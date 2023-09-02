Овнам нужен секс, Львам — золото, Козерогам — работа. Астролог раскрыла секреты успешности знаков зодиака

Замечали, что вам не хватает энергии? Вашу подругу тренировки заряжают, а вас, наоборот, истощают? Где брать силы? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анастасии Казанцевой. Оказывается, для каждого знака зодиака этот источник будет разным.



— А вы знали, что ваш знак зодиака — это знак солнца в момент вашего рождения. Соответствие своему солнечному знаку дает вам ту самую важную жизненную энергию, прилив сил, удачу. Дает возможность избежать больших проблем в жизни. Без солнечной энергии невозможно быть счастливым, богатым и успешным. Пропадает стремление развиваться, теряется смысл жизни и приходится лишь смириться со своей судьбой. Что показано одному — может вредить другому, — объясняет астролог.

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