Ракам — экономить, а Весам — просить повышения. Финансовый гороскоп на февраль от астролога

Самые крупные траты в новогодние праздники позади! Удастся ли хоть немного сэкономить и подкопить денег в феврале? А работа будет радовать или только портить настроение? Ждать ли повышения зарплаты или опять затягивать пояса? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.



— В феврале Солнце находится в Водолее. Это всегда является интересным периодом для всех знаков зодиака. У многих возникнет желание не жалеть деньги и потратиться на самые лучшие вещи. Звезды в последний зимний месяц большинству знаков позволят расслабиться и наслаждаться денежным потоком. Но всё же стоит соблюдать осторожность, чтобы избежать импульсивных покупок. Необдуманные траты более вероятны к концу месяца, а значит, именно в этот период будьте максимально аккуратны, — советует астролог.

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