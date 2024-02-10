Секция йоги превратилась в секту: что стало с главными сектантами страны

Нас всё еще удивляет, что люди несут деньги псевдоэкспертам, которые обещают им моментальное богатство и успешный успех. Но стоит обернуться на 30 лет назад, как станет понятно, что это, похоже, у нас в крови. Кто-то заряжал воду у телевизора, кто-то платил откровенно подозрительным личностям за вечное счастье, а иные и вовсе уходили в монастырь, который на деле оказывался сектой. Мы не будем пытаться разобраться (по крайней мере сейчас), почему так происходит, но посмотрим, как закончили основатели популярных сект, которым поклонялись миллионы.
Секта бога Кузи
Основатель секты бога Кузи Андрей Попов начинал свою карьеру лжепророка с более скромного статуса. В начале
Религиозная деятельность Андрея Попова возмущала настоящих священников. Мало того, что никаким епископом он не был, так еще и в проповедях его было много ереси: своим ученикам он рассказывал о карме, чакрах и реинкарнации, что никак не соответствовало православному учению.
После неоднократных нападок со стороны церкви Андрей Попов собрал свою паству и рассказал им правду. Он не епископ, он — бог. А называть его можно просто «богом Кузей».
После религиозного каминг-аута Андрей Попов перестал читать лекции и проповедовать в храме. Вместо этого сектанты собирались на частной квартире на Большом Кондратьевском переулке. Работа на ярмарках продолжалась секретно: прикрываясь именем любого православного храма, последователи Кузи предлагали заказать молебны за 300 или 500 рублей.
Внутри секты была выстроена иерархия: в ближайшие три круга входили жены и наложницы бога Кузи, в четвертый — работающие последователи, которые потенциально могли войти в божественный гарем. Непослушание наказывалось ударами плетью или ремнем. Бог Кузя мог нанести последователю его секты до 1200 ударов — наказывали за общение с посторонними, звонки родственникам или прием лекарств.
Проблемы с законом у секты начались в 2014 году. Силовики, расследовавшие избиения в помещениях сектантов, провели обыск в квартире у Андрея Попова. Оказалось, что в доме у бога Кузи хранится более 200 миллионов рублей и 150 тысяч долларов наличными, фото и видео с детской порнографией, а также более 50 видов диких животных, среди которых крокодил, игуана, варан и броненосец. В итоге животных отправили в московский зоопарк, а «бога Кузю» — на скамью подсудимых.
Вначале на Андрея Попова возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», через пару месяцев к ней добавилась статья за создание секты. В 2018 году «бога Кузю» признали виновным и приговорили к 5 годам колонии. Все заработанные деньги он потерял — их украл Юрий Цукерман, которого позже назовут настоящим лидером секты.
Еще в заключении Андрей Попов начал писать стихи. Он признавался, что единственное, чего он хочет — это выйти на волю и помогать людям.
— Что я буду делать? Стихи буду писать, книги буду писать, я думаю. Не знаю пока, что я буду делать, просто хочу отсюда выйти, — говорил «бог Кузя».
Андрей Попов вышел на свободу в апреле 2019 года и пропал из информационного поля: даже в интернете он не сидит, ведь по его же признанию, компьютером он пользоваться не умеет, да и зрение не позволяет — левый глаз Попова видит 1/100 от нормы, а правый — 1/1000 от нормы.
Ашрам Шамбалы
Одна из самых известных сект в России, Ашрам Шамбалы, появилась еще в 1989 году. Основатель движения Константин Руднев решил заняться специфическим бизнесом — «открывать людям третий глаз». Вдохновила его на это книжка про йогу, которую ему подарила мать, когда он был еще ребенком.
Всего за несколько лет небольшая секция разрослась до сотен человек. Помимо занятий спортом, Константин Руднев начал проводить семинары о том, как возвыситься и познать себя и продавать специальную литературу. Число желающих прийти на занятия только росло, и в 1993 году Руднев решил вложить заработанные деньги в недвижимость и купить квартиру в Новосибирске. Именно в этой квартире открылся первый «ашрам» — название означает «обитель мудрецов» и взято из индийского учения.
С этого момента секция йоги превратилась в настоящую секту: Константин Руднев предложил самым давним участникам пожить в этой квартире — трудиться, заниматься духовными практиками и в итоге достичь просветления. Главными ценностями секты Руднев провозгласил отказ от семьи, родственников и друзей, так что вся жизнь сектантов крутилась вокруг Ашрама Шамбалы и учителя.
Со временем Константин Руднев изменил свой образ: объявил себя наследником высшего источника всех религий «шамбалы», начал одеваться как шаман. Своим последователям основатель секты давал новые имена и встраивал их в иерархию: главным был сам Константин, затем шли его «жрицы», следующими стояли мужчины, которые выполняли хозяйственную работу, и наконец — наставники и новички секты.
Зарабатывал Руднев, проводя семинары и продавая волшебные предметы: колокольчики счастья, волшебные гребни и ручки, магические камни. Заработанные деньги шли на покупку новых квартир и домов, в которых открывались «ашрамы» для последователей секты. Юных последовательниц Константин Руднев обучал «искусству брачных покоев», а после открывал в квартирах точки эротического массажа.
После того как вышедшие из секты люди начали подавать заявления, Ашрамом Шамбалы заинтересовались правоохранительные органы. В 1999 году в одном из «ашрамов», в котором проживал Руднев со своими жрицами, провели обыск — силовики изъяли архив с фото и видео, на которых оказались запечатлены сексуальные практики секты, а также крупную сумму денег.
Тогда Константину Рудневу удалось сбежать. Основатель секты покинул Новосибирск и уехал в Сочи, а затем начал колесить с семинарами по всей России. Больше десяти лет сектанту раз за разом удавалось уходить от рук полиции, пока в начале 2010 года Руднева не задержали по обвинению в создании секты, насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании и незаконному хранению и сбыту наркотических веществ.
В феврале 2013 года Константина Руднева приговорили к 11 годам заключения. Пока Константин Руднев оставался за решеткой, его дело продолжало жить: секта продолжала принимать новых единомышленников, а адепты собирали деньги для своего учителя.
В сентябре 2021 года основатель Ашрама Шамбалы вышел на свободу. Неизвестно, где именно находится Константин Руднев. По одной из версий, он перебрался в Казахстан, куда также переехали некоторые его последователи.
Церковь последнего завета
В 1991 году Сергей Тороп выступил на телевидении с первой открытой проповедью. Назвав себя Виссарионом, он провозгласил создание единой веры, объединяющей все существующие религии. В короткий срок ему удалось собрать вокруг себя несколько тысяч последователей, которые продали свои квартиры и передали деньги своему учителю. Так Виссарион смог купить землю в Красноярском крае, назвал это место «землей обетованной» и переехал вместе со своей паствой.
Виссарион регулярно проводил турне по городам СНГ, привлекая в свою веру всё новых и новых людей. В Сибирь стекались тысячи людей самых разных профессий, строя новые дома вблизи своего учителя.
С 1992 по 1995 годы жизнь в «Церкви последнего завета» напоминала коммунистическую общину: все члены общества работали на общее благо и помогали друг другу материально, а главными лозунгами были коллективизм, творчество, саморазвитие и семья.
В 1995 году Виссарион и его последователи создали «город Солнца» — поселение Тиберкуль, в котором последователи секты занимались земледелием и ремеслами, зарабатывая деньги для Церкви последнего завета. Помимо этого все жители общины передавали десятую часть своего дохода на счет секты.
Последователи секты жили аскетично: занимались тяжелым физическим трудом и придерживались строгой вегетарианской диеты. Из-за недостатка животных белков и кальция у многих последователей Виссариона начались проблемы со здоровьем, но они не обращались к врачу — сектанты считали, что их учитель может вылечить все болезни прикосновением руки. Также в общине приветствовались любовные треугольники: мужчины были вправе брать себе несколько жен.
Число последователей Виссариона с каждым годом росло — в 2011 году в поселении насчитывалось около 5 тысяч человек, а в 2020 году сообщалось о 10 тысячах последователях «Церкви последнего завета».
Из секты то и дело доходила информация о случаях дистрофии, пропавших без вести и случаях самоубийства, но тем не менее долгое время Виссариону удавалось держать всё под контролем. Его задержали лишь в сентябре 2020 года — его обвинили в незаконной деятельности религиозной организации и причинении тяжкого вреда здоровью.
В 2023 году суд одобрил ликвидацию «Церкви последнего завета», так как учение Виссариона «ограничивало право на жизнь, свободу, неприкосновенность личности и защиту семьи». Расследование дела самого Сергея Торопа продолжается до сих пор.