, на котором изображена рука Таноса из вселенной «Марвел», можно ожидать слегка запоздалую пародию на «Мстителей» (12+).
Одной из причин запуска новой пародии стал ошеломительный финансовый успех переосмысления «Ивана Васильевича», которое ТНТ показал зрителям в новогоднюю ночь — фильм стал самым популярным на телевидении в 2023 году, собрав у экранов 37,5 миллиона человек, а также окупился еще до выхода благодаря рекламным интеграциям.
Если вы пропустили новогодний ремейк «Ивана Васильевича» с Клавой Кокой и Niletto, то можете прочитать нашу рецензию на него и решить, стоит ли переосмысление классики потраченного времени.