Овны просадят все деньги, а Рыбы обогатятся. Финансовый гороскоп на август от астролога

1
Овен
Ваша импульсивность может привести к большой дыре в бюджете. Будьте сдержаны и тысячу раз подумайте, прежде чем что-то купить. Особенно в начале месяца.
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2
Телец
Если у вас есть идеи, которые позволят увеличить доход, то конец лета — самый подходящий для этого период. Всё будет складываться удачно! Позвольте себе внести немного хаоса в размеренную жизнь.
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3
Близнецы
Вам захочется чего-то нового, а в каких масштабах — зависит только от вас. Однообразие на работе быстро приведет к денежным потерям. Будьте открыты к переменам.
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4
Рак
Откройтесь новым возможностям! В этот период стоит проявить качества, свойственные настоящему лидеру. Держите всё под контролем. Но с 23 августа воздержитесь от деловых поездок.
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5
Лев
Август будет полон сюрпризов. Вас заметят и похвалят на работе. Но не стоит хвастаться — потом это могут использовать против вас. Так что берегите свою репутацию и кошелек.
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6
Дева
Ваша продуктивность зашкаливает! Но в августе не стоит брать на себя слишком много. Может наступить выгорание, апатия и лень. Отодвиньте мысли о материальном на втором план. Позвольте себе расслабиться и больше времени проводите с семьей.
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7
Весы
Сомнения прочь! В августе настанет время для реализации проектов. Не бойтесь. Всё будет: и связи, и прибыль. Но не сразу. Уверенно идите маленькими шагами к большой цели.
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8
Скорпион
Не расслабляйтесь и не давайте выбить себя из строя. Просто идите к цели и не смотрите назад. В этом месяце сверхусилия в работе выведут вас на новый уровень, в том числе и финансовый.
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9
Стрелец
Вам нужна перезагрузка. В начале месяца попробуйте сменить обстановку — съездите в другой город или даже страну. В середине августа вы можете получить хорошие новости на работе. Не проморгайте шанс заявить о себе!
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10
Козерог
Вы получите заслуженный отдых. Позвольте себе расслабиться и накопить силы для покорения новых высот. Если запланируете новое дело, то никому об этом не рассказывайте до конца месяца.
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11
Водолеи
Лучше не браться за решение серьезных проблем, новые проекты и реализацию идей. С 10 августа настанет лучшее время для изучения новой сферы деятельности, которая вам давно интересна.
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12
Рыбы
Вот и пришли перемены, которых вы так долго ждали! Может быть страшно в начале, но это и есть прогресс. С 8 по 12 августа любые ваши финансовые решения будут успешны.
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