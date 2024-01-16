«Это оправдание изнасилования»: Павла Волю раскритиковали из-за шутки про женщин

И хотя в финале гэга на фоне раздается дружный смех зрителей, в Сети Павла Волю начали обвинять в оправдании изнасилования.

— Шутки про изнасилование? Ой как весело насиловать спящую женщину, — написал один из пользователей.

— [Блин], да вы совсем там уже [с ума сошли] в своих «Камеди». Еще и зал ржет, — прокомментировала шутку редактор «Кинопоиска» Кира Голубева. — А потом эта гадина в сером костюмчике сидит на интервью Стрелец (имеется ввиду блогер Надежда Стрелец — на своем YouTube-канале она публикует интервью с известными людьми. — Прим. ред.) и говорит, как важно не обижать женщин. Всю эту шоблу надо немедленно запихнуть в плацкарт, запереть в толчок и отправить по транссибирской магистрали.