С праздником, Гном Гномыч! Сын Плющенко и Рудковской встретил день рождения в Кемерове

Александр Плющенко, также известный по прозвищу Гном Гномыч, отметил день рождения в Кемерове. Накануне, 6 января, ему исполнилось 11 лет.
Сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской встретил свой праздник на льду ледового дворца «Кузбасс». Там он исполнял одну из ролей в шоу «Снегурочка», выступая перед кемеровчанами наряду со звездой фигурного катания Александрой Трусовой.
По окончании одного из ледовых спектаклей 6 января труппа поздравила Александра Плющенко с днем рождения. Участники устроили хоровод вокруг Гном Гномыча и адресовали ему добрые слова, которые аплодисментами поддержали зрители.
Отец Александра Евгений Плющенко не присутствовал на празднике лично, опубликовав поздравление сыну в социальных сетях. Пост аналогичного содержания выложила и мама мальчика, Яна Рудковская.
— С днем рождения, Санечка! С днем рождения, наш любимый Чемпион. Пусть исполняются все твои мечты! — написали Плющенко-старший и Рудковская на своих страницах во «ВКонтакте».
Добавим, Александр Плющенко с ранних лет занимается фигурным катанием под руководством отца и тренеров его академии. Кроме того, постоянно участвует в ледовых шоу, которые организуют Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Также Гном Гномыч имеет опыт съемок в кино.
В октябре 2023 года Плющенко-младший получил второй спортивный разряд по фигурному катанию.