«Водочки нам принеси»: как сейчас выглядит актриса, сыгравшая лысую проститутку в фильме «Брат-2»

Если вы говорите по-русски и живете в странах бывшего СССР, скорее всего, вам знакома эта дерзкая дама, заказывающая водку на борту самолета вопреки правилам авиакомпании. Но в жизни Дарьи Юргенс были и другие роли, за которые ее ценят и телезрители, и театралы. Она снималась и в других фильмах Балабанова, и в многочисленных сериалах на ТВ. А с театром ее связывает более чем тридцатилетняя карьера.

