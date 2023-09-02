Тест без бороды! Мы побрили 10 знаменитостей — угадаете, кто есть кто?

Сегодня — Всемирный день бороды. Но кажется, что некоторые российские знаменитости отмечают его каждый день, потому что растительность на их лицах уже стала своеобразной визитной карточкой. Мы нашли десять звезд, которые славятся своими бородами и усами, и вместе с нашим дизайнером сбрили им всё начисто. Настолько, что они сами себя в зеркале не узнали! А вы сможете?