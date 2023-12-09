freedom
СЕЙЧАС -34°С
Пробки 4/10
usd 91.64
eur 98.84
СрочноКак живет Брянск после стрельбы в гимназии
Все новости
Все новости
Истории

Петя, который любит выпить. Как российский экс-чиновник стал продюсером и открыл гастробар на Бали

В детстве он мечтал стать дипломатом, но у судьбы на талантливого парня были свои планы

204

Петр давно уже не живет в Тюмени, но при всяком удобном случае признаётся родному городу в любви

Поделиться

Профессиональный тусовщик, основатель продюсерского центра, автор собственного YouTube-шоу «Петя любит выпить», а в прошлом — серый кардинал российской блогосферы и чиновник из правительства Тюменской области. Всё это — 38-летний Петр Плосков. Еще в раннем детстве он поставил перед собой цель непременно стать успешным человеком. Удалось ли ему это? Давайте разберемся вместе с нашими коллегами из 72.RU.

Насилие в детстве и мечты о светлом будущем

Март 1985 года. В простой тюменской семье родился долгожданный первенец, которого назвали Петей. Его мама работала в милиции, а отец, трудившийся в издательстве, постоянно брал подработку. Бывало, что разгружал вагоны, чтобы прокормить семью и себя. Ютилась семья Плосковых в крошечной квартире. Несмотря на бытовые трудности, маленький Петя восхищался своими родителями.

Плосков самостоятельно честным трудом добывал деньги на карманные расходы. Став старше, спускал все заработанные деньги на вечеринки

Плосков самостоятельно честным трудом добывал деньги на карманные расходы. Став старше, спускал все заработанные деньги на вечеринки

Поделиться

А еще решил во что бы то ни стало обеспечить себе безбедное будущее, став хорошим дипломатом. Для этого много читал, учился играть на фортепиано, посещал театральную студию. Еще в буднях ученика гимназии № 83 одно время были даже спортивные танцы и всегда — иностранные языки. Подрабатывать будущий босс продюсерского центра имени себя начал очень рано. Брался за всё подряд: раздавал листовки, продавал газеты, позже какое-то время был официантом.

— В детстве я был милым мальчиком, так как у меня довольно феминная внешность. И одноклассники указывали на это как на какой-то недостаток, хотя это просто нежные черты лица. Видимо, тогда эмпатия работала как защитный механизм: ты пытаешься прочитать человека и понять, друг он тебе или нет, — вспоминал уже повзрослевший Петр.

Юный Петя был уверен: он непременно станет очень успешным человеком. Для этого, в частности, учил иностранные языки

Юный Петя был уверен: он непременно станет очень успешным человеком. Для этого, в частности, учил иностранные языки

Поделиться

Долгое время никто даже не подозревал о том, что в нежном возрасте Петр пережил насилие. Об этом он всего пару лет назад публично рассказал на своей личной странице в популярной соцсети.

— Было много насилия: не только физического, но и эмоционального, которое до сих пор дает о себе знать. Вообще, эмоциональное насилие тяжелее идентифицировать. Синяков нет, а душа искалечена… Также в детстве я подвергся насилию со стороны педофилов. Страшно подумать, но я сталкивался с ними четыре (!) раза, причем в одном из случаев это была взрослая женщина. Всё это отразилось на моей психике, взаимоотношениях с окружающими, принятии себя и собственного тела, сексуальной жизни. Сейчас я прорабатываю все эти проблемы с психоаналитиком и с каждой сессией мне действительно становится всё легче. Обращаться к специалистам не стыдно, и это необходимо делать, — уверенно заявил Петр.

Тайну о детской травме блогер хранил долгие годы, не решаясь признаться в этом публично. Но однажды всё-таки сделал это — чтобы привлечь внимание к важной проблеме, касающейся не только его

Тайну о детской травме блогер хранил долгие годы, не решаясь признаться в этом публично. Но однажды всё-таки сделал это — чтобы привлечь внимание к важной проблеме, касающейся не только его

Поделиться

Альма-матер, чиновничьи будни и грандиозный переезд

После школы Плосков поступил в ТюмГУ, выбрав институт истории и политических наук. Проще говоря, решил изучать международные отношения. И, судя по всему, это ему вполне удалось. Получив диплом в 2007 году, уже через несколько лет он стал большим начальником — директором департамента внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Пробиться во власть, как и мечтал, Плосков смог. Но довольно быстро понял: это не его призвание по жизни

Пробиться во власть, как и мечтал, Плосков смог. Но довольно быстро понял: это не его призвание по жизни

Поделиться

Но быть чиновником ему вскоре наскучило, либо появились еще какие-то причины. В итоге Петр со спокойной душой переехал в Черногорию, чтобы возглавить строительный бизнес. Поселился у моря, но надолго в итоге на новом месте не задержался. Понял, что занимается вовсе не тем, о чем мечтал. Поэтому в 2012 году без сожалений бросил всё и перебрался в Сербию, где стал консультантом в правительстве.

Параллельно учился и в итоге успешно окончил London School of Commerce. Одновременно с этим посещал курсы бариста и сомелье. А потом решил завершить всю эту европейскую историю и вновь переехал (на это раз в Москву), где ему предложили должность топ-менеджера в швейцарском холдинге AsstrA.

Заграничные рабочие будни Плоскова. Это, например, был прием у посла России в Сербии

Заграничные рабочие будни Плоскова. Это, например, был прием у посла России в Сербии

Поделиться

Мама, я продюсер! Знакомства, изменившие жизнь

В Москве общительный и харизматичный Плосков быстрее ветра влился в местную тусовку и завел много полезных знакомств. Среди тех, с кем начал тесно общаться, — Анастасия Самбурская, которая тогда еще не стала звездой сериала «Универ» и других проектов. По доброте душевной Петр помогал ей раскрутиться в соцсетях: тогда только-только появилась запрещенная соцсеть с картинками. Еще подсказывал, как правильно себя подать, и консультировал по выбору гардероба. Одним словом, делал то, что ему нравится и по-настоящему интересно.

Настасья и Петр быстро подружились. Девушка очень хотела прославиться, а экс-чиновник охотно помогал ей в продвижении

Настасья и Петр быстро подружились. Девушка очень хотела прославиться, а экс-чиновник охотно помогал ей в продвижении

Поделиться

У Анастасии и Петра в личных фотоархивах немало совместных снимков. Вопреки домыслам, их никогда не связывали романтические отношения: они — двоюродные брат и сестра

У Анастасии и Петра в личных фотоархивах немало совместных снимков. Вопреки домыслам, их никогда не связывали романтические отношения: они — двоюродные брат и сестра

Поделиться

Не сразу, но Петр понял, что помогать в раскрутке молодым звездам ему нравится куда больше, чем работать в серьезном холдинге. Привело это к тому, что он легко и без сожаления уволился. Сразу после этого создал и возглавил продюсерский центр Ploskov Production. Это случилось в 2014 году.

Довольно быстро компания разрослась, и сейчас среди ее клиентов и друзей — певица Люся Чеботина, актриса Анна Цуканова-Котт и десятки молодых и дерзких блогеров. Каждого из своих подопечных Плосков ласково называет «мои дети», что, впрочем, совершенно не мешает ему зарабатывать на них миллионы.

— Я не продюсер. Я воспринимаю себя как человек, который помогает людям, — признался большой босс в одном из интервью.

Среди подопечных Плоскова в том числе Анна Семенович и Дмитрий Маликов

Среди подопечных Плоскова в том числе Анна Семенович и Дмитрий Маликов

Поделиться

Время выйти из тени

Центр Ploskov Production продолжал развиваться, а сам Петр открывал в себе новые грани таланта. В 2018 году он, можно сказать, стал еще и писателем, выпустив свою книгу о секретах продвижения в соцсетях. Никто не ожидал, что весь тираж раскупят еще до того, как он поступит в продажу. В издательстве срочно принялись печатать дополнительные экземпляры.

Один из принципов Плоскова — не общаться с нытиками, которые никак не пытаются изменить ситуацию к лучшему

Один из принципов Плоскова — не общаться с нытиками, которые никак не пытаются изменить ситуацию к лучшему

Поделиться

Продвигая других, Петр совершенно забывал о самопиаре: этакий сапожник без сапог. Конечно, он уже стал достаточно известным, но, вероятно, этого ему в какой-то момент показалось мало. Либо захотелось по-новому творчески самореализоваться. Как бы там ни было, летом 2019 года он запустил на YouTube авторское шоу «Петя любит выпить». Суть тут проста: приглашает гостей в эфир на коктейли, которые сам и делает, и просто беседует с ними абсолютно на любые темы.

Плосков нашел применение своим навыкам бариста и сомелье: мешает необычные напитки и угощает ими гостей своего шоу. Всем это очень даже нравится

Плосков нашел применение своим навыкам бариста и сомелье: мешает необычные напитки и угощает ими гостей своего шоу. Всем это очень даже нравится

Поделиться

О личной жизни крестный папа блогеров распространяться не любит, но достоверно известно, что у него был неприятный опыт в отношениях. Ему приписывали романы с некоторыми из блогерш, которых продвигает его продюсерский центр, но подтверждений этого не было и нет.

Вероятно, он находится в поисках единственной и неповторимой, а пока всё еще ходит в холостяках

Вероятно, он находится в поисках единственной и неповторимой, а пока всё еще ходит в холостяках

Поделиться

Политика, которая спутала все планы, и многомиллионный бизнес

Новости о начале СВО для Плоскова, как и для всех жителей нашей страны, стали шоком. В начале марта 2022 года, сразу после начала операции, он решил улететь за рубеж.

— Сначала я переехал в Сербию, а уже оттуда — на Бали. С собой были сумки весом четыре килограмма: на таможне меня трижды осматривали, считали все деньги, задержали из-за этого рейс. Весь месяц, что я провел в Белграде, мы с моим партнером по Ploskov Production решали, как дальше вести бизнес в России. Параллельно с этим занимались организацией и помощью с релокацией сотрудникам и подопечным блогерам. Сейчас работа Ploskov Production стабилизировалась, мы адаптировались к новым условиям и по-прежнему обеспечиваем своих блогеров-партнеров работой, — рассказал Петр в интервью «Аутсайду».

Поделиться

Было трудно, но предприниматель нашел здание под свой гастробар The Question Mark для русскоговорящей публики.

— У меня сейчас нет личной жизни — не вижу ничего, кроме работы, съемок и ресторана, — признавался бизнесмен сразу после запуска своего заведения.

В июле по независящим от него причинам заведение закрылось. С августа и до сих пор Плосков живет в Лос-Анджелесе и продолжает управлять своим центром Ploskov Production. Что будет дальше и где он может оказаться завтра, время покажет.

Предприниматель любит экспериментировать со стрижками и цветом волос и сейчас выглядит примерно вот как-то так

Предприниматель любит экспериментировать со стрижками и цветом волос и сейчас выглядит примерно вот как-то так

Поделиться

По теме

БлогерЭкс-чиновникЗнаменитостиПрофайл
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter