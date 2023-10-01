Козерогам — карьера, Водолеям — проблемы с деньгами: гороскоп на октябрь 2023 года для всех знаков зодиака

1
Общие факторы
Для начала расскажем о ситуациях, которые с большой вероятностью могут случиться с каждым, независимо от знака зодиака. По словам астролога, это будут, к примеру, успехи в переговорах. Если вы долго не могли с кем-то договориться, самое время попробовать еще раз. Шансы на понимание и толерантность со стороны оппонента в октябре повысятся, потому что с начала месяца Меркурий (планета коммуникации и мышления) переходит в знак дипломатичных Весов.
— Плюс первая неделя месяца смещает фокус внимания на личную жизнь и взаимоотношения полов, — говорит Ольга Якубовская. — Две либидо-планеты вступают в связь, распыляя романтические флюиды в воздухе. Так что возможно завязывание любовных отношений у тех, кто свободен, и новый виток романтизма для тех, кто давно в паре. В то же время стоит быть внимательнее с новыми знакомыми, некоторые отношения могут оказаться пылью в глаза ради финансовой выгоды. Здесь немного поможет переход Венеры, планеты любви и красоты, в рациональный знак Девы, что делает разум более практичным, и дальновидность по части избранников обостряется. Любовь любовью, но и о завтрашнем дне забывать не стоит, так что не бросаемся в омут с головой.
Последняя неделя месяца во многих может пробудить качества дядюшки Скруджа — активизируется финансовая сфера.
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2
Овен
Овнам в первой половине месяца представятся ситуации, в которых захочется привычно тянуть одеяло на себя и даже закипать, отстаивая свои интересы. Попробуйте зайти с другой стороны — мирные переговоры и стремление к компромиссу могут подействовать гораздо лучше прямого конфликта и открытой агрессии.
В сфере партнерства покой Овнам тоже только снится. Солнечное затмение, которое состоится 14 октября, может принести неожиданные ситуации.
— Во второй половине месяца важно проявить свою взрослую позицию и сконцентрироваться на важном. Попробуйте структурировать намеченные цели и задачи, пользуясь помощью ежедневника, — советует астролог.
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3
Телец
Тельцам в октябре скучно точно не будет. По словам астролога, в круговороте событий им важно будет правильно рассчитывать свои силы и не взваливать на себя больше, чем они способны вынести. Работы может значительно прибавиться, особенно во второй декаде месяца.
— Стоит обратить внимание на свое ментальное и физическое здоровье, — говорит Ольга Якубовская. — Если у вас есть крайне важные дела, то отдайте предпочтение дням с 19 по 25 для их благоприятного решения. А вот с 25 по 30 откажитесь от рисков. Слишком велика вероятность сюрпризов и ситуаций, когда что-то пошло не по плану.
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4
Близнецы
— Близнецы в начале месяца могут почувствовать себя на коне. За исключением дат с 1 по 4 октября. Там конь фантастическим образом может позже оказаться ослом, так как в этот период повышена вероятность мошеннических и прочих непрозрачных действий, — говорит астролог.
До середины месяца Близнецы могут удачно решать квартирные вопросы и темы, связанные с родными. А те, кто никак не решался на новый этап в отношениях, получат знак, что пора действовать.
— Знакомьте свою половинку с родными, создавайте гнездышко — в общем, выходите на новый уровень в личной жизни. А если ваше сердце еще свободно, то в первой половине месяца благодаря вашему отлично подвешенному языку есть реальный шанс на перспективное знакомство, — уверяет Ольга.
Последние дни месяца отлично подойдут для работы, только не перегружайте ваш и без того активный ум.
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5
Рак
У Раков в октябре может проснуться желание общаться больше, чем обычно. Причем не принципиально, будет это общение по Сети или с глазу на глаз.
— Если у вас есть братья или сестры — отличное время повзаимодействовать с ними, хотя бы просто встретиться за чашечкой чая, — говорит астролог.
Первая неделя октября отлично подойдет для оформления важных документов, покупки нового гаджета, недалекой поездки.
Лунное затмение, которое произойдет 28 октября, может обострять ваше и без того чувствительное эмоциональное состояние. Постарайтесь не делать из мухи слона и контролируйте возможные бурные проявления реакций на разные обстоятельства, происходящие с вами. Затмение может оказаться для вас поворотной точкой, подключайте свою отличную интуицию и ловите знаки.
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6
Лев
Львам в первой половине месяца лучше не делать резких движений и не сжигать мосты, даже если такое желание весьма велико. Отложите эти затеи, если не перегорите, на вторую половину месяца. Займите выжидательную позицию и подготовьте почву. А вот начиная с середины октября можно действовать.
— Рабочая рутина может идти с пробуксовкой, но в то же время вам представится шанс на повышение по карьерной лестнице, если вы в найме, или расширения своего дела, если вы работаете на себя, — отмечает Ольга Якубовская.
Родные также могут потребовать вашего внимания и включения в дела, связанные с домом. Оставьте немного времени и на эту часть своей жизни. А в последнюю неделю октября будьте внимательны к внезапным приступам необоснованной щедрости. Взвесьте, действительно ли важно сейчас разбивать копилку.
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7
Дева
Девам в первой половине октября могут отлично даваться дела, требующие погружения в детали, концентрации внимания и рациональности.
— Практически весь месяц у вас есть отличная возможность договориться с кем угодно о чем угодно. Тем более что со второй декады месяца дипломатичность и обаяние усиливается, пользуйтесь с выгодой для себя, — советует астролог.
В то же время не стоит зарываться в мелочах — лучше больше внимания обращать на открывающиеся двери возможностей.
— Солнечное затмение 14 октября может подарить вам дополнительный ресурс, который пригодится для последних дней месяца, когда будет важна внимательность, выдержка и твердость характера, — подчеркивает Ольга Якубовская.
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8
Весы
Для Весов дни вблизи 14 и 28 октября не пройдут незамеченными — в это время вас могут ждать кардинальные перемены и необычные ситуации.
— Если появится навязчивое желание усовершенствовать свой внешний вид, то первая часть месяца отлично для этого подойдет, — говорит астролог. — Как представителю парного знака, решиться на что-то новое будет проще при поддержке близкого человека.
В первые две декады октября у Весов будет отличная возможность проявить свои лучшие качества во всей красе — это и дипломатия, и умение посмотреть на ситуацию с разных сторон, и роль чуткого слушателя. Не забывайте вместе с тем расширять свое мировоззрение. Можно удачно приобрести новый интересный вебинар, записаться на курсы или посмотреть телеканал с научной тематикой.
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9
Скорпион
Скорпионам октябрь может нести ситуации добровольного или вынужденного выбора. Возможно некоторого рода освобождение, как в личной, так и в других сферах, в том числе не запланированные ранее.
— С середины месяца возрастет внутренний ресурс, потому что активный и боевой Марс переходит в ваш знак 12 октября. Используйте этот прилив энергии для достижения своих целей, и результаты не заставят себя долго ждать, — рекомендует Ольга. — Дни возле солнечного затмения (около 14 октября) могут вынести ранее скрытую информацию на поверхность. Будьте внимательны и прислушивайтесь к окружающим вас людям.
Во второй половине месяца для Скорпионов открываются прекрасные возможности в финансовом плане, а также перспективы в работе.
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10
Стрелец
Стрельцам, везунчикам по жизни, октябрь не несет ничего с отрицательным значением. По крайней мере вероятность получения плохих новостей стремится к нулю. Тем не менее в первой половине месяца лучше быть осторожными с сомнительными предложениями.
— Желание обойти и перехитрить может повернуться в итоге не той стороной, на которую вы рассчитывали, — обращает внимание астролог. — Середина месяца может притягивать ваше внимание к дому, вопросам обустройства, помощи родственникам, поездкам к родителям. Постарайтесь грамотно распределить время и другие ресурсы между этими занятиями и основной работой, расставьте приоритеты, чтобы не было перекоса по сферам работа/дом.
В конце месяца у Стрельцов могут удачно складываться обстоятельства, в которых примут участие знакомые женщины. Не отказывайтесь от поступающих предложений и ловите удачу за хвост.
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11
Козерог
Козерогам октябрь предлагает карьерный и социальный рост. В новых делах, количество которых будет только увеличиваться, помогут внутренние резервы и активность, которыми Козерогов приятно удивит начало месяца.
— Трудоголиков среди Козерогов много, так что усердно работать вам не привыкать, этот навык как раз пригодиться в октябре и будет вознагражден. Особенно стоит присмотреться к возникающим удачным шансам в середине месяца, — говорит астролог. — Во второй половине месяца ваша харизма и сила убеждения кратно возрастут. Пользуйтесь этим навыком там, где потребуется. Докопаться до сути вам будет намного проще, чем раньше.
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12
Водолей
Водолеям стоит обратить внимание на свой кошелек или счет в банке. Первая половина месяца потребует ведения учета доходов/расходов, так что учитесь домашней бухгалтерии, нравится вам это или нет.
— Старайтесь рассчитывать свои траты так, чтобы они сказочным образом не превышали ваши доходы. Кредиты в октябре Водолеям лучше не брать, ну и давать/брать в долг я бы тоже не рекомендовала, — говорит Ольга Островская. — Вторая декада месяца достаточно насыщенная, хочется успеть всё и сразу, да и возможности есть. Так что если вы не фрилансер, то демонстрируйте свою многозадачность на работе, и она не останется незамеченной.
К сюрпризам вам не привыкать, так что дни вблизи затмений могут просто подсветить вам новые возможности, а там сами решайте, воспользоваться ими или нет.
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13
Рыбы
— Чувствительным Рыбам октябрь активирует тему любви и взаимоотношений, — говорит астролог. — Так как Рыбы — это люди, готовые пойти на многое ради близкого человека, хочу напомнить, что неплохо бы иногда отбрасывать жертвенность и думать о себе любимых. Первая половина месяца как у Ёжика в тумане — неясно, где вы, где партнер, где правда и чему верить. Стараемся не хандрить и не уходить в себя, это пройдет во второй половине октября.
С середины месяца оптимизма у Рыб прибавится. Откроются новые возможности для взаимодействия со всем иностранным. Можно попробовать освоить иностранный язык или новую дисциплину, а также освежить знания на курсах повышения квалификации.
В последние дни октября астролог советует постараться разговаривать «словами через рот». Важно, чтобы собеседник понимал, что вы его слышите и понимаете. А если это не так, то проговорите спорные моменты или нюансы, с которыми вы не согласны, обязательно дипломатично аргументируя.
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