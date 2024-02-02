Мама «выкрала» его из Африки. Как застенчивый мальчик с необычной внешностью стал звездой кино

Там они провели три года, но отношения родителей разладились. Его мама так и не смогла привыкнуть к новой стране. Она забрала сына и вернулась в СССР. Это было чудом, ведь по законам Замбии после развода дети живут с отцом. Как именно женщине удалось вывезти ребенка из страны, остается загадкой. В одном из интервью Сиятвинда говорил, что если бы он остался в Африке, то, скорее всего, попал бы в дурную компанию. Его жизнь была бы совсем другой.