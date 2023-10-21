«Им понравилось, что молодая девочка одна ходит в лес»: сотни тысяч людей наблюдают за походами обычной туристки

— Можно встретить и других агрессивных животных?

— Собак в походах я встречала многократно! Они и лаяли, и нападали на меня. Самое стремное — это бродячие стаи. Но у меня перцовый баллончик есть, перцовки они боятся. Пшикнул в морду вожаку, и всё. И шокер у меня был, я трещала, они треска тоже боялись. Ну вот мне везло на таких собак, которые боятся шокера. Наверное, если совсем они какие-то агрессивные, им пофиг будет.

— Опасные встречи с людьми были?

— На самом деле, я вообще всех опасаюсь. Неприятно встретить тет-а-тет мужика какого-нибудь в лесу. Если случайно выхожу на кого-то на тропе, я никогда ему не говорю маршрут, по которому я иду. Стараюсь отделаться общими фразами.

Один раз ко мне на трассе в велопоходе в Хакасии подъехали два парня-мотоциклиста. А я сижу на обочине дороги, перекусываю. Возможно, они просто подъехали пообщаться, но это как-то неприятно, если ты девушка, к тебе подъезжают два парня, тебя вот так окружают мотоциклами и такие: «А откуда ты?», «А куда ты едешь?», начинают что-то предлагать, пытаются со мной завязать знакомство. И я сказала, что я местная, просто с дачи еду домой. Назвала поселок, с которого еду, короче, попыталась выкрутиться, потому что если бы я сказала, что я турист издалека, неизвестно, на какие мысли их это натолкнуло бы.