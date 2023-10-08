Четырем знакам зодиака особенно не повезет: как на нас скажется осенний коридор затмений

Опасности осеннего коридора затмений в 2023 году

Ольга объясняет, что время вблизи коридора затмений весьма напряженное, часто со сложными, обостренными событиями и сложными ситуациями, поднятием уровня тревожности, и почти всегда резкими перепадами настроения (у кого-то — хандра и сонливость, у других же — приступы активности и драйва).