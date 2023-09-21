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«Водочки нам принеси»: как сейчас выглядит актриса, сыгравшая лысую проститутку в фильме «Брат-2»

В детстве Дарью Юргенс называли «уродом», но это не помешало ей стать звездой

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Видео: Городские порталы

Если вы говорите по-русски и живете в странах бывшего СССР, скорее всего, вам знакома эта дерзкая дама, заказывающая водку на борту самолета вопреки правилам авиакомпании. Но в жизни Дарьи Юргенс были и другие роли, за которые ее ценят и телезрители, и театралы. Она снималась и в других фильмах Балабанова, и в многочисленных сериалах на ТВ. А с театром ее связывает более чем тридцатилетняя карьера.

А вот в личной жизни Юргенс всё было непросто. Два брака, роман с Юрием Шевчуком, который закончился абортом, двое детей от разных мужчин. Как сейчас выглядит актриса и чем она занимается — смотрите в видео чуть выше. А почитать о ней более подробно можно в материале наших коллег из «СтарХита».

Ранее мы рассказывали, как менялась жизнь бессменной ведущей шоу «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой.

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