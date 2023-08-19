Демон, приди! В российском прокате появился хоррор от австралийских блогеров — стоит ли его смотреть

В августе в прокат вышел австралийский фильм ужасов «Два, три, демон, приди!» от братьев-блогеров Дэнни и Майкла Филиппу с YouTube-канала RackaRacka. Для российского проката, ограниченного санкциями, дебютный фильм режиссеров стал самым ярким хоррор-релизом этого лета. Корреспондент Городских порталов Иван Некрасов сходил на фильм в кинотеатр и поделился мнением, стоит ли тратить на него свое время (спойлеров не будет).
Фильм «Поговори со мной» (в российском прокате — «Два, три, демон, приди!» — и нет, я не буду его так называть) при просмотре трейлера кажется очередным фильмом про злых духов. Тема общения с потусторонним поднималась в фильмах ужасов неоднократно — спиритические сеансы можно увидеть в десятках хорроров: от «Астрала» и «Заклятия» до «Уиджи» и «Реинкарнации». Но режиссерам удалось по-новому взглянуть на разговоры с покойниками: в фильме общение с духами происходит не в мрачных комнатах с занавешенными шторами, а на тусовках, и пока медиум впускает в себя мертвеца, остальные веселятся, пьют и снимают происходящее в соцсети. Что еще интереснее, в фильме проводник получает удовольствие от того, что в него входит другая душа.
Показанные в фильме сеансы спиритизма не случайно проходят на вечеринках, а проводник начинает «ощущать, что светится». Как и во многих хоррорах, в «Поговори со мной» мистика оказывается метафорой реального и от того более пугающего для зрителя явления, в нашем случае — наркомании. Через весь фильм тема наркотиков проходит едва заметной линией, не успевающей надоесть. Благодаря такому подходу некоторые сцены выглядят особенно жуткими (многие смогут поставить себя на место Мии, которая позволила ребенку «поговорить с духами»).
Что касается главной героини, то ее травма, на первый взгляд, также кажется клишированным сюжетным приемом: мы видели уже достаточно персонажей, страдающих из-за потери близкого. Намного интереснее то, как фильм работает с этой темой: желание встретиться с матерью не только становится триггером всей истории, но и отлично запутывает зрителя по ходу сюжета: их взаимоотношения напрямую влияют на финал картины, однако большего я сказать не могу.
Что касается самих призраков, то авторам удалось сделать простую, но продуманную и логичную систему взаимодействия нашего мира с потусторонним. Правила очень простые: нельзя впускать в себя мертвеца дольше, чем на 90 секунд, иначе он захочет остаться и будет преследовать проводника. Другие детали станут спойлером, поэтому не буду углубляться в местную систему общения с духами. Отмечу лишь, что все правила не выдаются списком (как правила слэшеров в «Крике»), а упоминаются по ходу фильма, поэтому можно не обратить внимание на некоторые детали, из-за чего концовка может показаться смазанной и не завершенной.
Отдельно стоит упомянуть редкие, но очень яркие жестокие сцены. В отличие от авторов большинства мейнстримных фильмов ужасов, братья Филиппу не стесняются играть с чувствами зрителя, создавая эмоциональные американские горки. Расслабив зрителя клиповым монтажом с веселым спиритизмом, фильм резко дает под дых бескомпромиссным и шокирующем насилием. Что не менее важно, страдает герой, которого в любом другом хорроре вряд ли решились бы подставить под удар, опасаясь возмущения зрителей.
Фильм получил очень хорошие отзывы как от критиков, так и от зрителей. Закономерно, что после этого режиссеры сразу же анонсировали приквел, а студия А24 заказала вторую часть, в которой братья Филиппу выступят сорежиссерами. К сожалению, отличной идеи и реализации оригинала вряд ли хватит на полновесную франшизу — все приемы и правила местной вселенной отлично были показаны в первом фильме, и в следующих придется либо расширять лор, либо приниматься за самоповторы, и оба этих варианта вряд ли сыграют следующим частям на руку.
Тем не менее, «Поговори со мной» это отличный и оригинальный фильм ужасов, который способен удивить даже (и особенно) знатных любителей хорроров про спиритизм.