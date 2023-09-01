Рюкзак за 100 тысяч и костюм от кутюр: в чем пришли на школьные линейки дети российских звезд

Сборы ребенка в школу в этом сезоне обошлись родителям в среднем в 25 тысяч рублей. Это если верить данным Росстата. Но некоторым этих самых 25 тысяч может не хватить даже на туфли. Например, российским звездам. Мы посмотрели, в чём пришли на линейки их дети, и узнали, во сколько это всё обошлось. Считайте вместе с нами (никогда еще математика не была такой увлекательной).