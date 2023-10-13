Шесть самых жутких трагедий, случившихся в пятницу, 13-е. Неужели это действительно сакральный день?

1934 год. Железнодорожная трагедия в Саратове

13 апреля 1934 года произошла крупная трагедия в Саратове. При сборке пролетных строений моста через Волгу конструкция буквально развалилась, и обломки утянули под воду строителей.



Авария произошла во время рабочего обеда, большинство строителей ели прямо на рабочих местах. Когда мост рухнул, то они полетели с 14-метровой высоты в воду. Люди пробивали телами лед, покрывавший реку, и оказывались в воде.



Точных данных о том, сколько рабочих погибло в катастрофе, нет — их число оценивают в 150 человек.