«Обнулила девственность»: знойная ведущая показала, как «скрутила» счетчик партнеров

Сексапильная ведущая Europa Plus TV Полина Ритц в последнее несколько лет приезжает в Россию только по работе, а постоянным местом жительства выбрала Дубай. Там она ходит на вечеринки, встречает закаты и рассветы на берегу моря и борется с расстройством пищевого поведения — девушка признается, что набирает вес даже от одного куска пиццы. Но недавно она задумалась не только о правильном питании, но и о восстановлении девственности. Чтобы сделать это, она прошла уникальный обряд «обнуления половых партнеров».