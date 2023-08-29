«Давай поженимся» снова показывают в эфире Первого канала. Теперь гости ищут здоровые отношения

Программа «Давай поженимся» вернулась в эфир 28 августа, сообщила пресс-служба «Первого канала». В новых выпусках ведущие будут помогать героям искать любовь и строить здоровые отношения.
Роза Сябитова и Лариса Гузеева остались в передаче, а вот Василису Володину заменил искусственный интеллект. Он, как пишет пресс-служба канала, будет «давать ценные советы и делать прогнозы относительно возможных союзов».
— Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием «Давай поженимся». Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. И новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений, — цитирует Ларису Гузееву ТАСС.
Передача появилась в 2008 году. В разное время любовь с ее помощью пытались найти, например, Сергей Зверев, Анастасия Волочкова, Тимур Батрудинов и Виктория Боня. Подробнее о том, какие звезды приходили на программу, — смотрите в видео выше.
«Давай поженимся», как и другие развлекательные передачи, перестала выходить в эфире Первого канала в конце февраля 2022 года после начала спецоперации. В пресс-службе Первого канала тогда объясняли это необходимостью «уделить в эфире больше внимания программам общественно-политической направленности».