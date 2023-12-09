Петя, который любит выпить. Как российский экс-чиновник стал продюсером и открыл гастробар на Бали

А еще решил во что бы то ни стало обеспечить себе безбедное будущее, став хорошим дипломатом. Для этого много читал, учился играть на фортепиано, посещал театральную студию. Еще в буднях ученика гимназии № 83 одно время были даже спортивные танцы и всегда — иностранные языки. Подрабатывать будущий босс продюсерского центра имени себя начал очень рано. Брался за всё подряд: раздавал листовки, продавал газеты, позже какое-то время был официантом.

— В детстве я был милым мальчиком, так как у меня довольно феминная внешность. И одноклассники указывали на это как на какой-то недостаток, хотя это просто нежные черты лица. Видимо, тогда эмпатия работала как защитный механизм: ты пытаешься прочитать человека и понять, друг он тебе или нет, — вспоминал уже повзрослевший Петр.