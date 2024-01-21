«Русского человека, если он рвется на отдых, сложно чем-то сбить с пути». Сергей Жигунов — о каникулах, которые он провел на даче в Крыму

Но неожиданно перед самым праздником Крымский мост заполнили автомобили с «материковыми» номерами, а билеты на поезда, идущие на полуостров, полностью раскупили.



— Мы не прогнозировали большого интереса к Крыму на новогодних каникулах, исходя из объективных данных: невысокого числа бронирования, длительности дороги и того, что в зимние месяцы полуостров традиционно проигрывает Сочи и окрестностям, которые могут предложить туристам больше развлечений, — говорит глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. — Но неожиданно люди поехали в Крым. В сравнении с прошлым годом прирост отдыхающих составил 50–80 процентов.