«С моим ростом меня тяжело перепить». История самого маленького шоумена — его рост всего 119 см

Павел Кашолкин родился в обычной семье в Нижнем Новгороде. После обследования у эндокринолога родители узнали, что ребенок не станет рослым. Мальчик не пошел в детсад, и первые годы с ним занималась бабушка, однако в школу Павел отправился наравне со всеми. Первый опыт работы перед публикой пришел к нему в университете, когда он вступил в команду КВН. Сейчас шоумену уже за тридцать и он постоянно выступает на сцене, а недавно устроился ведущим в ночной клуб. По словам Павла, это лишь приятная подработка, а основное занятие — бухгалтерия.
Как работает шоумен с ростом 119 сантиметров, как на его шутки реагирует публика и какие плюсы есть у такого маленького роста — смотрите в видео чуть выше.
Павел Кашолкин уверен, что хороший ведущий должен быть «драйвовым» — без этого в таком бизнесе далеко не уйти. Поэтому, признается шоумен, он иногда пользуется «допингом» — пропустить стаканчик рома с колой считает приемлемым, но главное — знать меру.
— У меня не было такого состояния, чтобы меня из клуба выносили. С моим ростом у меня большой метаболизм и меня тяжело перепить в клубе. Кто со мной пил на спор — они просто уходили в аут, — рассказал Павел.
Шоумен работает не только на взрослых вечеринках, но и на детских праздниках. У детей, по словам Павла, случается «разрыв шаблона» — многие не ожидают, что взрослый может быть такого роста. Особенно если ведущий наряжается в костюм любимого героя.