Рюкзак за 100 тысяч и костюм от кутюр: в чем пришли на школьные линейки дети российских звезд

Сборы ребенка в школу в этом сезоне обошлись родителям в среднем в 25 тысяч рублей. Это если верить данным Росстата. Но некоторым этих самых 25 тысяч может не хватить даже на туфли. Например, российским звездам. Мы посмотрели, в чём пришли на линейки их дети, и узнали, во сколько это всё обошлось. Считайте вместе с нами (никогда еще математика не была такой увлекательной).
Телеведущая Ксения Бородина за пару дней до 1 Cентября говорила о том, что потратила 110 тысяч рублей на школьную форму для своих дочерей.
Действительно ли это так? Выяснилось, что форма для девочек сделана на заказ, поэтому сколько она стоит, неизвестно. Дочери Бородиной учатся в Областном технолицее имени
Зато на младшей дочери — Теоне — можно заметить туфли от Dolce & Gabbana, которые стоят
Сын Филиппа Киркорова — Мартин — также едет учиться в Технолицей в парадном костюме от Noble People.
В руках у Амели — дочери шоумена Александра Реввы и его жены Анжелики — рюкзак от Burberry, который в зависимости от модели и размера стоит от 35 до 100 тысяч рублей.
— «Доча, давай нормальную фотку сообразим, первый день школы все-таки…» — «Мам, давай сначала твои скучные, потом нормальные сделаем», — пересказала Анжелика Ревва диалог с дочерью, которая отказалась нормально позировать.
Дети футболиста Павла Погребняка (Артем, Павел и Алексей) учатся в московском Британском лицее. Средний сын Павел (крайний справа на фото) пришел на линейку в кроссовках Dsquared — они стоят 12,2 тысячи рублей. Кстати, их мать — Мария — в брюках цвета топленого масла от Elisabetta Franchi, которые стоят 20,3 тысячи рублей.
Старшая дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана — Ариела — соблюдает деловой стиль, но оттеняет школьную форму кроссовками Nike Nike Revolution 6 NN за 6 тысяч рублей.
Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко — Саша (известный благодаря родителям как Гном Гномыч) — пошел в школу не только с красивейшим букетом гортензий, но и в костюме от Dior.
Кстати, полную коллекцию школьных луков детей звезд вы можете посмотреть в обзоре наших друзей из StarHit.