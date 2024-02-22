Один работает в кофейне, другая затмила отца. Кто из звездных детей отказался от творчества, а кто превзошел родителей

12-летняя Ариела решила не откладывать свою мечту в долгий ящик и в конце декабря 2023 года дебютировала на сцене с песней «К мечте». Не все порадовались за дочь популярного рэп-исполнителя: в интернете многие раскритиковали и ее исполнение, и образ. Зато юная артистка узнала все «прелести» творческой деятельности.



Любящие родители не стали отговаривать дочь от стремления стать певицей. Они поддержали своего первенца и встали на защиту от злых языков хейтеров.

— У нас с мамой инфаркт от нервов. Боже, как страшно! Даже мне страшно, — поделилась в соцсетях Оксана.