Четырем знакам зодиака особенно не повезет: как на нас скажется осенний коридор затмений

Мы часто слышим про солнечное затмение, реже — про лунное. И практически ничего не знаем о коридоре затмений, который открывается между ними. В
Опасности осеннего коридора затмений в
2023 году
Ольга объясняет, что время вблизи коридора затмений весьма напряженное, часто со сложными, обостренными событиями и сложными ситуациями, поднятием уровня тревожности, и почти всегда резкими перепадами настроения (у кого-то — хандра и сонливость, у других же — приступы активности и драйва).
— Но явление это нередкое, оно происходит минимум
Чего ждать от осеннего коридора затмений в
2023 году
Астролог говорит, что действие коридора затмений может ощущаться за одну-две недели до его начала. Его «тормозной путь» также продлится пару недель.
— Вне зависимости от того, верим мы в это или нет, события зачастую развиваются таким образом, что нам приходится от чего-то отказаться, переосмыслить что-то значимое, стать лучшей версией себя. Солнечное затмение — про наш ресурс, поэтому подумайте, каким образом вы можете восполнить энергию и зарядить свою батарейку. Расходуйте силы грамотно, не распыляясь, — советует Ольга.
А вот лунное затмение — больше про внутреннее состояние безопасности и эмоции. Также это своеобразное завершение цикла, так что тем, кто хотел начать жизнь с того самого белого листа, лучшего времени, чем лунное затмение, не найти. Особенно для прощания с вредными привычками, изжившими себя отношениями и всем тем, что тяготит, как чемодан без ручки.
— В этот коридор затмений будут подниматься темы партнерства, межличностных отношений, отстаивания своих границ, решительные действия, и в то же время — компромиссные решения и дипломатический подход к вопросам взаимодействия с другими людьми, — говорит Ольга Якубовская.
На каких знаках зодиака коридор затмений отразится больше всего
Большинство из нас затмения обходят стороной и не затрагивают вообще, но некоторых может знатно штормить.
— Сильнее всего, влияние в период с 14 по
Что это будут за «интересные события», зависит от натальной карты каждого конкретного человека. Но «общими широкими мазками» можно сказать, что чаще всего на этой оси затрагивается тема отношений. Если Вселенная преподносит вам в этот период новые знакомства, не стоит от этого отказываться — возможно, они приведут к конструктивным или просто приятным последствиям. Если у вас в голове давно зреет какой-то план, но не хватает навыка, чтобы его реализовать, вторая половина октября будет подходящим периодом, чтобы получить недостающие знания, пройти курсы, повысить квалификацию. В любом случае, присматривайтесь и прислушивайтесь к происходящему вокруг.
— Так или иначе, помните, что происходящие с вами сложные, на первый взгляд, события спустя время могут оказаться наилучшим вариантом решения вопроса, — говорит астролог. — Сфокусируйтесь на поиске баланса, как в эмоциональном плане, так и в общении с другими. Не вступайте в открытые конфликты, но и свои интересы не позволяйте обесценивать и принижать.
Берегите ресурс и помните, что любое принятое вами в коридор затмений решение сделано неспроста.