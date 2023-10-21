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«Им понравилось, что молодая девочка одна ходит в лес»: сотни тысяч людей наблюдают за походами обычной туристки

Евгения «Непоходница» Малиновская рассказала, как готовится к путешествиям и чего опасается

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Евгения Малиновская изъездила Красноярский край вдоль и поперек

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Красноярке Евгении Малиновской никогда не сиделось на месте. Еще в школе она начала ходить в походы, затем вступила в сообщество велосипедистов, а позже увлеклась одиночным туризмом. Свои вылазки на природу девушка начала снимать на видео и загружать ролики в интернет. Вскоре у неугомонной туристки появились десятки тысяч поклонников и последователей по всей стране и за ее пределами. Благодаря сибирячке они тоже полюбили активный отдых на природе. В интервью нашим коллегам из NGS24.RU Евгения Малиновская поделилась советами, которые помогут новичкам в одиночных походах, и рассказала о своих любимых маршрутах.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Сейчас ты уже опытная туристка-походница. У тебя огромная аудитория. Но ведь и ты когда-то с чего-то начинала.

— Мое увлечение походами началось еще в школе. Это была школьная туристическая смена. И нас завлекли красивыми фотографиями Кутурчинского Белогорья (горный хребет в Манском районе Красноярского края. — Прим. ред.). Вот только представь: скалы, Мана красивая. Я особо нигде тогда еще не была и записалась. Потом еще нас возили в Большую Орешную пещеру. Мне эти походы так понравились! Было очень весело, все эти туристические посвящения, приколы.

Когда и почему ты начала ходить в походы одна?

— Когда началась эпоха горных велосипедов, у меня появился первый горный велик и я попала в велосипедную тусовку. А она очень такая дружелюбная. Ну, раньше была, сейчас не знаю. И очень много людей было в этом сообществе. Вот я сначала каталась в компании. Мы и на озёра с ночевками ездили. Встанем на стоянку, а там гитара, игры, песни у костра. Меня это всё вшторило. А потом я стала потихоньку выезжать на велосипеде в окрестности Красноярска одна. Это оказалось тоже очень прикольно.

А затем я уже стала на Столбы одна ходить пешком. И вот с этого всё и закрутилось. Когда стала потихоньку одна выбираться, поняла, что не так это и страшно. Не так это и опасно. Если, конечно, готовиться к путешествиям.

Чаще всего Евгения снимает себя самостоятельно

Чаще всего Евгения снимает себя самостоятельно

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Твой блог на YouТube называется «Непоходница», и сейчас он очень популярен. Когда ты начала снимать ролики о своих путешествиях?

— Первый ролик я, кажется, выложила в 2019 году. Я, кстати, сейчас жалею, что раньше не начала снимать свои путешествия на видео, потому что задолго до YouТube у меня было очень много всяких небольших турпоходов, веловыездов, путешествий. Почему-то не снимала. Я даже не помню, как мне пришла мысль в голову записать какое-то видео. Наверное, я увидела, что это в целом становится популярно, очень много блогеров появляется. Мне захотелось тоже что-то такое. Ну и друзья мне говорили: почему ты не снимаешь, ты много где бываешь. Давай выкладывай, делись с людьми.

И всё, я попробовала. Людям очень понравился мой первый велопоход. Как сейчас помню вот это первое видео, как оно набирало просмотры, аудиторию.

В чём магия твоего блога? Почему ты вдруг стала популярна?

— Да нет никакой магии. Она была бы, если бы у меня были миллионы подписчиков, как бывает у других тематик. Но, к сожалению, туризм — более узкое направление. Начался просто органический прирост аудитории, который длился не один год. У меня было и 5, и 10, и 100 просмотров поначалу. 100 тысяч просмотров у меня появились где-то спустя три года непрерывных съемок. Это просто планомерная работа. Но, знаешь, мне нравилась уже та маленькая аудитория, которая была. Их поддержка. К тому же, с самого начала блог мотивировал меня чаще ходить куда-то. Аудитория требовала нового кино. Им понравилось, что молодая девочка одна ходит в лес.

Когда ты начинала ходить в походы одна, у тебя были сомнения, страхи? Ты понимала, что это может быть опасно?

— Сначала у меня был очень сильный страх потеряться. Я поехала в первый одиночный велопоход по Хакасии и только-только в теории изучила, как пользоваться GPS с телефона, читать карту, и вообще не понимала, что такое компас, как его ориентировать на север. То есть, я знала только в теории, как брать азимуты. Ну и вот, я нарисовала сама трек в программе, сохранила его. В принципе понимала, что можно двигаться по треку телефона, но что делать, когда GPS тебя теряет, а такое было, я понятия не имела.

В итоге это самое страшное и произошло. Я заплутала, начала ездить кругами. Но потом поняла, что нужно остановиться, успокоиться, посмотреть в карту и сориентироваться. В итоге разобралась. Вот что значит практика! На практике один раз напугалась, один раз заблудилась, и всё, быстро освоила и компас, и навигацию, и карты.

С тех пор развивала этот навык — чтение карт.

Бумажная карта всегда в рюкзаке Непоходницы

Бумажная карта всегда в рюкзаке Непоходницы

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Что испытала, когда потеряла ориентацию в пространстве? Была паническая атака?

— Как ни странно, меня накрыла совсем не паника, а эйфория. То есть у меня, конечно, были какие-то резкие испуги. Едешь один долго, например, по степи, заезжаешь в лес, сразу мысли про медведей. Мысли про людей. И бах, какая-нибудь птица вспархивает резко или там, косуля резко выбегает. Вот в эти первые мгновения ты аж вот так вздрагиваешь, у тебя сердце в пятки уходит. Вот такие испуганные моменты были. Но зато, когда я от страха проехала двухдневный маршрут за один день, у меня была такая эйфория, у меня была такая вера в себя. И такое чувство, что я всё могу как будто бы. В общем, восторг был от первого одиночного маршрута.

И тебя спокойно отпускали родители в такие путешествия?

— Родители долго не знали про мое увлечение. Они не знали вообще, что я куда-то одна хожу, езжу. Потом, с ростом популярности канала, им добрые люди сказали: «Вы видели, чем ваша дочь занимается?» Это не так давно, кстати, было. И мама мне позвонила и говорит: «А чем это ты там занимаешься? Могу ли я взглянуть? Вот люди мне говорят, а я даже не знаю». Я говорю: «Да ничем, туризмом, в походы езжу, ты же знаешь». Она посмотрела мой канал, посмотрела мои ролики, и вот тогда у нее начался страх.

Конечно, я стараюсь ее успокаивать. Но сложно объяснить человеку, который не в туризме, что пойти на гору можно по-разному. И не всегда это супермегаопасно, не всегда это с ледорубом и в кошках. Она просто в целом боится, когда я иду в горы, в любые горы, любой высоты, в любое время года.

Если человек только начинает ходить в походы в одиночку, когда ему лучше начать?

— В нашем регионе одиночные походы однозначно надо начинать летом. Зимой вообще шутки плохи. То есть умереть от переохлаждения, конечно, и летом тоже можно, но меньше вероятность. И не дай бог зимой где-то потеряться. А это довольно легко, не имея навыков, подготовки. Ты просто замерзнешь. В общем, зимой не советую никому вообще начинать одиночные маршруты.

Я и сама зимой не особо-то ходила. Я очень нетолерантная к холоду, невыносливая. Для меня зимний поход — это прям уже на грани выживания.

Многие узнают блогера по ее любимой «фирменной» сиреневой шапке

Многие узнают блогера по ее любимой «фирменной» сиреневой шапке

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Один из самых атмосферных роликов на твоем канале — это как раз зимний поход на Кутурчинское Белогорье (хребет в Красноярском крае. — Прим. ред.).

— Да, я пошла зимой на Кутурчин, потому что в школе когда-то сходила и с тех пор я всё хочу повторить этот же маршрут. И всё у меня не получается. Кутурчин — это загадочное место для меня. Я решила пойти туда на лыжах. Купила горные широкие лыжи и отдельно купила универсальные крепления под любую обувь. Я поехала, потестировала эти лыжи в лесу у нас, здесь где-то, в Студгородке. Походила, потропила по сугробам. В принципе, они нормально держали. Но моя ошибка была в том, что я не походила с тяжелым рюкзаком.

Добросили меня на машине до подножия хребта. Дальше я пошла одна и как давай там проваливаться на этих лыжах! На спине еще и тяжелый рюкзак был. В общем, это оказалось ужасно трудно. Плюс там заросший лес, бревна, лесоповал и очень крутые спуски. В общем, никакого удовольствия я от зимних лыж не получила. Честно. Мне много писали, что лыжи не те, надо другие, такие-сякие. Ну, не знаю, дело в лыжах или лыжнике... но было тяжело.

Ты же потом одна в этой тайге осталась на ночевку.

— Да, там на реке Ангул есть стоянка с деревянной баней. В ней я и заночевала. Кстати, ты, наверное, не смотрела, у меня еще один ролик есть про Кутурчин. Помимо лыж, я там еще в снегоступах ходила годом ранее. Это было начало весны. И тоже был ужасно неподходящий для снегоступов снег. Я шла, шла, шла и поняла, что надо возвращаться, я не дойду. Уже темнело, день короткий. Это было просто опасно. У меня не было с собой палатки и спальника, я не планировала ночевать. И я вышла обратно уже по темноте, тоже довольно экстремально было.

Помимо того лыжного похода, одиночные ночевки в зимнем лесу у тебя еще были?

— Если брать удаленность от цивилизации, ночевка в бане на Кутурчине — это самый опасный мой зимний поход. А так я еще пробовала в одиночку ночевать зимой недалеко от города. Я купила новое снаряжение, сразу же захотела его протестировать и отправилась в лес. Я там ночевала, тестировала снаряжение: новую палатку и пуховый спальник. Но, честно говоря, это было очень страшно. Больше я не повторю такое.

Одна из зимних одиночных ночевок

Одна из зимних одиночных ночевок

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На самом деле создается впечатление, что ты очень бесстрашный человек.

— Да ну, нет. Я очень осторожный турист и считаю, все должны быть такими. Нужно помнить о том, что есть точка невозврата. Если ты ее перейдешь, ты можешь погибнуть. Это, например, короткий световой день, а у тебя нет снаряжения. Резкое ухудшение погоды какое-то. Ты понимаешь, что дожди стеной, грозы, молнии и нельзя продолжать путь. Я до такого не довожу. Вот в этом году в Архыз мы уже с компанией пошли (Архыз — это обширный горный район на Западном Кавказе. — Прим. ред.). В первый же день похода нас настигли молнии с громом и ливень стеной. А нам в горы идти. Мы поднялись немножко совсем. Я говорю: «Ребят, ну молнии, убьет». И мы вернулись. То есть мы не пошли из последних сил под этими молниями. Зачем рисковать жизнью? Лучше вообще перенести, сдвинуть поход, чем погибнуть в нем.

При этом у меня есть знакомые ребята-походники, которые могут очень рискованно вести себя в путешествиях. Они тоже самоучки, то есть не состояли в турклубах каких-то, спортивным туризмом не занимались. И они прям вообще безбашенные. Я с ними никуда вместе не хожу. Они такие вещи рассказывают, от которых волосы дыбом встают. Например, прыгают на льдины и катаются на них по горным озерам. Мне кажется, если бы я хоть в один поход сходила так, как они, несобранной, я бы просто где-нибудь погибла уже.

Ночевка в палатке в одиночку для нее уже привычное дело. Туристка признается, что с каждым походом страх притупляется

Ночевка в палатке в одиночку для нее уже привычное дело. Туристка признается, что с каждым походом страх притупляется

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Возвращаясь к твоему блогу. Тебе не кажется, что отчасти твоя популярность на YouТube связана с тем, как ты выглядишь? Ты миниатюрная девушка, типаж Натальи Водяновой. При этом очень открытая, жизнерадостная. Наверняка среди твоих зрителей большинство — мужчины?

— Аудитория у меня преимущественно мужская, но, что радует, очень много девушек-туристок появляется, последовательниц моих. Сейчас мне прям очень много пишет девчонок! Пишут, например, что наконец-то отважились тоже, всегда хотели, а тут меня увидели и вот прям пошли. Или: «Собираюсь, уже купила билеты». Со мной даже одна девушка в этом году съездила на Ольхон. Я организовала велопоход. Она из Самары прилетела в Иркутск, и мы вместе поехали в велопоход на Ольхон. То есть я ее непосредственно втянула.

А еще, кстати, я хожу довольно часто в коммерческие туры, и все инструкторы говорят, да я и сама это вижу, что девушек-туристок сейчас больше, чем парней. Даже если по туристическим группам посмотреть, там девочек больше. Инструкторы и гиды уверяют, что девочки сейчас предпочитают более активный отдых, чем парни. Но, может быть, просто парни не ходят в коммерческие туры, они сами для себя организуют бесплатно активный отдых.

Вообще, возвращаясь к твоему вопросу, глядя на своих первых поклонников-мужчин и комментаторов, я сразу понимала, что не стоит обольщаться. Это просто интернет и просто комментарии. А ради комментариев я не готова рисковать. Мне часто писали: «А сходи туда или туда». Ну просто людям было интересно, как девочка будет выживать в экстремальных условиях. Я не выживальщик. Я осторожный турист, просто любитель природы. И я никогда не слушала комменты. Но хорошие слова, поддержка, конечно, мотивируют. Особенно когда люди пишут, что прошли мой маршрут после моего ролика. Присылают даже фотографии, отчеты. Это очень приятно.

Спустя годы тренировок Евгения пробует себя в более сложных туристических вылазках. Она ходит в категорийные горы со специальным снаряжением

Спустя годы тренировок Евгения пробует себя в более сложных туристических вылазках. Она ходит в категорийные горы со специальным снаряжением

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Ты понимаешь свою ответственность перед аудиторией? Ведь для неподготовленных людей многие походы могут быть опасны.

— Я очень часто думаю о своей ответственности перед аудиторией. Не знаю, насколько у меня получается, но я стараюсь снимать объективно. Показываю, в каких моментах бывает тяжело, какие расстояния приходится преодолевать, сколько часов это занимает, какая погода бывает на маршруте. Предупреждаю о том, чтобы люди не обманывались по поводу маршрута, его простоты и так далее. Вот, в частности, был случай. Человек из Москвы, в принципе, турист с опытом, пошел на хребет Борус (в Красноярском крае. — Прим. ред.) после моего ролика. И он не смог. Он прям почти что онлайн со мной делился. Писал мне: «Я дошел до вот этого места. Как ты вообще здесь шла одна? Я тут просто не могу физически. Мне не хватает сил». И он вернулся, не смог подняться даже на вершину Малый Борус. Просто обманулся тем, что вот такая девочка молодая сбегала в одного куда-то. Он подумал, что это очень легко. И таких случаев много.

Сейчас мои зрители уже понимают, когда видят длительность моих походов, что обычный человек без подготовки не прошел бы такой маршрут. Надеюсь, они не совершают необдуманных поступков.

Встречи с дикими животными у тебя случались?

— В этом году я в первый раз сходила в пеший поход на Архыз. Слава богу, я была не одна, нас было трое. В первую же ночь к нам в лагерь пришла медведица с медвежатами. Они были на расстоянии 50–60 метров от палаток. Причем у нас не было пахучей еды. Мы сделали всё по канонам. Развешали вещи сушиться, чтобы был запах от вещей. Чтобы медведя отпугнуть. И вообще на юге вроде бы считается, что медведи не такие агрессивные и не так уж их там много.

И тут мы легли спать и услышали характерные звуки: фырканье, бурчание. Вышел единственный наш парень из палатки, светит фонариком и молчит. Потом матерится. Мы такие: «Ну что там? Что там? Ну скажи уже. Медведь?» Он такой: «Медведица с медвежатами». А это же очень опасно. То есть медвежата, они очень безалаберные. Ну всё, думаем, капец. Сейчас всё решается. Либо медвежата интересуются нами и идут к нам, к палаткам. И мать тогда тоже к нам идет. И тут уже может быть хоть какое развитие событий. Она может быть агрессивной, будет их защищать. Эти медведицы, они же безумные мамашки. В общем, у меня сердце в пятки ушло.

Я давай сразу светить ярким фонарем. Сразу достала камеру, чтобы снимать. Начала шуметь металлической посудой, бренчать об камень со всей силы. Они стоят и не уходят. Для нас эти минуты вечностью показались. Меня вот так трясет, камеру трясет. Я продолжаю снимать. Думаю, пусть хотя бы узнают, что с нами произошло. А потом смотрим, маленькие побежали в гору. Ушли. Но оставшуюся часть ночи мы так и не спали, было страшно.

«На дождевике лучше не экономить. Пусть будет плотный и надежный», — советует туристка

«На дождевике лучше не экономить. Пусть будет плотный и надежный», — советует туристка

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Когда ты одна в походе, что ты делаешь, чтобы избежать встречи с медведем?

— Я обозначаю себя, заранее шумлю. Конечно, если я одна, риски очень сильно возрастают. Медведь тебя может как потенциальную добычу рассматривать. Надо иметь с собой шумелки, отпугиватели: петарды, фальшфайер, сигнал охотника, какие-то громкие свистки. Металлической посудой бренчать. И надо это делать заранее. Может, музыку слушать громко, может, петь, разговаривать. Чтобы он тебя хотя бы на дистанции услышал. Чем меньше дистанция при встрече с медведем, тем опасней последствия. Я обычно иду по лесу и разговариваю со своей камерой, периодически покрикиваю: «Медведь, медведь!», песни пою. Но какой-то риск всегда есть.

Можно встретить и других агрессивных животных?

— Собак в походах я встречала многократно! Они и лаяли, и нападали на меня. Самое стремное — это бродячие стаи. Но у меня перцовый баллончик есть, перцовки они боятся. Пшикнул в морду вожаку, и всё. И шокер у меня был, я трещала, они треска тоже боялись. Ну вот мне везло на таких собак, которые боятся шокера. Наверное, если совсем они какие-то агрессивные, им пофиг будет.

Опасные встречи с людьми были?

— На самом деле, я вообще всех опасаюсь. Неприятно встретить тет-а-тет мужика какого-нибудь в лесу. Если случайно выхожу на кого-то на тропе, я никогда ему не говорю маршрут, по которому я иду. Стараюсь отделаться общими фразами.

Один раз ко мне на трассе в велопоходе в Хакасии подъехали два парня-мотоциклиста. А я сижу на обочине дороги, перекусываю. Возможно, они просто подъехали пообщаться, но это как-то неприятно, если ты девушка, к тебе подъезжают два парня, тебя вот так окружают мотоциклами и такие: «А откуда ты?», «А куда ты едешь?», начинают что-то предлагать, пытаются со мной завязать знакомство. И я сказала, что я местная, просто с дачи еду домой. Назвала поселок, с которого еду, короче, попыталась выкрутиться, потому что если бы я сказала, что я турист издалека, неизвестно, на какие мысли их это натолкнуло бы.

Я стараюсь не вступать в тесные знакомства ни с кем по пути и вообще стараюсь избежать людей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Продолжим разговор о рекомендациях новичкам. С чего вообще начать начинающему туристу-походнику?

— Если хочется начать именно одной или одному ходить, я бы посоветовала сначала приобрести какой-то опыт в группах, чтобы хотя бы понять, на что твоя психика способна. И на что способна твоя физическая подготовка. Попробовать себя в разных ролях в туристической группе. Может оказаться, что это вообще не твое и тебе вся эта туристическая жизнь вообще не понравится. Но если ты уже походил какое-то время, приобрел какой-то опыт, можно попробовать пойти в одиночку.

Надо очень хорошо продумать маршрут, посмотреть отчеты походников об этой дистанции в интернете, посмотреть фотографии по хештегам, поспрашивать людей, которые были на этой локации. В интернете всегда легко можно найти информацию о популярных маршрутах. Обязательно нужно посмотреть прогноз погоды. Научиться пользоваться навигацией. чтоб не потеряться. То есть надо уметь читать карту хотя бы минимально, как ее ориентировать. Понимать, где север, где юг.

С одной бумажной картой и компасом идти в лес не рекомендую. Нужно иметь устройство, которое тебя найдет. Потому что определить себя в глухом лесу, если вокруг нет явных ориентиров, например, озера, будет очень трудно. Всё равно нужен навигатор, чтобы себя на этой карте найти.

С каких маршрутов можно начать?

— Горные походы чаще всего сложнее пеших, потому что наборы высот физически тяжелее. Мне кажется, горы — это не то место, с чего надо начинать одиночному туристу без опыта.

Что должно быть в рюкзаке туриста-походника?

— Надо иметь запас теплых вещей, запас еды — желательно, хотя бы не на день, а на два. Даже если ты идешь на день на Столбы, бери на два или даже на три дня сушеной лапши, супов, орехов, сухофруктов, что-то сладкое, чтобы был запас энергии и быстрые углеводы. Если ты заблудишься, ты хотя бы сможешь поесть это.

Что-то для розжига, типа таблеток сухого горючего. Зажигалка, спички в пакете непромокаемом.

Воду — уж как повезет. Если ты, допустим, заблудился, желательно искать источник воды, ручей, озеро. И какую-то емкость для кипячения надо. Я беру с собой котелок или просто большую кружку-нержавейку. Хотя бы чтобы прокипятить воду, не травануться и попить, не умереть от обезвоживания.

Теплая одежда, сменные носки. Еще такой лайфхак у меня есть: я очень люблю целлофановые пакеты, потому что это во многих случаях пригодится. Из больших мусорных пакетов можно сделать минимальное укрытие от дождя. Можно дождевик из них себе сделать, если у тебя нету. Я чаще использую пакеты на ноги. Если обувь у тебя промокла, ты надеваешь сменный сухой носок, надеваешь на сухой носок пакет, завязываешь его где-то под коленкой и в мокрую обувь. И у тебя нет доступа сухим носкам к мокрой обуви. Ты не замерзнешь.

Всегда с собой беру в поход перцовый баллончик. Это прям универсальное средство. И от собак может спасти, и от каких-то агрессивных неадекватных людей.

Содержимое рюкзака походника

Содержимое рюкзака походника

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