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Ракам — экономить, а Весам — просить повышения. Финансовый гороскоп на февраль от астролога
Карточки

Ракам — экономить, а Весам — просить повышения. Финансовый гороскоп на февраль от астролога

Последний месяц зимы порадует стабильностью. Хотя для кого-то она больше станет болотом

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У вас сбываются наши прогнозы? Пишите в комментарии

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Самые крупные траты в новогодние праздники позади! Удастся ли хоть немного сэкономить и подкопить денег в феврале? А работа будет радовать или только портить настроение? Ждать ли повышения зарплаты или опять затягивать пояса? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— В феврале Солнце находится в Водолее. Это всегда является интересным периодом для всех знаков зодиака. У многих возникнет желание не жалеть деньги и потратиться на самые лучшие вещи. Звезды в последний зимний месяц большинству знаков позволят расслабиться и наслаждаться денежным потоком. Но всё же стоит соблюдать осторожность, чтобы избежать импульсивных покупок. Необдуманные траты более вероятны к концу месяца, а значит, именно в этот период будьте максимально аккуратны, — советует астролог.

Персональный прогноз для каждого знака зодиака читайте ниже в наших удобных карточках! Перед этим обязательно посмотрите советы астролога по любовной части.

1

Овен

В феврале вам стоит отказаться от своей привычки спешить и действовать импульсивно. Лучше включить холодный разум и взвешивать все за и против, особенно на работе. Тогда в конце месяца будет большая вероятность достичь своей цели.

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2

Телец

В первой половине месяца не исключены сложности в деловой сфере. Вы сможете избавиться от препятствий и разрешить конфликты только в середине февраля. Если наберетесь терпения, то к концу месяца всё для вас сложится наилучшим образом. В том числе и в плане финансов.

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3

Близнецы

Звезды вам советуют выявить то, что мешает получить повышение или усовершенствовать бизнес. Больше времени проводите за разработкой грамотной концепции. Это выведет вас на более высокий уровень дохода.

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4

Рак

У вас наступает спокойный период. Старайтесь реализовывать планы без лишней суеты. Не стоит в этом месяце совершать крупные, а особенно спонтанные покупки. Это приведет к потере денег.

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5

Лев

Последний месяц зимы будет благоприятным для продумывания стратегий и составления планов. Ваш разум будут часто посещать интересные идеи. Не упустите их, ведь они могут поспособствовать улучшению вашего финансового благополучия!

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6

Дева

Полезно будет критично отнестись к своей деятельности и обратить внимание на те аспекты, которые давно требуют пересмотра. Такой шаг очень положительно скажется на вашей прибыли.

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7

Весы

Вам пора заявить миру о том, что ваши труды достойны признания. Берите всё под контроль, отбросьте сомнения и сделайте уверенный шаг в сторону покорения мира! Иначе вы застрянете на текущем уровне дохода.

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8

Стрелец

Звезды призывают вас активно искать новые источники дохода. Этот период богат новыми финансовыми возможностями: не позволяйте себе расслабиться до конца месяца.

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9

Скорпион

В феврале нужно быть осторожнее с заведением новых деловых знакомств. Очень высок риск быть обманутым. Начало нового дела или проекта лучше отложить на конец месяца.

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10

Козерог

Неблагоприятный период для любых начинаний и кардинальных перемен в карьере. В феврале лучше расслабиться и постараться удержать свои позиции на работе.

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11

Водолей

У вас появится много энергии и желания достичь невероятного успеха. Но старые схемы работы могут отбросить вас далеко назад. Умение применять только инновационные методы будет вашей страховкой от проблем вплоть до конца года.

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12

Рыбы

Не пропустите февраль! Этот месяц сулит вам что-то новое и полезное. Не бойтесь браться за новую работу, проекты. Сейчас у вас всё точно получится лучшим образом.

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