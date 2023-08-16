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Никита Ефремов показал свою новую девушку — вот как она выглядит

Актер представил ее на открытии кинофестиваля в Калининграде

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Ефремов еще в апреле признался, что его сердце несвободно

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Актер Никита Ефремов — звезда сериалов «Лондонград» и «Библиотекарь», а также сын Михаила Ефремова, привлек к себе внимание минувшим вечером в Калининграде. Как сообщает Woman.ru, на церемонии открытия кинофестиваля «Короче» он представил публике свою новую избранницу — художницу Ольгу Шурыгину. К слову, артист еще в апреле говорил о том, что его сердце больше не свободно.

— Не могу представить день без своей девушки, кота, холодного душа и классной музыки, — говорил Никита в беседе со «Снобом».

Пара выглядела счастливой и спокойной, они с удовольствием позировали фотографам. Для выхода Ольга выбрала платье-бюстье, подчеркнувшее ее тонкие плечи, а в качестве украшения выбрала жемчужную нить.

Пара радостно позировала фотографам

Пара радостно позировала фотографам

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Так Ольга анонсировала начало монтажа фильма, посвященного ее проекту «Паттернерия»

Так Ольга анонсировала начало монтажа фильма, посвященного ее проекту «Паттернерия»

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Ольга Шурыгина известна поклонникам искусства как автор проекта «Шузбекистан». С 2017 года она путешествовала по Узбекистану, посвятив несколько лет керамике, ленд-арт-инсталляциям, работе с тканями и акварельной графике, а также вовлекая в свои практики местных жителей. Одними из главных героев стали «маленькие женщины».

Ольга путешествовала по Узбекистану с 2017 года

Ольга путешествовала по Узбекистану с 2017 года

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Художница посвятила несколько лет керамике, ленд-арт-инсталляциям, работе с тканями и акварельной графике

Художница посвятила несколько лет керамике, ленд-арт-инсталляциям, работе с тканями и акварельной графике

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Один из проектов Ольги

Один из проектов Ольги

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Ольга в образе «Дочери океана»

Ольга в образе «Дочери океана»

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В 2019 году в Узбекистане Ольга познакомилась с парой исследователей из России и Новой Зеландии, которые изучали шаманские традиции по всему миру. Вместе они путешествовали по Узбекистану, общаясь с местными шаманами (бакши), а затем отправились в Габон (Африка). С того момента Ольга периодически жила в Габоне, погружаясь в местные традиции.

«Каждый день в течение месяца я примеряла на себя новое лицо. Я никогда не знала, что увижу в зеркале. И передо мной стали появляться загадочные существа. Метод перерождения», — так рассказала Ольга об этом проекте

«Каждый день в течение месяца я примеряла на себя новое лицо. Я никогда не знала, что увижу в зеркале. И передо мной стали появляться загадочные существа. Метод перерождения», — так рассказала Ольга об этом проекте

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Еще одно из таких лиц — Голубая принцесса

Еще одно из таких лиц — Голубая принцесса

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Ольга была и в Танзании — она два месяца работала учителем в местной католической школе

Ольга была и в Танзании — она два месяца работала учителем в местной католической школе

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А это фото — из Габона

А это фото — из Габона

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Последний громкий роман Никиты Ефремова был с актрисой Марией Иваковой. Пара объявила о разрыве в 2021 году, чем сильно расстроила поклонников.

— Комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное, хрупкое и касается только нас двоих, — отмечала бывшая девушка артиста.

Сам Ефремов также говорил с уважением об экс-возлюбленной, не давая публике повода для обсуждения его личной жизни.

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