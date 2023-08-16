Никита Ефремов показал свою новую девушку — вот как она выглядит

Актер Никита Ефремов — звезда сериалов «Лондонград» и «Библиотекарь», а также сын Михаила Ефремова, привлек к себе внимание минувшим вечером в Калининграде. Как сообщает Woman.ru, на церемонии открытия кинофестиваля «Короче» он представил публике свою новую избранницу — художницу Ольгу Шурыгину. К слову, артист еще в апреле говорил о том, что его сердце больше не свободно.
— Не могу представить день без своей девушки, кота, холодного душа и классной музыки, — говорил Никита в беседе со «Снобом».
Пара выглядела счастливой и спокойной, они с удовольствием позировали фотографам. Для выхода Ольга выбрала платье-бюстье, подчеркнувшее ее тонкие плечи, а в качестве украшения выбрала жемчужную нить.
Ольга Шурыгина известна поклонникам искусства как автор проекта «Шузбекистан». С 2017 года она путешествовала по Узбекистану, посвятив несколько лет керамике, ленд-арт-инсталляциям, работе с тканями и акварельной графике, а также вовлекая в свои практики местных жителей. Одними из главных героев стали «маленькие женщины».
В 2019 году в Узбекистане Ольга познакомилась с парой исследователей из России и Новой Зеландии, которые изучали шаманские традиции по всему миру. Вместе они путешествовали по Узбекистану, общаясь с местными шаманами (бакши), а затем отправились в Габон (Африка). С того момента Ольга периодически жила в Габоне, погружаясь в местные традиции.
Последний громкий роман Никиты Ефремова был с актрисой Марией Иваковой. Пара объявила о разрыве в 2021 году, чем сильно расстроила поклонников.
— Комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное, хрупкое и касается только нас двоих, — отмечала бывшая девушка артиста.
Сам Ефремов также говорил с уважением об экс-возлюбленной, не давая публике повода для обсуждения его личной жизни.