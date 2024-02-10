Секция йоги превратилась в секту: что стало с главными сектантами страны

Секта бога Кузи

Основатель секты бога Кузи Андрей Попов начинал свою карьеру лжепророка с более скромного статуса. В начале 2000-х годов он, называя себя епископом Романом, читал религиозные лекции и участвовал в православных ярмарках, постепенно собирая вокруг себя единомышленников. Заинтересованные в речах проповедника слушатели приглашались в самодельный храм в частном доме Попова в Лобне, где самопровозглашенный епископ проводил службы.



Религиозная деятельность Андрея Попова возмущала настоящих священников. Мало того, что никаким епископом он не был, так еще и в проповедях его было много ереси: своим ученикам он рассказывал о карме, чакрах и реинкарнации, что никак не соответствовало православному учению.