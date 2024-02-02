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Истории

Мама «выкрала» его из Африки. Как застенчивый мальчик с необычной внешностью стал звездой кино

Григорий Сиятвинда — актер с сильным характером и непростой судьбой

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Этого актера сложно не запомнить. У него не только яркая внешность, но и бешеное обаяние! Каждая его роль западает зрителям в сердечко. Но вы, скорее всего, знаете его как Михаила Джековича из «Кухни» (18+).

Григорий Сиятвинда родился в Тюмени. Он прожил там до 20 лет и чуть не стал инженером. Наши тюменские коллеги из 72.RU рассказывают, как от стеснительного мальчика, которого дразнили в школе, он прошел путь до народного любимца.

Детство на две страны

Григорий Сиятвинда родился в 1970 году в Тюмени. Его мама русская, ее зовут Тамара. Она познакомилась с отцом Григория в Харькове во время учебы в медицинском университете. Дэвид был студентом из Замбии (страна в Южной Африке. — Прим. ред.). Семья прожила в Тюмени несколько лет. А когда маленькому Грише исполнилось два года, они перебрались на родину отца.

Там они провели три года, но отношения родителей разладились. Его мама так и не смогла привыкнуть к новой стране. Она забрала сына и вернулась в СССР. Это было чудом, ведь по законам Замбии после развода дети живут с отцом. Как именно женщине удалось вывезти ребенка из страны, остается загадкой. В одном из интервью Сиятвинда говорил, что если бы он остался в Африке, то, скорее всего, попал бы в дурную компанию. Его жизнь была бы совсем другой.

После возвращения о семье заботился дедушка. Именно его Григорий всю жизнь считает своим отцом

После возвращения о семье заботился дедушка. Именно его Григорий всю жизнь считает своим отцом

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В Тюмени будущий актер окончил школу с углубленным изучением иностранных языков. Отношения с одноклассниками были сложные — над мальчиком смеялись из-за цвета кожи. После школы он поступил в местный институт на факультет технической кибернетики. Там он не проучился и двух лет. Зато отслужил в Советской армии — из-за небольшого роста он попал в танковые войска. После демобилизации Григорий устроился работать помощником режиссера на телеканал «Регион-Тюмень». Но при первой же возможности уехал в Москву. Там Сиятвинда поступил в театральное училище. Он окончил его в 1995 году.

В одном из интервью актер рассказывал, что в детстве хотел быть менее заметным. Его внешность часто становилась объектом издевок

В одном из интервью актер рассказывал, что в детстве хотел быть менее заметным. Его внешность часто становилась объектом издевок

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Первые роли и слава

Еще во время учебы Григорий начал работать в театре имени Вахтангова. После окончания училища стал актером московского театра «Сатирикон».

Так Григорий выглядел в молодости

Так Григорий выглядел в молодости

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В кино Сиятвинда дебютировал в 1997 году. Он снялся в фильме режиссера Валерия Чикова «Не валяй дурака…» (12+). Ему досталась роль сына главного героя Васи Селиванова.

Некоторые считают эту картину поверхностной и стереотипной. Другие — душевной

Некоторые считают эту картину поверхностной и стереотипной. Другие — душевной

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Первым достижением актера стала премия «Чайка» в 1999 году в номинации «Прорыв». Годом позже была премия «Кумир» в номинации «Надежда года». В 2003 году Григорий был удостоен Государственной премии в области литературы и искусства за исполнение ролей классического и современного репертуара. В том же году недолго являлся ведущим программы «Утро на НТВ».

Актерская карьера у Сиятвинды сложилась и в театре, и в кино. Его постоянно приглашали на съемки и в спектакли. Он играл и бандитов, и влюбленных, и адвокатов, и журналистов, и врачей, и фокусников, и футболистов. Многие сомневались в том, что актер способен на такое разнообразие ролей. Опять же — из-за цвета его кожи. Но бывали и смешные случаи. Например, в сценарии комедии «Жмурки» (18+) персонаж Григория прописан как очень темнокожий человек по кличке Баклажан. Актеру пришлось регулярно посещать солярий! Он со смехом вспоминал, какое недоумение вызывал у работниц.

Только посмотрите, как Григорий выглядит в этом фильме! Но именно после этих съемок он стал по-настоящему популярным

Только посмотрите, как Григорий выглядит в этом фильме! Но именно после этих съемок он стал по-настоящему популярным

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В 2007 году Сиятвинда принял участие в телешоу «Ледниковый период» (0+) на Первом канале. Его партнершей стала фигуристка Елена Леонова. Пара не дошла до финала, но покорила зрителей своей энергией и харизмой.

Любимая Таня

Но годом ранее Григорий получил другой подарок судьбы. На съемках фильма «Кинофестиваль» (12+) он познакомился с хореографом Татьяной Михайловой. Хрупкая озорная девушка сразу запалу в душу — Григорий влюбился с первого взгляда! Они поженились в 2006 году. Свадьба была очень скромной: только молодожены и свидетели. Григорий не хотел излишней публичности.

У Григория и Татьяны десять лет разницы. Но это не мешает им быть счастливыми в браке уже 17 лет! Актер часто балует свою жену вкусняшками — он обожает готовить.

Детей у пары нет

Детей у пары нет

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Строгий Джекович

В 2015 году Сиятвинда получил роль, благодаря которой его знает вся страна. И даже вы! Он сыграл управляющего отелем Михаила Джековича в сериале «Кухня». Там он, кстати, снимался вместе с землячкой Мариной Могилевской. Его персонаж очень харизматичный. За его противостоянием с шеф-поваром Виктором Бариновым зрители наблюдали раскрыв рот. Дуэт Григория Сиятвинды и Дмитрия Назарова получился зажигательным.

Позже этот образ получил продолжение в сериалах «Отель Элеон» (18+), «Гранд» (18+) и «Кухня. Война за отель» (18+). Именно там у его героя появилась любимая женщина, которую сыграла Екатерина Вилкова.

Джекович стал одним из самых любимых персонажей зрителей

Джекович стал одним из самых любимых персонажей зрителей

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Хитрый управляющий просто «сносил» своей харизмой

Хитрый управляющий просто «сносил» своей харизмой

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Многие помнят Сиятвинду именно как Михаила Джековича. Произнести его настоящую фамилию — Сиятвинда — с первого раза дано не всем. Она, кстати, стала результатом ошибки в паспортном столе. Более верным вариантом написания является Сятуинда. Когда-то мужчина хотел исправить эту ошибку, а когда-то — взять фамилию матери.

Всё из-за обиды на отца. Через некоторое время после развода с мамой Григория он уехал в Великобританию. Там у Дэвида появилась новая жена, родились дети. Со своим первенцем он не виделся. Мужчина умер в 2013 году. В одном из интервью Григорий говорил, что ему не хватало отца, но зла он на него не держит.

Сейчас актер продолжает сниматься в кино. Одной из его последних ролей стал Кощей в фильме «Баба Яга спасает мир» (6+).

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Григорий СиятвиндаСериал КухняОтель Элеон
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