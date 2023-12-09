Петя, который любит выпить. Как российский экс-чиновник стал продюсером и открыл гастробар на Бали

Профессиональный тусовщик, основатель продюсерского центра, автор собственного YouTube-шоу «Петя любит выпить», а в прошлом — серый кардинал российской блогосферы и чиновник из правительства Тюменской области. Всё это —
Насилие в детстве и мечты о светлом будущем
Март 1985 года. В простой тюменской семье родился долгожданный первенец, которого назвали Петей. Его мама работала в милиции, а отец, трудившийся в издательстве, постоянно брал подработку. Бывало, что разгружал вагоны, чтобы прокормить семью и себя. Ютилась семья Плосковых в крошечной квартире. Несмотря на бытовые трудности, маленький Петя восхищался своими родителями.
А еще решил во что бы то ни стало обеспечить себе безбедное будущее, став хорошим дипломатом. Для этого много читал, учился играть на фортепиано, посещал театральную студию. Еще в буднях ученика гимназии
— В детстве я был милым мальчиком, так как у меня довольно феминная внешность. И одноклассники указывали на это как на какой-то недостаток, хотя это просто нежные черты лица. Видимо, тогда эмпатия работала как защитный механизм: ты пытаешься прочитать человека и понять, друг он тебе или нет, — вспоминал уже повзрослевший Петр.
Долгое время никто даже не подозревал о том, что в нежном возрасте Петр пережил насилие. Об этом он всего пару лет назад публично рассказал на своей личной странице в популярной соцсети.
— Было много насилия: не только физического, но и эмоционального, которое до сих пор дает о себе знать. Вообще, эмоциональное насилие тяжелее идентифицировать. Синяков нет, а душа искалечена… Также в детстве я подвергся насилию со стороны педофилов. Страшно подумать, но я сталкивался с ними четыре (!) раза, причем в одном из случаев это была взрослая женщина. Всё это отразилось на моей психике, взаимоотношениях с окружающими, принятии себя и собственного тела, сексуальной жизни. Сейчас я прорабатываю все эти проблемы с психоаналитиком и с каждой сессией мне действительно становится всё легче. Обращаться к специалистам не стыдно, и это необходимо делать, — уверенно заявил Петр.
Альма-матер, чиновничьи будни и грандиозный переезд
После школы Плосков поступил в ТюмГУ, выбрав институт истории и политических наук. Проще говоря, решил изучать международные отношения. И, судя по всему, это ему вполне удалось. Получив диплом в
Но быть чиновником ему вскоре наскучило, либо появились еще какие-то причины. В итоге Петр со спокойной душой переехал в Черногорию, чтобы возглавить строительный бизнес. Поселился у моря, но надолго в итоге на новом месте не задержался. Понял, что занимается вовсе не тем, о чем мечтал. Поэтому в
Параллельно учился и в итоге успешно окончил London School of Commerce. Одновременно с этим посещал курсы бариста и сомелье. А потом решил завершить всю эту европейскую историю и вновь переехал (на это раз в Москву), где ему предложили должность топ-менеджера в швейцарском холдинге AsstrA.
Мама, я продюсер! Знакомства, изменившие жизнь
В Москве общительный и харизматичный Плосков быстрее ветра влился в местную тусовку и завел много полезных знакомств. Среди тех, с кем начал тесно общаться, — Анастасия Самбурская, которая тогда еще не стала звездой сериала «Универ» и других проектов. По доброте душевной Петр помогал ей раскрутиться в соцсетях: тогда только-только появилась запрещенная соцсеть с картинками. Еще подсказывал, как правильно себя подать, и консультировал по выбору гардероба. Одним словом, делал то, что ему нравится и по-настоящему интересно.
Не сразу, но Петр понял, что помогать в раскрутке молодым звездам ему нравится куда больше, чем работать в серьезном холдинге. Привело это к тому, что он легко и без сожаления уволился. Сразу после этого создал и возглавил продюсерский центр Ploskov Production. Это случилось в
Довольно быстро компания разрослась, и сейчас среди ее клиентов и друзей — певица Люся Чеботина, актриса Анна Цуканова-Котт и десятки молодых и дерзких блогеров. Каждого из своих подопечных Плосков ласково называет «мои дети», что, впрочем, совершенно не мешает ему зарабатывать на них миллионы.
— Я не продюсер. Я воспринимаю себя как человек, который помогает людям, — признался большой босс в одном из интервью.
Время выйти из тени
Центр Ploskov Production продолжал развиваться, а сам Петр открывал в себе новые грани таланта. В
Продвигая других, Петр совершенно забывал о самопиаре: этакий сапожник без сапог. Конечно, он уже стал достаточно известным, но, вероятно, этого ему в какой-то момент показалось мало. Либо захотелось по-новому творчески самореализоваться. Как бы там ни было, летом
О личной жизни крестный папа блогеров распространяться не любит, но достоверно известно, что у него был неприятный опыт в отношениях. Ему приписывали романы с некоторыми из блогерш, которых продвигает его продюсерский центр, но подтверждений этого не было и нет.
Политика, которая спутала все планы, и многомиллионный бизнес
Новости о начале СВО для Плоскова, как и для всех жителей нашей страны, стали шоком. В начале марта
— Сначала я переехал в Сербию, а уже оттуда — на Бали. С собой были сумки весом четыре килограмма: на таможне меня трижды осматривали, считали все деньги, задержали из-за этого рейс. Весь месяц, что я провел в Белграде, мы с моим партнером по Ploskov Production решали, как дальше вести бизнес в России. Параллельно с этим занимались организацией и помощью с релокацией сотрудникам и подопечным блогерам. Сейчас работа Ploskov Production стабилизировалась, мы адаптировались к новым условиям и по-прежнему обеспечиваем своих блогеров-партнеров работой, — рассказал Петр в интервью «Аутсайду».
Было трудно, но предприниматель нашел здание под свой гастробар The Question Mark для русскоговорящей публики.
— У меня сейчас нет личной жизни — не вижу ничего, кроме работы, съемок и ресторана, — признавался бизнесмен сразу после запуска своего заведения.
В июле по независящим от него причинам заведение закрылось. С августа и до сих пор Плосков живет в Лос-Анджелесе и продолжает управлять своим центром Ploskov Production. Что будет дальше и где он может оказаться завтра, время покажет.