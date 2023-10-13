Шесть самых жутких трагедий, случившихся в пятницу, 13-е. Неужели это действительно сакральный день?

Дурная слава за пятницей, 13-м, закрепилась тысячи лет назад. Древние иудеи считали, что в этот день Ева вкусила запретный плод, в древнем Вавилоне эта цифра представляла хаос, а в Средние века пятница, 13-е, считалась идеальным днем для казней. Не знаем, какое именно событие стало поводом для того, чтобы пятницу, 13-е, назначили страшным днем, но в наше время для людей, которые в нее верят (и остерегаются), даже специальную фобию придумали — параскаведекатриафобию. Само это слово пугает нас так, что мы лишний раз стараемся не произносить его вслух. Лучше посмотрим, какие страшные события произошли в пятницу, 13-е, и попробуем разобраться, откуда столько суеверий.
1934 год. Железнодорожная трагедия в Саратове
13 апреля 1934 года произошла крупная трагедия в Саратове. При сборке пролетных строений моста через Волгу конструкция буквально развалилась, и обломки утянули под воду строителей.
Авария произошла во время рабочего обеда, большинство строителей ели прямо на рабочих местах. Когда мост рухнул, то они полетели с
Точных данных о том, сколько рабочих погибло в катастрофе, нет — их число оценивают в 150 человек.
1939 год. Пожар в Австралии
13 января 1939 года в Австралии прошли самые разрушительные лесные пожары. Огонь уничтожил почти 2 миллиона гектаров земли в штате Виктория, стерев с лица земли несколько городов. В пожаре погиб 71 человек и тысячи овец, лошадей и коров.
1970 год. Смертоносный циклон в Бангладеш
13 ноября 1970 года на территорию Бангладеш обрушился циклон Блоха. Метеорологическая станция успела зафиксировать скорость ветра в
Столкнувшись с землей, ураган вызвал в дельте Ганга штормовой прилив
От циклона пострадали 4,7 миллиона человек, число погибших оценивается в районе 300–500 тысяч. Ураган уничтожил 90% скота и посевов в регионе, что привело к массовому голоду.
1972 год. Крушение рейса «Аэрофлота»
13 октября 1972 года Ил-62 направлялся из Ленинграда в Москву. Во время полета, когда самолет находился на высоте 400 метров, пилоты перестали выходить на связь. Экипаж никак не реагировал на вызовы диспетчера, а сам самолет исчез с радаров.
Самолет рухнул в поле в 12 километрах от взлетно-посадочной полосы. Все 174 человека, находящиеся на борту самолета, погибли. На момент крушения это была крупнейшая авиакатастрофа в мире.
1973 год. Крушение в горах
12 октября 1973 года самолет Fairchild FH-227D направлялся из Монтевидео в Сантьяго. На борту были спортсмены любительской команды по регби Old Christmas вместе со своей семьей, друзьями и болельщиками. Всего на борту находились 40 пассажиров и пять членов экипажа.
Из-за непогоды самолет вынужденно приземлился в Мендосе, где простоял сутки. Вылет разрешили только на следующий день, в пятницу, 13-е. Пилотам пришлось лететь в обход, параллельно горам Мендосы.
Из-за ошибки экипажа пилот неправильно определил местоположение и начал снижение, лайнер влетел в циклон, видимость упала до нуля. Когда пилоты вышли из циклона, перед ними оказалась скала. Самолет зацепил вершину пика хвостом, потерял хвостовую часть и оба крыла и врезался носом в глыбу снега.
Из 45 человек 12 погибли при катастрофе, еще пять умерли от травм на следующее утро. В живых остались 27 человек. Выжившие были уверены, что их быстро найдут — по рабочему радиоприемнику они услышали, что Уругвай, Аргентина и Чили занимаются поиском рухнувшего самолета. Но спасателей им пришлось ждать несколько месяцев.
Запасы еды быстро кончились: на самолете выжившие нашли лишь несколько плиток шоколада, крекеры и пару бутылок вина. Через несколько дней обессиленные от голода пассажиры решили есть погибших товарищей.
Спасатели добрались до выживших лишь в декабре. За это время пассажиры пережили сход лавины и несколько раз пытались послать сигнал бедствия, отправляясь в смертельно опасные походы. 12 декабря во время очередной вылазки двое выживших встретили чилийского пастуха, который рассказал властям о пассажирах рейса. Спасатели эвакуировали 16 выживших 22 декабря.
2012 год. Крушение круизного лайнера
13 января 2012 года итальянский круизный лайнер Costa Concordia следовал вдоль побережья Тосканы, когда напоролся на скальный выступ. Из-за столкновения судно получило пробоину на левой стороне и начало погружаться правым боком в воду.
Круизный лайнер напоролся на риф всего через несколько часов после отправления, в это время пассажиры ужинали в ресторанах. Члены экипажа не сразу сообщили о произошедшем, что привело к панике.
Пассажиров эвакуировали всю ночь. Спасение осложнялось тем, что многие оказались заблокированы в каютах. По официальным данным, в этот день погибли 30 человек, еще двое были признаны пропавшими без вести.
Почему все боятся пятницы, 13-го
О том, насколько давно люди боятся пятницы, 13-го, мы спросили у кандидата культурологии Евгения Рабиновича. По его словам, вера в сверхъестественные силы этого дня — недавнее явление, появившееся в конце XIX — начале XX века.
— До второй половины XIX века всё было просто: родители католики — и я католик, или православный, или мусульманин. Но это размывается в XX веке, так как начинается кризис веры. Человек перестает быть религиозным, при этом потребность верить у него остается, потому что жизнь непредсказуема, — рассказал нам Евгений Рабинович.
Евгений Рабинович, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии УрФУ.
Такого же мнения придерживается и исследователь культуры и истории Дмитрий Волков. Он считает, что пятница, 13-е — пример рукотворного «черного дня», который придумали мистики и маркетологи.
— Основа — фобия числа тринадцать, имеющая, в свою очередь, христианские корни. Плюс к этому пятница, в значении Страстная пятница, также отсылка к христианской подоплеке, — заявил Дмитрий Волков, напомнив, что Иуда был 13-м апостолом.
Евгений Рабинович согласен с христианскими корнями числа тринадцать, а вот Иуду он записывать в тринадцатые апостолы не спешит:
— Изначально в христианстве число 13 было хорошим — вспомнить тот же Софийский собор, у него 13 куполов, это Иисус и 12 апостолов. Позже эту идею попытаются вывернуть и сказать, что тринадцатым апостолом был Иуда, но на самом деле 13-й апостол — это апостол Павел, — отметил Евгений Рабинович.
Но почему же именно пятница и именно тринадцатое? По мнению Дмитрия Волкова, сильнее всего числа 13 боятся жители Америки — у них часто отсутствует 13-й этаж в домах и 13-й ряд в самолетах. Именно у жителей США боязнь числа 13 схожа с боязнью «нечистого» у некоторых народов.
— Далее произошло развитие и усиление темы со стороны романистов и кинематографистов: Томас У. Лоусон выпускает одноименный роман «Пятница 13-е» в 1907 году, а в 1980-м начинает свое шествие история про мальчика Джейсона в хоккейной маске, — отметил Дмитрий Волков.
Что же до пятницы, то корни нелюбви к этому числу у европейских цивилизаций находятся во временах крестовых походов, рассказал нам Евгений Рабинович.
— То, что пятницу считают плохой, это следствие противостояния христианства и мусульман. Ведь у мусульман священным днем является пятница, и еще начиная с крестовых походов в христианстве пятница стала днем врагов, а значит, плохим днем, — отметил Евгений Рабинович.
По мнению культуролога, вера людей в пятницу, 13-е, развилась именно в прошлом веке не случайно. На фоне кризиса веры люди начали переключаться с религии на суеверия и приметы.
— Вот вышел человек на зеленый свет светофора, а его сбил пьяный водитель. Человек не может это контролировать, и ему нужно верить во что-то, что поможет этого избежать. Те же студенты до сих пор машут зачетками в окно и подкладывают пять рублей в ботинок, чтобы вытянуть нужный билет, — заявил Евгений Рабинович, — сейчас, когда мы переживаем кризис веры, мы начинаем верить в суеверия, примеры, расклады Таро и ту же пятницу, 13-е.
Также об этом загадочном числе мы не могли не спросить у человека, который должен разбираться в этом лучше всех — у нумеролога. Ольга Астра ответила нам о пятнице, 13-м, с точки зрения мистики.
— Если придавать этому дню чрезмерно мистический окрас и начинать думать о нечисти, то она придет. Придет обязательно, так как натив притягивает своей энергией в этот день этих существ. Я сама выходила в астрал в этот день после того, как разбила зеркало, причем астрал был самый настоящий, с телесными контактами, — рассказала Ольга Астра.
При этом нумеролог отметила, что если в этот день молиться, думать о хорошем и зажигать лампадку, то и день пройдет замечательно.
Но даже если в пятнице, 13-м, нет ничего мистического, тем не менее в этот день произошла целая череда ужасных событий. С другой стороны, у многих с этим днем связаны приятные воспоминания. Например, в пятницу, 13 февраля 1970 года, вышел дебютный альбом группы Black Sabbath, так что это праздничный день для всех металлистов.