«Давай поженимся» снова показывают в эфире Первого канала. Теперь гости ищут здоровые отношения

«Давай поженимся», как и другие развлекательные передачи, перестала выходить в эфире Первого канала в конце февраля 2022 года после начала спецоперации. В пресс-службе Первого канала тогда объясняли это необходимостью «уделить в эфире больше внимания программам общественно-политической направленности».