Никита Ефремов показал свою новую девушку — вот как она выглядит

Актер Никита Ефремов — звезда сериалов «Лондонград» и «Библиотекарь», а также сын Михаила Ефремова, привлек к себе внимание минувшим вечером в Калининграде. Как сообщает Woman.ru, на церемонии открытия кинофестиваля «Короче» он представил публике свою новую избранницу — художницу Ольгу Шурыгину. К слову, артист еще в апреле говорил о том, что его сердце больше не свободно.