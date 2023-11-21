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Летопись

Загадочная Чудская копь в глуши Урала. Мы выяснили, что это

Есть несколько версий ее происхождения, и все заслуживают внимания

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При виде такого необычного объекта в лесной глуши воображение рисует разные сценарии — кто, когда и зачем его построил? И людьми ли он сделан вообще?

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Пластовский район Челябинской области — не в топе туристических поездок по Уралу. Здесь нет горных вершин, национальных парков или рек для сплавов. Но есть достопримечательность, которая как магнит притягивает любителей истории и всего необычного. В стороне от дорог, в лесу, притаилась каменная площадка с желобом в форме идеально ровного круга. У нее несколько названий — Чудская копь, Скифский круг или Золотая мельница. Золотодобытчик-краевед, геолог и создатель самого популярного паблика о необычных местах «Таинственный Урал» назвали свои версии происхождения этого артефакта.

«Вскрываем» Пласт

Наш коллега, журналист 74.RU Артем Краснов во время своего репортажа из «золотого» Пласта заехал и на этот необычный объект. По навигатору из центра Челябинска до самого каменного круга — 146 километров.

Места здесь в основном равнинные, с небольшими пригорками

Места здесь в основном равнинные, с небольшими пригорками

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Маршрут примерно такой: двигаясь из Челябинска, проезжаем Пласт в сторону Магнитогорска. У выезда из деревни Борисовка будет грунтовая дорога налево. По ней можно выехать к живописным Андреевским карьерам, а если взять еще чуть правее, то и к Скифской мельнице.

Туристы советуют ориентироваться на точные координаты места: 54.235833°, 60.7194°, потому что грунтовых дорог в этом месте много и очень просто забраться не туда.

До точки назначения придется пройти 200 метров. Дорога местами напоминает фильм ужасов «Поворот не туда», только по-уральски

До точки назначения придется пройти 200 метров. Дорога местами напоминает фильм ужасов «Поворот не туда», только по-уральски

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Самое популярное название этого места — Чудская копь. В начале двухтысячных такие объекты, считая аномальными, активно изучали туристы-любители из сообщества «Космопоиск». А первым про такие копи написал еще автор уральских сказов Павел Бажов.

Чудскими копями называют древние геологические выработки, которые находят повсеместно на Урале. Возраст некоторых — несколько тысячелетий. О загадочных копях в одном из первых рассказов писал Павел Бажов. Произведение называется «Дорогое имечко», где чудь, или «старые люди», представлены в образе народа, скрытно живущего внутри Уральских гор. Они не знали корысти, были равнодушны к золоту. К слову, благородный металл древние люди добывали в огромных количествах, но использовали все исключительно для изготовления различных поделок и украшений. После начала промышленных разработок недр считается, что чудь ушла глубоко в горы и больше не показывалась.

Глубина выработок в среднем была 10–14 метров, некоторые достигали значительных размеров (например, медный карьер в районе Орска в длину 130 метров и ширину 15–20 метров), потому что добычу руды в них вели на сотни лет.

Раз и этот круг называют копь, то так или иначе он связан с добычей полезных ископаемых или их переработкой

Раз и этот круг называют копь, то так или иначе он связан с добычей полезных ископаемых или их переработкой

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Версия первая: скифы и древние племена

Одним из самых опытных исследователей истории Пласта считается сотрудник местного краеведческого музея, в прошлом горный инженер Равиль Хайрятдинов. В своей книге «Город золотой истории Пласт» место в окрестностях деревни Борисовки он называет уникальным памятником истории. Со ссылкой на другого исследователя, профессора Смолина, эксперт утверждает, что в этом месте древние племена измельчали руду — было это несколько тысяч лет назад.

— Основания для доверия Смолину большие. Он потомок качкарских золотопромышленников, историю приисков Южного Урала знал не понаслышке, — пишет в своей книге краевед. — В 1985 году вышла статья, и в этом историческом обзоре нет ни слова об этом круговом углублении: к тому времени он был еще скрыт дерном, который способствовал хорошей сохранности.

Часть исследователей говорят, что круг в камне сделан несколько тысяч лет назад, и к концу ХIХ века был под большим слоем земли

Часть исследователей говорят, что круг в камне сделан несколько тысяч лет назад, и к концу ХIХ века был под большим слоем земли

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Тот же профессор Смолин назвал эту местность вдоль рек Каменки и Санарки «Русской Бразилией» — так много здесь было ценных полезных ископаемых, драгоценных камней, а особенно золота.

В некоторых источниках указывается, что это место приспособили для добычи золота древние племена — скифы или сарматы — примерно 2,5 тысячи лет назад. Но эта версия считается самой маловероятной — легенды о том, что скифы жили на Южном Урале, не имеют научного подтверждения. Однако о том, что люди жили и работали здесь задолго до золотой лихорадки, захлестнувшей Пласт в позапрошлом веке, свидетельствуют древние захоронения, найденные недалеко от круга. Археологи находили здесь наконечники стрел, украшения и другие предметы.

Версия вторая: прииск во времена золотой лихорадки

Один из последних материалов про Чудскую копь в окрестностях Пласта вышел на YouTube-канале «Первый геологический». В 2019 году авторы привезли на загадочный объект опытного геолога, преподавателя и автора книг о Челябинской области Сергея Колисниченко. Он подробно описал, как работал механизм и когда его использовали.

Эксперт рассказывает, что изначально золото мыли в реках, отделяя его крупицы от песка и других примесей. Но когда так называемое «рассыпное» золото закончилось, его начали добывать из руды, в этом случае и понадобилась такая дробилка.

— Начались первые попытки, как его извлечь. Это середина ХIХ века. Дробилка примитивная до простоты, — описывает процесс Сергей Колисниченко. — В центр ставился столб неподвижный, подвижный подшипник вращения, кованый или деревянный, шест, на котором находилось подвешенное каменное колесо, и привод. Что могло быть приводом? Это мог быть человек, а могло быть животное, которое ходило по кругу, вращая вот эту примитивную дробилку. Руда превращалась в порошок, в пыль, ее легко было смешать с углем, с какими-то флюсами, переплавить и получить золото. «Скифский круг» — название в кавычках, потому что у скифов были такие изделия, но это изделие появилось в середине ХIХ века. Есть точная дата — 1868 год, когда зафиксированы первые рудные прииски.

Сотрудники Пластовского краеведческого музея проводили исследование, делали соскреб из этого желоба. Анализ показал наличие в образце частиц золота, серебра, цинка и свинца. Это минералы, которые сопровождают рудное золото в нашем регионе, говорит Колисниченко.

Возможно, именно так выглядела верхняя часть нашего объекта

Возможно, именно так выглядела верхняя часть нашего объекта

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Производительность сооружения по современным меркам была небольшой. Но высокое содержание золота в недрах в те времена позволяло добыть огромное количество драгметалла.

— Было [содержание] 500 граммов золота на тонну руды. Измельчить одну тонну — требовалась, скажем, неделя. За неделю добыть 500 граммов золота — было прилично, — рассуждает эксперт. — Эта дробилка была временным решением. Может быть, она проработала несколько десятков лет. Дальше инженерная мысль двигалась вперед, чтобы увеличить производительность и тягу, заменить ее на паровой двигатель. Качкарские прииски были на острие технологий.

В топе мистических мест

Чудскую копь наряду с Каменными палатками на озере Большие Аллаки, Аркаимом, озером Шайтанка и Аракульским шиханом в Сети причисляют к так называемым местам силы, куда тянутся любители всего необычного.

Основатель сообщества «Таинственный Урал» с 40 тысячами подписчиков Андрей Любушкин рассказал, что славы мистического или аномального места у Чудской копи никогда не было. Он не слышал, чтобы Скифский круг кто-то изучал как место, где есть что-то аномальное или мистическое. Люди ехали к объекту исключительно из-за его истории.

Туристов привлекает загадочность этого круга и его история

Туристов привлекает загадочность этого круга и его история

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— Главной загадкой остается вопрос о времени появления артефакта. По мнению одних исследователей, каменный круг появился несколько тысячелетий назад и был вырублен местными племенами скифов, по мнению других — приспособление появилось во времена золотой лихорадки, охватившей Южный Урал в XIX веке, — говорит Любушкин. — Мода на эзотерический туризм к «местам силы» в России и в Челябинской области, в частности, сошла на нет. Есть, конечно, отдельные случаи, но их мало. А этот объект никогда и не относился к подобным.

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