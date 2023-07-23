Овны просадят все деньги, а Рыбы обогатятся. Финансовый гороскоп на август от астролога

Половина лета позади. Многие уже сходили в долгожданный отпуск, а кто-то еще только собирается. Стоит ли в нем сорить деньгам или лучше экономить? Что будет с финансами в августе? Наши коллеги из 72.RU спросили у астролога Анастасии Казанцевой.



— Последний месяц лета обещает быть жарким почти для всех знаков зодиака, и это не о погоде. В отношении финансов халявить нельзя, пора начинать действовать. В августе солнце, находясь в знаке Льва, принесет много оптимизма и творческих порывов. Только в начале месяца можно выдохнуть и хорошо отдохнуть, а начиная с 8 августа наступает самый лучший период, чтоб проявить себя на работе и реализовать самые смелые финансовые решения, — объясняет астролог.

А чего именно ожидать разным знакам зодиака? Читайте в удобных карточках!