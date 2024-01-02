Столкнемся с энергией «восьмерки» и кармой. Нумерологический прогноз на 2024 год

Также важно быть честным в первую очередь с самим собой. 2024 год укажет на все перекосы в жизни и где ваши мысли, ваши чувства и ваши действия не совпадают. Когда я говорю, верю и делаю совершенно разное. Например, я не хочу работать на этой работе, но каждый день на нее хожу. Я больше не люблю этого человека, но продолжаю с ним жить. В год справедливости важно разобраться со всеми такими «но» или само время вынудит вас в это погрузиться.

