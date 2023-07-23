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Овны просадят все деньги, а Рыбы обогатятся. Финансовый гороскоп на август от астролога
Карточки

Овны просадят все деньги, а Рыбы обогатятся. Финансовый гороскоп на август от астролога

В этом месяце стоит относиться к деньгам очень серьезно. Есть большой риск всё потерять

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Последний месяц лета — это не повод расслабляться!

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Половина лета позади. Многие уже сходили в долгожданный отпуск, а кто-то еще только собирается. Стоит ли в нем сорить деньгам или лучше экономить? Что будет с финансами в августе? Наши коллеги из 72.RU спросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— Последний месяц лета обещает быть жарким почти для всех знаков зодиака, и это не о погоде. В отношении финансов халявить нельзя, пора начинать действовать. В августе солнце, находясь в знаке Льва, принесет много оптимизма и творческих порывов. Только в начале месяца можно выдохнуть и хорошо отдохнуть, а начиная с 8 августа наступает самый лучший период, чтоб проявить себя на работе и реализовать самые смелые финансовые решения, — объясняет астролог.

А чего именно ожидать разным знакам зодиака? Читайте в удобных карточках!

1

Овен

Ваша импульсивность может привести к большой дыре в бюджете. Будьте сдержаны и тысячу раз подумайте, прежде чем что-то купить. Особенно в начале месяца.

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2

Телец

Если у вас есть идеи, которые позволят увеличить доход, то конец лета — самый подходящий для этого период. Всё будет складываться удачно! Позвольте себе внести немного хаоса в размеренную жизнь.

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3

Близнецы

Вам захочется чего-то нового, а в каких масштабах — зависит только от вас. Однообразие на работе быстро приведет к денежным потерям. Будьте открыты к переменам.

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4

Рак

Откройтесь новым возможностям! В этот период стоит проявить качества, свойственные настоящему лидеру. Держите всё под контролем. Но с 23 августа воздержитесь от деловых поездок.

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5

Лев

Август будет полон сюрпризов. Вас заметят и похвалят на работе. Но не стоит хвастаться — потом это могут использовать против вас. Так что берегите свою репутацию и кошелек.

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6

Дева

Ваша продуктивность зашкаливает! Но в августе не стоит брать на себя слишком много. Может наступить выгорание, апатия и лень. Отодвиньте мысли о материальном на втором план. Позвольте себе расслабиться и больше времени проводите с семьей.

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7

Весы

Сомнения прочь! В августе настанет время для реализации проектов. Не бойтесь. Всё будет: и связи, и прибыль. Но не сразу. Уверенно идите маленькими шагами к большой цели.

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8

Скорпион

Не расслабляйтесь и не давайте выбить себя из строя. Просто идите к цели и не смотрите назад. В этом месяце сверхусилия в работе выведут вас на новый уровень, в том числе и финансовый.

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9

Стрелец

Вам нужна перезагрузка. В начале месяца попробуйте сменить обстановку — съездите в другой город или даже страну. В середине августа вы можете получить хорошие новости на работе. Не проморгайте шанс заявить о себе!

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10

Козерог

Вы получите заслуженный отдых. Позвольте себе расслабиться и накопить силы для покорения новых высот. Если запланируете новое дело, то никому об этом не рассказывайте до конца месяца.

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11

Водолеи

Лучше не браться за решение серьезных проблем, новые проекты и реализацию идей. С 10 августа настанет лучшее время для изучения новой сферы деятельности, которая вам давно интересна.

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12

Рыбы

Вот и пришли перемены, которых вы так долго ждали! Может быть страшно в начале, но это и есть прогресс. С 8 по 12 августа любые ваши финансовые решения будут успешны.

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