Белье высохло, а небо содрогнулось: почему «Оппенгеймер» важнее, чем кажется (шея будет болеть еще неделю)

Если вам не знакомо имя этого «мужика с баннера», давайте для начала познакомимся. Это Роберт Оппенгеймер в исполнении Киллиана Мерфи: физик-теоретик, «американский Прометей» и заядлый курильщик. А еще «отец атомной бомбы», унесшей в 1945 году жизни сотен тысяч человек в Хиросиме и Нагасаки. В трехчасовой фильм поместилось около 30 лет жизни ученого: от учебы в Европе в 1920-х до слушаний по допуску к секретной работе в 1954 году.



Картина безусловно радует глаз — Нолан умеет снимать — и держит в напряжении. Только достучаться до ее сути без дополнительной информации у простого зрителя вряд ли получится. Многим не хватит банального подспорья в истории и квантовой физике, а после просмотра захочется полезть в учебник или хотя бы «Википедию», чтобы узнать, а так ли это было на самом деле. Не приукрасил ли Нолан факты, чтобы сделать фильм зрелищнее? (Конечно, приукрасил).

