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Тест

Тест без бороды! Мы побрили 10 знаменитостей — угадаете, кто есть кто?

В таком виде их даже родная мать не узнает! Верим, что у вас получится

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Бриться будем?

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Сегодня — Всемирный день бороды. Но кажется, что некоторые российские знаменитости отмечают его каждый день, потому что растительность на их лицах уже стала своеобразной визитной карточкой. Мы нашли десять звезд, которые славятся своими бородами и усами, и вместе с нашим дизайнером сбрили им всё начисто. Настолько, что они сами себя в зеркале не узнали! А вы сможете?

Всё просто: смотрите на фото, жмете на тот ответ, который вам кажется правильным, а потом тянете «шторку» влево, чтобы посмотреть настоящий снимок. Можно даже и не отвечать на вопросы, а просто развлекаться, сравнивая лица «до» и «после».

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