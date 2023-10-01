Козерогам — карьера, Водолеям — проблемы с деньгами: гороскоп на октябрь 2023 года для всех знаков зодиака

Для начала расскажем о ситуациях, которые с большой вероятностью могут случиться с каждым, независимо от знака зодиака. По словам астролога, это будут, к примеру, успехи в переговорах. Если вы долго не могли с кем-то договориться, самое время попробовать еще раз. Шансы на понимание и толерантность со стороны оппонента в октябре повысятся, потому что с начала месяца Меркурий (планета коммуникации и мышления) переходит в знак дипломатичных Весов.

— Плюс первая неделя месяца смещает фокус внимания на личную жизнь и взаимоотношения полов, — говорит Ольга Якубовская. — Две либидо-планеты вступают в связь, распыляя романтические флюиды в воздухе. Так что возможно завязывание любовных отношений у тех, кто свободен, и новый виток романтизма для тех, кто давно в паре. В то же время стоит быть внимательнее с новыми знакомыми, некоторые отношения могут оказаться пылью в глаза ради финансовой выгоды. Здесь немного поможет переход Венеры, планеты любви и красоты, в рациональный знак Девы, что делает разум более практичным, и дальновидность по части избранников обостряется. Любовь любовью, но и о завтрашнем дне забывать не стоит, так что не бросаемся в омут с головой.

Последняя неделя месяца во многих может пробудить качества дядюшки Скруджа — активизируется финансовая сфера.

