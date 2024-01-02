Некоторых не узнать: как изменились за 22 года актеры из «Гарри Поттера»

Весной 2023 года в Warner Bros. сообщили, что переснимут легенду. Выход нового сериала про мальчика-волшебника назначен на 2025–2026 год. Но многие поклонники фильмов ополчились на кинокомпанию, считая, что они «покушаются на святое».

А вы ждете сериал или предпочитаете пересматривать уже заученные наизусть фильмы?