Некоторых не узнать: как изменились за 22 года актеры из «Гарри Поттера»

Новогодние праздники — прекрасный повод пересмотреть фильмы о мальчике, который выжил. С момента выхода первого фильма о Гарри Поттере прошло уже 22 года, но вселенная, созданная по книгам Джоан Роулинг, не теряет своей популярности, ведь вместе с героями поттерианы выросло целое поколение.
Как изменились актеры за 22 года — смотрите в видео выше.
Щепетильная писательница лично согласовывала актеров для фильмов по своим книгам и требовала их внешнего соответствия персонажам. По воспоминаниям самих актеров, их просили внести некоторые изменения в свой образ.
Дэниел Рэдклифф пытался изменить цвет глаз на зеленый — как было описано в книге — контактными линзами, но у актера развилась на них аллергия. Поэтому Джоан пришлось принять тот факт, что у Гарри Поттера в фильме будут голубые глаза. Похожая ситуация произошла и с Эммой Уотсон. По книге, у Гермионы были выступающие вперед верхние зубы, но с накладными зубами у юной актрисы сильно нарушалась дикция, и от полного соответствия персонажу тоже пришлось отказаться.
За 10 лет вышло 8 фильмов о мальчике, который выжил. Вселенная Гарри Поттера расширилась приквелом — тремя картинами «Фантастические твари» о приключениях Ньюта Саламандера.
Весной 2023 года в Warner Bros. сообщили, что переснимут легенду. Выход нового сериала про мальчика-волшебника назначен на 2025–2026 год. Но многие поклонники фильмов ополчились на кинокомпанию, считая, что они «покушаются на святое».
А вы ждете сериал или предпочитаете пересматривать уже заученные наизусть фильмы?