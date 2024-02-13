«Прекратила сопли на кулак наматывать». Главная сваха страны Роза Сябитова — о нежелании выходить замуж и сокровенных мечтах

Роза купила 30 соток в Подмосковье в 2016 году. С тех пор она живет за городом. Телеведущая с нуля создала там целый комплекс: у нее есть родовой двухэтажный дом и отдельно дом для гостей, большая детская площадка, спа-салон, сад, ландшафтная зона в китайско-корейском стиле, теплицы. В настоящее время она строит тренажерный зал и библиотеку, где собирается хранить очень много книг.

— Я говорю женщинам: для того чтобы заниматься строительством, совсем не нужен мужчина. Ничего сложного в этом нет. Стройтесь — и мужчина всегда нарисуется, — считает Сябитова. — В свое время меня потянуло к земле. Вот и решила жить за городом, в экологически чистом районе, где всё есть и для меня, и для моих детей, и для моих внуков. Встречать старость надо с того момента, когда ты об этом подумала. И нужно делать всё для того, чтобы она была комфортная — в окружении, опять же, детей и внуков. И при этом никоим образом не стоит никому навязываться.