«Отмена артистов после "голой вечеринки" — это пиар-ход и проделки неудачливых блогеров». Выясняем, кому было выгодно раздуть скандал

— За каждую отмену концерта кто-то должен заплатить. Если выступление должно было состояться под Новый год, то еще в сентябре с артистом был подписан договор, ему была выплачена часть гонорара, на мероприятие начали продавать билеты, — объясняет Евгений Морозов. — А теперь что делают организаторы: оставляют артисту предоплату и дополнительно платят неустойку, так как выступление отменяется по их инициативе?! Мало того, начинаются проблемы со зрителями — нужно возвращать деньги за билеты. А если предпринята попытка заменить одного артиста другим, это тоже не стопроцентный вариант — заявляли Стинга, а будет выступать Укупник? Это какой-то цирк, а не экономика. Возможно, кто-то и пошел на такой шаг, но поверьте, это единичный случай. Как считает эксперт, у всех «пострадавших» артистов отличные адвокаты, которые помогут клиентам получить причитающиеся им выплаты, возможно, они будут больше, чем обещанные гонорары.