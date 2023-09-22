Белье высохло, а небо содрогнулось: почему «Оппенгеймер» важнее, чем кажется (шея будет болеть еще неделю)

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал самым кассовым фильмом-биографией в истории. Он обогнал «Богемскую рапсодию» Брайана Сингера о Фредди Меркьюри и заработал 912 млн долларов. Здесь должно появиться предупреждение «осторожно, спойлеры», но его не будет. «Оппенгеймер» ожидает зрителей в кинозалах, мы же — лишь приоткроем занавес непростой картины о самом разрушительном творении человека.
Дисклеймер: Министерство культуры РФ выступает против фильма «Оппенгеймер» в российском кинопрокате из-за его несоответствия традиционным моральным ценностям.
Коротко о фильме
- Жанр: драма, биография
- Страна: Великобритания, США
- Режиссер: Кристофер Нолан
- Актеры: Киллиан Мерфи, Флоренс Пью, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Гари Олдман, Кеннет Брана, Рами Малек и другие.
- Длительность: 180 минут / 03:00
- Возрастное ограничение 16+
Одни назовут «Оппенгеймера» Нолана слишком претенциозным, но далеким от истины, другие — бессмысленным пересказом и без того известной всем истории, а третьи — сенсацией от одного из самых кассовых режиссеров в истории кино. Правда у каждого своя: так было и в жизни самого Оппенгеймера.
Если вам не знакомо имя этого «мужика с баннера», давайте для начала познакомимся. Это Роберт Оппенгеймер в исполнении Киллиана Мерфи: физик-теоретик, «американский Прометей» и заядлый курильщик. А еще «отец атомной бомбы», унесшей в 1945 году жизни сотен тысяч человек в Хиросиме и Нагасаки. В трехчасовой фильм поместилось около 30 лет жизни ученого: от учебы в Европе в 1920-х до слушаний по допуску к секретной работе в 1954 году.
Картина безусловно радует глаз — Нолан умеет снимать — и держит в напряжении. Только достучаться до ее сути без дополнительной информации у простого зрителя вряд ли получится. Многим не хватит банального подспорья в истории и квантовой физике, а после просмотра захочется полезть в учебник или хотя бы «Википедию», чтобы узнать, а так ли это было на самом деле. Не приукрасил ли Нолан факты, чтобы сделать фильм зрелищнее? (Конечно, приукрасил).
Интересный факт: в фильме практически нет кадров самого взрыва и его последствий. Зритель даже ядерный гриб на полигоне в Лос-Аламосе сначала видит только в глазах Оппенгеймера. Не слышно и жуткого грохота — лишь частое хриплое дыхание всех тех, кто увидел первый в мире ядерный взрыв. Мы не смотрим в лицо чудовища, но точно знаем, что оно есть и может нас уничтожить. Некоторые критики остались недовольны таким решением.
В очередной раз режиссер прибегает к своему любимому приему — ломает время. К постоянной смене лиц, действий и мест привыкаешь не сразу. С первых минут зрителя забрасывают в самую гущу событий, где он барахтается, словно утопающий. Ну вы же не ждали, что фильм о важнейшем проекте первой половины ХХ века окажется простым? К финалу помимо затекших ног и шеи, чувствуешь лишь свою никчемность в этом огромном и не принадлежащем тебе мире. Бессилие перед пустотой, которую человек так недооценивает, а ведь она — основа всего (спокойно, доктор Оппенгеймер всё объяснит).
«Оппенгеймер», кстати, самый длинный фильм в карьере Нолана. Три часа напряженных диалогов. Три часа зритель гадает, что же Оппенгеймер сказал Эйнштейну у озера. Три часа симпатия курсирует от одного героя к другому. Сомнений нет только в одном: сам Оппенгеймер априори крутой.
Несмотря на то, что фильм практически полностью повторяет книгу «Триумф и трагедия Американского Прометея» Кая Бёрда и Мартина Шервина, опубликованную еще в начале нулевых, на экраны он вышел весьма своевременно. Официально холодная война и гонка ядерных вооружений закончилась еще в 1991 году, но так ли это на самом деле? В мире остается несколько ведущих ядерных держав, Россия среди них, а власти не раз говорили о возможности использования этого оружия. Для защиты, конечно.
Так почему фильм Нолана важнее, чем кажется? Просто он говорит с нами об ошибках и их последствиях. Самого Оппенгеймера разрывает на части: с одной стороны, он ученый, с другой — человек. Его детище не укладывается в рамки науки и морали одновременно. Каково быть причастным к гибели десятков тысяч человек. Знать, что твое открытие способно стереть с лица Земли миллионы жизней. К середине фильма начинаешь ощущать всю тяжесть этой ноши — она буквально приковывает тебя к креслу.
Роберт Оппенгеймер запустил цепную реакцию, остановить которую был уже не в силах. Хотел ли он этого? Спойлер: вряд ли в картине Нолана удастся найти ответ. Как бы то ни было, белье уже давным-давно высохло, а небо содрогнулось от раската ядерной волны.