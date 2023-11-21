Загадочная Чудская копь в глуши Урала. Мы выяснили, что это

Маршрут примерно такой: двигаясь из Челябинска, проезжаем Пласт в сторону Магнитогорска. У выезда из деревни Борисовка будет грунтовая дорога налево. По ней можно выехать к живописным Андреевским карьерам, а если взять еще чуть правее, то и к Скифской мельнице.

Туристы советуют ориентироваться на точные координаты места: 54.235833°, 60.7194°, потому что грунтовых дорог в этом месте много и очень просто забраться не туда.