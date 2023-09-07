«С моим ростом меня тяжело перепить». История самого маленького шоумена — его рост всего 119 см

Павел Кашолкин родился в обычной семье в Нижнем Новгороде. После обследования у эндокринолога родители узнали, что ребенок не станет рослым. Мальчик не пошел в детсад, и первые годы с ним занималась бабушка, однако в школу Павел отправился наравне со всеми. Первый опыт работы перед публикой пришел к нему в университете, когда он вступил в команду КВН. Сейчас шоумену уже за тридцать и он постоянно выступает на сцене, а недавно устроился ведущим в ночной клуб. По словам Павла, это лишь приятная подработка, а основное занятие — бухгалтерия.

