«Им понравилось, что молодая девочка одна ходит в лес»: сотни тысяч людей наблюдают за походами обычной туристки

Красноярке Евгении Малиновской никогда не сиделось на месте. Еще в школе она начала ходить в походы, затем вступила в сообщество велосипедистов, а позже увлеклась одиночным туризмом. Свои вылазки на природу девушка начала снимать на видео и загружать ролики в интернет. Вскоре у неугомонной туристки появились десятки тысяч поклонников и последователей по всей стране и за ее пределами. Благодаря сибирячке они тоже полюбили активный отдых на природе. В интервью нашим коллегам из NGS24.RU Евгения Малиновская поделилась советами, которые помогут новичкам в одиночных походах, и рассказала о своих любимых маршрутах.
— Сейчас ты уже опытная туристка-походница. У тебя огромная аудитория. Но ведь и ты когда-то с чего-то начинала.
— Мое увлечение походами началось еще в школе. Это была школьная туристическая смена. И нас завлекли красивыми фотографиями Кутурчинского Белогорья (горный хребет в Манском районе Красноярского края. — Прим. ред.). Вот только представь: скалы, Мана красивая. Я особо нигде тогда еще не была и записалась. Потом еще нас возили в Большую Орешную пещеру. Мне эти походы так понравились! Было очень весело, все эти туристические посвящения, приколы.
— Когда и почему ты начала ходить в походы одна?
— Когда началась эпоха горных велосипедов, у меня появился первый горный велик и я попала в велосипедную тусовку. А она очень такая дружелюбная. Ну, раньше была, сейчас не знаю. И очень много людей было в этом сообществе. Вот я сначала каталась в компании. Мы и на озёра с ночевками ездили. Встанем на стоянку, а там гитара, игры, песни у костра. Меня это всё вшторило. А потом я стала потихоньку выезжать на велосипеде в окрестности Красноярска одна. Это оказалось тоже очень прикольно.
А затем я уже стала на Столбы одна ходить пешком. И вот с этого всё и закрутилось. Когда стала потихоньку одна выбираться, поняла, что не так это и страшно. Не так это и опасно. Если, конечно, готовиться к путешествиям.
— Твой блог на YouТube называется «Непоходница», и сейчас он очень популярен. Когда ты начала снимать ролики о своих путешествиях?
— Первый ролик я, кажется, выложила в
И всё, я попробовала. Людям очень понравился мой первый велопоход. Как сейчас помню вот это первое видео, как оно набирало просмотры, аудиторию.
— В чём магия твоего блога? Почему ты вдруг стала популярна?
— Да нет никакой магии. Она была бы, если бы у меня были миллионы подписчиков, как бывает у других тематик. Но, к сожалению, туризм — более узкое направление. Начался просто органический прирост аудитории, который длился не один год. У меня было и 5, и 10, и
— Когда ты начинала ходить в походы одна, у тебя были сомнения, страхи? Ты понимала, что это может быть опасно?
— Сначала у меня был очень сильный страх потеряться. Я поехала в первый одиночный велопоход по Хакасии и только-только в теории изучила, как пользоваться GPS с телефона, читать карту, и вообще не понимала, что такое компас, как его ориентировать на север. То есть, я знала только в теории, как брать азимуты. Ну и вот, я нарисовала сама трек в программе, сохранила его. В принципе понимала, что можно двигаться по треку телефона, но что делать, когда GPS тебя теряет, а такое было, я понятия не имела.
В итоге это самое страшное и произошло. Я заплутала, начала ездить кругами. Но потом поняла, что нужно остановиться, успокоиться, посмотреть в карту и сориентироваться. В итоге разобралась. Вот что значит практика! На практике один раз напугалась, один раз заблудилась, и всё, быстро освоила и компас, и навигацию, и карты.
С тех пор развивала этот навык — чтение карт.
— Что испытала, когда потеряла ориентацию в пространстве? Была паническая атака?
— Как ни странно, меня накрыла совсем не паника, а эйфория. То есть у меня, конечно, были какие-то резкие испуги. Едешь один долго, например, по степи, заезжаешь в лес, сразу мысли про медведей. Мысли про людей. И бах, какая-нибудь птица вспархивает резко или там, косуля резко выбегает. Вот в эти первые мгновения ты аж вот так вздрагиваешь, у тебя сердце в пятки уходит. Вот такие испуганные моменты были. Но зато, когда я от страха проехала двухдневный маршрут за один день, у меня была такая эйфория, у меня была такая вера в себя. И такое чувство, что я всё могу как будто бы. В общем, восторг был от первого одиночного маршрута.
— И тебя спокойно отпускали родители в такие путешествия?
— Родители долго не знали про мое увлечение. Они не знали вообще, что я куда-то одна хожу, езжу. Потом, с ростом популярности канала, им добрые люди сказали: «Вы видели, чем ваша дочь занимается?» Это не так давно, кстати, было. И мама мне позвонила и говорит: «А чем это ты там занимаешься? Могу ли я взглянуть? Вот люди мне говорят, а я даже не знаю». Я говорю: «Да ничем, туризмом, в походы езжу, ты же знаешь». Она посмотрела мой канал, посмотрела мои ролики, и вот тогда у нее начался страх.
Конечно, я стараюсь ее успокаивать. Но сложно объяснить человеку, который не в туризме, что пойти на гору можно по-разному. И не всегда это супермегаопасно, не всегда это с ледорубом и в кошках. Она просто в целом боится, когда я иду в горы, в любые горы, любой высоты, в любое время года.
— Если человек только начинает ходить в походы в одиночку, когда ему лучше начать?
— В нашем регионе одиночные походы однозначно надо начинать летом. Зимой вообще шутки плохи. То есть умереть от переохлаждения, конечно, и летом тоже можно, но меньше вероятность. И не дай бог зимой где-то потеряться. А это довольно легко, не имея навыков, подготовки. Ты просто замерзнешь. В общем, зимой не советую никому вообще начинать одиночные маршруты.
Я и сама зимой не особо-то ходила. Я очень нетолерантная к холоду, невыносливая. Для меня зимний поход — это прям уже на грани выживания.
— Один из самых атмосферных роликов на твоем канале — это как раз зимний поход на Кутурчинское Белогорье (хребет в Красноярском крае. — Прим. ред.).
— Да, я пошла зимой на Кутурчин, потому что в школе когда-то сходила и с тех пор я всё хочу повторить этот же маршрут. И всё у меня не получается. Кутурчин — это загадочное место для меня. Я решила пойти туда на лыжах. Купила горные широкие лыжи и отдельно купила универсальные крепления под любую обувь. Я поехала, потестировала эти лыжи в лесу у нас, здесь где-то, в Студгородке. Походила, потропила по сугробам. В принципе, они нормально держали. Но моя ошибка была в том, что я не походила с тяжелым рюкзаком.
Добросили меня на машине до подножия хребта. Дальше я пошла одна и как давай там проваливаться на этих лыжах! На спине еще и тяжелый рюкзак был. В общем, это оказалось ужасно трудно. Плюс там заросший лес, бревна, лесоповал и очень крутые спуски. В общем, никакого удовольствия я от зимних лыж не получила. Честно. Мне много писали, что лыжи не те, надо другие, такие-сякие. Ну, не знаю, дело в лыжах или лыжнике... но было тяжело.
— Ты же потом одна в этой тайге осталась на ночевку.
— Да, там на реке Ангул есть стоянка с деревянной баней. В ней я и заночевала. Кстати, ты, наверное, не смотрела, у меня еще один ролик есть про Кутурчин. Помимо лыж, я там еще в снегоступах ходила годом ранее. Это было начало весны. И тоже был ужасно неподходящий для снегоступов снег. Я шла, шла, шла и поняла, что надо возвращаться, я не дойду. Уже темнело, день короткий. Это было просто опасно. У меня не было с собой палатки и спальника, я не планировала ночевать. И я вышла обратно уже по темноте, тоже довольно экстремально было.
— Помимо того лыжного похода, одиночные ночевки в зимнем лесу у тебя еще были?
— Если брать удаленность от цивилизации, ночевка в бане на Кутурчине — это самый опасный мой зимний поход. А так я еще пробовала в одиночку ночевать зимой недалеко от города. Я купила новое снаряжение, сразу же захотела его протестировать и отправилась в лес. Я там ночевала, тестировала снаряжение: новую палатку и пуховый спальник. Но, честно говоря, это было очень страшно. Больше я не повторю такое.
— На самом деле создается впечатление, что ты очень бесстрашный человек.
— Да ну, нет. Я очень осторожный турист и считаю, все должны быть такими. Нужно помнить о том, что есть точка невозврата. Если ты ее перейдешь, ты можешь погибнуть. Это, например, короткий световой день, а у тебя нет снаряжения. Резкое ухудшение погоды какое-то. Ты понимаешь, что дожди стеной, грозы, молнии и нельзя продолжать путь. Я до такого не довожу. Вот в этом году в Архыз мы уже с компанией пошли (Архыз — это обширный горный район на Западном Кавказе. — Прим. ред.). В первый же день похода нас настигли молнии с громом и ливень стеной. А нам в горы идти. Мы поднялись немножко совсем. Я говорю: «Ребят, ну молнии, убьет». И мы вернулись. То есть мы не пошли из последних сил под этими молниями. Зачем рисковать жизнью? Лучше вообще перенести, сдвинуть поход, чем погибнуть в нем.
При этом у меня есть знакомые ребята-походники, которые могут очень рискованно вести себя в путешествиях. Они тоже самоучки, то есть не состояли в турклубах каких-то, спортивным туризмом не занимались. И они прям вообще безбашенные. Я с ними никуда вместе не хожу. Они такие вещи рассказывают, от которых волосы дыбом встают. Например, прыгают на льдины и катаются на них по горным озерам. Мне кажется, если бы я хоть в один поход сходила так, как они, несобранной, я бы просто где-нибудь погибла уже.
— Возвращаясь к твоему блогу. Тебе не кажется, что отчасти твоя популярность на YouТube связана с тем, как ты выглядишь? Ты миниатюрная девушка, типаж Натальи Водяновой. При этом очень открытая, жизнерадостная. Наверняка среди твоих зрителей большинство — мужчины?
— Аудитория у меня преимущественно мужская, но, что радует, очень много девушек-туристок появляется, последовательниц моих. Сейчас мне прям очень много пишет девчонок! Пишут, например, что наконец-то отважились тоже, всегда хотели, а тут меня увидели и вот прям пошли. Или: «Собираюсь, уже купила билеты». Со мной даже одна девушка в этом году съездила на Ольхон. Я организовала велопоход. Она из Самары прилетела в Иркутск, и мы вместе поехали в велопоход на Ольхон. То есть я ее непосредственно втянула.
А еще, кстати, я хожу довольно часто в коммерческие туры, и все инструкторы говорят, да я и сама это вижу, что девушек-туристок сейчас больше, чем парней. Даже если по туристическим группам посмотреть, там девочек больше. Инструкторы и гиды уверяют, что девочки сейчас предпочитают более активный отдых, чем парни. Но, может быть, просто парни не ходят в коммерческие туры, они сами для себя организуют бесплатно активный отдых.
Вообще, возвращаясь к твоему вопросу, глядя на своих первых поклонников-мужчин и комментаторов, я сразу понимала, что не стоит обольщаться. Это просто интернет и просто комментарии. А ради комментариев я не готова рисковать. Мне часто писали: «А сходи туда или туда». Ну просто людям было интересно, как девочка будет выживать в экстремальных условиях. Я не выживальщик. Я осторожный турист, просто любитель природы. И я никогда не слушала комменты. Но хорошие слова, поддержка, конечно, мотивируют. Особенно когда люди пишут, что прошли мой маршрут после моего ролика. Присылают даже фотографии, отчеты. Это очень приятно.
— Ты понимаешь свою ответственность перед аудиторией? Ведь для неподготовленных людей многие походы могут быть опасны.
— Я очень часто думаю о своей ответственности перед аудиторией. Не знаю, насколько у меня получается, но я стараюсь снимать объективно. Показываю, в каких моментах бывает тяжело, какие расстояния приходится преодолевать, сколько часов это занимает, какая погода бывает на маршруте. Предупреждаю о том, чтобы люди не обманывались по поводу маршрута, его простоты и так далее. Вот, в частности, был случай. Человек из Москвы, в принципе, турист с опытом, пошел на хребет Борус (в Красноярском крае. — Прим. ред.) после моего ролика. И он не смог. Он прям почти что онлайн со мной делился. Писал мне: «Я дошел до вот этого места. Как ты вообще здесь шла одна? Я тут просто не могу физически. Мне не хватает сил». И он вернулся, не смог подняться даже на вершину Малый Борус. Просто обманулся тем, что вот такая девочка молодая сбегала в одного куда-то. Он подумал, что это очень легко. И таких случаев много.
Сейчас мои зрители уже понимают, когда видят длительность моих походов, что обычный человек без подготовки не прошел бы такой маршрут. Надеюсь, они не совершают необдуманных поступков.
— Встречи с дикими животными у тебя случались?
— В этом году я в первый раз сходила в пеший поход на Архыз. Слава богу, я была не одна, нас было трое. В первую же ночь к нам в лагерь пришла медведица с медвежатами. Они были на расстоянии
И тут мы легли спать и услышали характерные звуки: фырканье, бурчание. Вышел единственный наш парень из палатки, светит фонариком и молчит. Потом матерится. Мы такие: «Ну что там? Что там? Ну скажи уже. Медведь?» Он такой: «Медведица с медвежатами». А это же очень опасно. То есть медвежата, они очень безалаберные. Ну всё, думаем, капец. Сейчас всё решается. Либо медвежата интересуются нами и идут к нам, к палаткам. И мать тогда тоже к нам идет. И тут уже может быть хоть какое развитие событий. Она может быть агрессивной, будет их защищать. Эти медведицы, они же безумные мамашки. В общем, у меня сердце в пятки ушло.
Я давай сразу светить ярким фонарем. Сразу достала камеру, чтобы снимать. Начала шуметь металлической посудой, бренчать об камень со всей силы. Они стоят и не уходят. Для нас эти минуты вечностью показались. Меня вот так трясет, камеру трясет. Я продолжаю снимать. Думаю, пусть хотя бы узнают, что с нами произошло. А потом смотрим, маленькие побежали в гору. Ушли. Но оставшуюся часть ночи мы так и не спали, было страшно.
— Когда ты одна в походе, что ты делаешь, чтобы избежать встречи с медведем?
— Я обозначаю себя, заранее шумлю. Конечно, если я одна, риски очень сильно возрастают. Медведь тебя может как потенциальную добычу рассматривать. Надо иметь с собой шумелки, отпугиватели: петарды, фальшфайер, сигнал охотника, какие-то громкие свистки. Металлической посудой бренчать. И надо это делать заранее. Может, музыку слушать громко, может, петь, разговаривать. Чтобы он тебя хотя бы на дистанции услышал. Чем меньше дистанция при встрече с медведем, тем опасней последствия. Я обычно иду по лесу и разговариваю со своей камерой, периодически покрикиваю: «Медведь, медведь!», песни пою. Но какой-то риск всегда есть.
— Можно встретить и других агрессивных животных?
— Собак в походах я встречала многократно! Они и лаяли, и нападали на меня. Самое стремное — это бродячие стаи. Но у меня перцовый баллончик есть, перцовки они боятся. Пшикнул в морду вожаку, и всё. И шокер у меня был, я трещала, они треска тоже боялись. Ну вот мне везло на таких собак, которые боятся шокера. Наверное, если совсем они какие-то агрессивные, им пофиг будет.
— Опасные встречи с людьми были?
— На самом деле, я вообще всех опасаюсь. Неприятно встретить тет-а-тет мужика какого-нибудь в лесу. Если случайно выхожу на кого-то на тропе, я никогда ему не говорю маршрут, по которому я иду. Стараюсь отделаться общими фразами.
Один раз ко мне на трассе в велопоходе в Хакасии подъехали два парня-мотоциклиста. А я сижу на обочине дороги, перекусываю. Возможно, они просто подъехали пообщаться, но это как-то неприятно, если ты девушка, к тебе подъезжают два парня, тебя вот так окружают мотоциклами и такие: «А откуда ты?», «А куда ты едешь?», начинают что-то предлагать, пытаются со мной завязать знакомство. И я сказала, что я местная, просто с дачи еду домой. Назвала поселок, с которого еду, короче, попыталась выкрутиться, потому что если бы я сказала, что я турист издалека, неизвестно, на какие мысли их это натолкнуло бы.
Я стараюсь не вступать в тесные знакомства ни с кем по пути и вообще стараюсь избежать людей.
— Продолжим разговор о рекомендациях новичкам. С чего вообще начать начинающему туристу-походнику?
— Если хочется начать именно одной или одному ходить, я бы посоветовала сначала приобрести какой-то опыт в группах, чтобы хотя бы понять, на что твоя психика способна. И на что способна твоя физическая подготовка. Попробовать себя в разных ролях в туристической группе. Может оказаться, что это вообще не твое и тебе вся эта туристическая жизнь вообще не понравится. Но если ты уже походил какое-то время, приобрел какой-то опыт, можно попробовать пойти в одиночку.
Надо очень хорошо продумать маршрут, посмотреть отчеты походников об этой дистанции в интернете, посмотреть фотографии по хештегам, поспрашивать людей, которые были на этой локации. В интернете всегда легко можно найти информацию о популярных маршрутах. Обязательно нужно посмотреть прогноз погоды. Научиться пользоваться навигацией. чтоб не потеряться. То есть надо уметь читать карту хотя бы минимально, как ее ориентировать. Понимать, где север, где юг.
С одной бумажной картой и компасом идти в лес не рекомендую. Нужно иметь устройство, которое тебя найдет. Потому что определить себя в глухом лесу, если вокруг нет явных ориентиров, например, озера, будет очень трудно. Всё равно нужен навигатор, чтобы себя на этой карте найти.
— С каких маршрутов можно начать?
— Горные походы чаще всего сложнее пеших, потому что наборы высот физически тяжелее. Мне кажется, горы — это не то место, с чего надо начинать одиночному туристу без опыта.
— Что должно быть в рюкзаке туриста-походника?
— Надо иметь запас теплых вещей, запас еды — желательно, хотя бы не на день, а на два. Даже если ты идешь на день на Столбы, бери на два или даже на три дня сушеной лапши, супов, орехов, сухофруктов, что-то сладкое, чтобы был запас энергии и быстрые углеводы. Если ты заблудишься, ты хотя бы сможешь поесть это.
Что-то для розжига, типа таблеток сухого горючего. Зажигалка, спички в пакете непромокаемом.
Воду — уж как повезет. Если ты, допустим, заблудился, желательно искать источник воды, ручей, озеро. И какую-то емкость для кипячения надо. Я беру с собой котелок или просто большую кружку-нержавейку. Хотя бы чтобы прокипятить воду, не травануться и попить, не умереть от обезвоживания.
Теплая одежда, сменные носки. Еще такой лайфхак у меня есть: я очень люблю целлофановые пакеты, потому что это во многих случаях пригодится. Из больших мусорных пакетов можно сделать минимальное укрытие от дождя. Можно дождевик из них себе сделать, если у тебя нету. Я чаще использую пакеты на ноги. Если обувь у тебя промокла, ты надеваешь сменный сухой носок, надеваешь на сухой носок пакет, завязываешь его где-то под коленкой и в мокрую обувь. И у тебя нет доступа сухим носкам к мокрой обуви. Ты не замерзнешь.
Всегда с собой беру в поход перцовый баллончик. Это прям универсальное средство. И от собак может спасти, и от каких-то агрессивных неадекватных людей.