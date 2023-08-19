Демон, приди! В российском прокате появился хоррор от австралийских блогеров — стоит ли его смотреть

Фильм «Поговори со мной» (в российском прокате — «Два, три, демон, приди!» — и нет, я не буду его так называть) при просмотре трейлера кажется очередным фильмом про злых духов. Тема общения с потусторонним поднималась в фильмах ужасов неоднократно — спиритические сеансы можно увидеть в десятках хорроров: от «Астрала» и «Заклятия» до «Уиджи» и «Реинкарнации». Но режиссерам удалось по-новому взглянуть на разговоры с покойниками: в фильме общение с духами происходит не в мрачных комнатах с занавешенными шторами, а на тусовках, и пока медиум впускает в себя мертвеца, остальные веселятся, пьют и снимают происходящее в соцсети. Что еще интереснее, в фильме проводник получает удовольствие от того, что в него входит другая душа.