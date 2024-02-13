«Прекратила сопли на кулак наматывать». Главная сваха страны Роза Сябитова — о нежелании выходить замуж и сокровенных мечтах

10 февраля свой 62-й день рождения отметила главная сваха страны, телеведущая и писательница Роза Сябитова. Корреспондент MSK1.RU пообщалась с именинницей. Тем более все влюбленные скоро будут отмечать свой день, и интересно, что на любовном фронте у самой свахи. Сябитова рассказала о том, что на сегодняшний день для нее в жизни главное, а также объяснила, почему не хочет выходить замуж.
«Старость надо встречать с того момента, когда ты о ней подумала»
— В свой день рождения я работала. У меня съемки. Обычно отмечаю этот день каждый год. И сейчас отпраздновала в семейном кругу. Собираемся, накрываем татарский стол. Из блюд, как всегда, красуется что-то национальное: перемяч, бешбармак, белеш, губадия, — рассказала Роза Сябитова. — За городом, где я сейчас живу, есть ресторан, который готовит по моим рецептам. Сделаю большой заказ, и его привезут. Мне просто некогда этим заниматься. Я очень много работаю и продолжаю строить.
Роза купила 30 соток в Подмосковье в 2016 году. С тех пор она живет за городом. Телеведущая с нуля создала там целый комплекс: у нее есть родовой двухэтажный дом и отдельно дом для гостей, большая детская площадка, спа-салон, сад, ландшафтная зона в китайско-корейском стиле, теплицы. В настоящее время она строит тренажерный зал и библиотеку, где собирается хранить очень много книг.
— Я говорю женщинам: для того чтобы заниматься строительством, совсем не нужен мужчина. Ничего сложного в этом нет. Стройтесь — и мужчина всегда нарисуется, — считает Сябитова. — В свое время меня потянуло к земле. Вот и решила жить за городом, в экологически чистом районе, где всё есть и для меня, и для моих детей, и для моих внуков. Встречать старость надо с того момента, когда ты об этом подумала. И нужно делать всё для того, чтобы она была комфортная — в окружении, опять же, детей и внуков. И при этом никоим образом не стоит никому навязываться.
«Хватит сопли на кулак наматывать»
В 2022 году Роза Сябитова стала бабушкой. С тех пор, по ее словам, у нее начался новый виток в жизни — виток «второго материнства».
— Я одна воспитывала сына и дочь. Они мне дали много любви. Как говорит Лариса Гузеева: «Меня мать родила, да не облизала». Как раз Денис и Ксения учили меня тому, как надо любить и облизывать своих детей, — призналась Роза Сябитова. — Для меня сейчас материнство — это высшее наслаждение. Моя судьба, как у миллионов российских женщин, непростая, да и детство было непростое. И родилась я в трудные времена, что закалило мой характер. Знаете, как говорят в Японии: если у вас нет трудностей, купите их.
— Сильная ли я женщина? У меня есть сила духа, и ее через край. Я выстояла в разные сложные моменты жизни, не только собственные, — добавила Сябитова. — Но пожалела себя немножко и решила, что хватит сопли на кулак наматывать, это неконструктивно. Мало чего-то хотеть, надо действовать, либо перестань этого хотеть. Я всегда, как говорит молодежь, стараюсь быть на позитиве, а силы черпаю изнутри. Я умная и опытная. Твердо стою на земле, рассуждаю здраво и разумно. Спасибо бабушке, которая меня так воспитала. И, конечно, я люблю свою семью, и счастье мне приносит то, когда я создаю это самое счастье для моих близких.
«Мне не нужны от мужчины ни его финансы, ни поддержка»
По роду своей деятельности Роза Сябитова помогает женщинам разного возраста найти спутника жизни, создать отношения, но сама она на сегодняшний день не замужем.
— Каждая из моих пациенток проживает свою женскую историю. У всех по-разному. Те, кто не представляет свою жизнь без мужчин, ищут их, а я могу жить без мужчины. Мне не нужны ни его финансы, ни поддержка, — сказала телеведущая. — Я вполне комфортно чувствую себя в одиночестве. Хотя не могу никак в нем оказаться. Я бы отдохнула лишний часок, книжку бы почитала, но у меня работа, дети, внучка, животные: три собаки, два кота — и достаточно большое хозяйство. Физические и эмоциональные ресурсы не резиновые, и их уже маловато. Стараюсь распределять правильно. И вспомните наших мам: им бы и в голову не пришла такая мысль, чтобы после 50 лет замуж выходить.
— Не возникает ли у меня желания прижаться к мужскому плечу? Мужчина — это ведь не грелка, о которой вы вспоминаете вечерами. Еще можно достать обогреватель. Более того, мне даже и к нему прижиматься не нужно. Когда я отдыхаю на своем любимом диване, ко мне сразу бегут собаки и кошки и окружают со всех сторон, — рассказала сваха.
«Роза, помни: ты у себя одна»
По словам главной свахи страны, когда женщины чувствуют себя молодыми, им хочется личного счастья, но в том случае, если они не замужем, происходит непринятие возраста.
— У меня такого кризиса нет. Всё себе уже доказала. Сейчас только всё сохраняю и увеличиваю. И стараюсь следить за своим здоровьем: прохожу каждый год диспансеризацию, выполняю зарядку. И в свое время успела до 55 лет произвести все пластические операции. Ведь с определенного возраста их делать нельзя. Кожа перестает быть эластичной. А мне мимика нужна. Я работаю лицом, — сказала Сябитова. — Сейчас я живу в хороших условиях, дышу свежим воздухом, пользуюсь дорогой косметикой, ухаживаю за собой в целом. Хочу пожить подольше, чтобы многое еще увидеть, как минимум свадьбу своих внуков. Может, даже еще до правнуков доживем. Поэтому нужно держать в хорошем состоянии тело и разум.
Роза Сябитова добавила, что она ощущает себя на тот возраст, который указан у нее в паспорте — на 62 года. И она его не скрывает.
— Хотела бы пожелать себе и всем женщинам моего возраста беречь самый золотой запас и ресурс, который есть, — это время. И, конечно, всем здоровья, но, чтобы оно было, за ним надо следить. И я всегда себе говорю: «Роза, помни: ты у себя одна». Советую никому об этом не забывать.
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