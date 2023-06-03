У Тельцов сорвутся планы, а Раки хорошо подзаработают. Гороскоп на июнь, который кого-то может сбить с толку

1
Овен
Включайте режим многозадачности! В первый месяц лета вы продемонстрируете невероятную коммуникабельность и целеустремленность. К любым задачам вы легко адаптируетесь — даже высокая цель окажется по плечу. При этом напряженная середина июня может сбить вас с толку. Лучше направить свое внимание на личные замыслы, цели и желания и не отвлекаться на внешние раздражители.
Летом вы заметите быстрый рост своих доходов. Возможно, это будет связано с повышением или переходом на более престижное место работы.
Хорошие дни июня — 3, 7, 12, 16, 21 и 26, плохие — 1, 5, 9, 14, 18, 23 и 28.
Поделиться
2
Телец
Возможно, вы заметите задержки в делах и финансах. Не всё может идти по плану. Однако счастливая звезда Тельца убережет от серьезных неприятностей, так что не отчаивайтесь и не грустите. В июне вам стоит заручиться поддержкой знакомых. Жизнь в ваших руках, но именно береженого Бог бережет. Стоит докопаться до самой сути, узнать все подводные камни, даже изучить свои права. Не лучший месяц для финансовых вложений.
Уже к концу июня ситуация изменится в лучшую сторону. Ваш энергетический потенциал возрастет, вернется уверенность и напористость. В это время вы сможете проявить себя в образовательной сфере, в переговорах и публичных выступлениях.
Хорошие дни июня — 2, 6, 10, 14, 19, 23 и 30, плохие — 4, 8, 12, 17, 21 и 26.
Поделиться
3
Близнецы
Пересмотрите положение дел и укрепите свои «тылы». Июнь покажет реальную картину происходящего и даст время для выверенных шагов. Сделайте небольшую остановку и посмотрите назад, чтобы оценить свои достижения и верно расставить приоритеты.
Первый месяц лета будет вполне энергичным и деятельным. Для вас вполне реальны успехи в карьере и бизнесе. Для этого укрепляйте самоконтроль, дисциплину и научитесь управлять эмоциями. Тогда всё сложится в вашу пользу!
Хорошие дни июня — 3, 7, 12, 16, 22 и 26, плохие — 1, 5, 9, 14, 18, 24 и 28.
Поделиться
4
Рак
Не паникуйте и не форсируйте события. Вам необходимо отпустить ситуацию и позволить всему идти своим чередом. Мнительность и апатия может привести к плохому самочувствию. Берегите нервную систему и свое здоровье. В начале июня трезво смотрите на любую ситуацию, не включайтесь в нее эмоционально. Так вы сбережете свои силы и найдете адекватное решение.
К середине месяца вы сможете неплохо заработать. Не спешите этим хвастаться, иначе ваши планы могут нарушить завистники. Не спешите с дорогостоящими приобретениями и финансовыми вложениями — дождитесь более подходящего времени. Силы начнут прибывать уже в конце июня: у вас появится уверенность и энергия на новые цели и победы.
Хорошие дни июня — 2, 5, 9, 15, 19, 23 и 28, плохие — 4, 7, 13, 17, 21 и 26.
Поделиться
5
Лев
Заложите крепкий фундамент на будущее! Июнь предлагает на время вернуться в прошлое, чтобы уладить незавершенные дела. При этом ваша целеустремленность поможет сгенерировать интересные идеи и создать глобальные замыслы. Все свои гениальные проекты проверяйте на иллюзорность и выбирайте самые стоящие и жизнеутверждающие.
В начале лета могут происходить серьезные преобразования в жизни, поэтому не цепляйтесь за старое и идите в новое с гордо поднятой головой. Пользуйтесь июньским вдохновением, оптимизмом, крепкой верой и трезвым взглядом на ситуации. На конец месяца запланируйте полноценный отдых и восстановите свое здоровье, чтобы избежать перегрузок. Впереди еще много дел и потребуются ваши силы.
Хорошие дни июня — 4, 8, 12, 17, 22 и 27, плохие — 2, 6, 10, 15, 20, 24 и 30.
Поделиться
6
Дева
Первая неделя июня принесет некую стабильность и удачу в делах, поэтому важные переговоры и решения планируйте на это время. В этот период вы можете увидеть плоды своего труда. Вы также сможете лицезреть реальное подтверждение и необходимую поддержку своим замыслам, но будьте готовы для этого потрудиться.
Вторая половина июня будет склонять вас к самостоятельной деятельности и решительности. Будьте благоразумны и аккуратны в общении: не вступайте в конфликты с партнерами и начальством. Планомерно делайте свою работу и вполне сможете одержать победу в своих начинаниях.
Хорошие дни июня — 1, 5, 9, 14, 18, 24 и 28, плохие — 3, 7, 12, 16, 22 и 26.
Поделиться
7
Весы
Пересмотрите свои приоритеты, пропишите смелые планы и дерзайте! Еще в начале июня вам придется завершать отложенные дела. А вот уже со второй недели вы можете увлечься чем-то новым, освежить свои идеи и даже подзаработать. Однако не спешите вкладывать деньги и транжирить их, а тем более слушать в этих вопросах окружающих. Сохраняйте независимость в любых решениях и не бойтесь что-то упустить. Гонка не пойдет вам на пользу.
Вам пригодятся предельная внимательность, осторожность и хорошо обдуманные действия. Так вы сможете сгладить любые напряженные ситуации, укрепить отношения и получить реальную помощь и поддержку.
Хорошие дни июня — 4, 8, 13, 17, 22 и 27, плохие — 2, 6, 11, 15, 20, 25 и 29.
Поделиться
8
Скорпион
Перестаньте отстаивать свою правоту и сосредоточьтесь на конкретных действиях. Действуйте сообща! Оттачивайте навыки партнерских отношений и делегирования. Это освободит время на личные вопросы, снимет часть ответственности и сохранит энергию на более важные дела.
Первый месяц лета предвещает множество событий, динамику в текущих делах и в личной жизни. Некогда выяснять отношения — нужно успевать действовать. В круговороте событий обязательно выделяйте время для отдыха, иначе рискуете остаться без сил. К концу июня ваш энергетический запас восполнится и притянет удачу. Все сложившиеся обстоятельства развернутся наилучшим образом.
Хорошие дни июня — 1, 5, 10, 14, 18, 24 и 29, плохие — 3, 7, 12, 16, 21 и 27.
Поделиться
9
Стрелец
Ваша трансформация в полном разгаре. Но в начале июня еще будет стабильная пора — расставьте приоритеты и активно включайтесь в важные сферы своей жизни. Середина месяца может оказаться крайне нестабильной, и вам придется с головой погрузиться в форс-мажорные обстоятельства, которые заставят вас пересмотреть свои цели. На всё это вам будут даны ресурсы и силы, чтобы выровнять ситуацию и предотвратить нежелательные последствия.
К июлю позитивный настрой и удача вернутся! После некой трансформации вы сможете новым взглядом посмотреть на жизнь и изменить ее к лучшему. Время пришло.
Хорошие дни июня — 3, 8, 13, 17, 21 и 27, плохие — 1, 6, 11, 15, 19, 25 и 29.
Поделиться
10
Козерог
Все труды вознаградятся по заслугам. В июне вам придется решать всё и сразу. Рабочие дела и личная жизнь требуют от вас полноценной включенности и активного участия. Вам придется потратить много сил, чтобы найти баланс и выправить ситуацию. Активная позиция и действия по четкому плану приведут к хорошему результату.
Уже в конце месяца события будут разворачиваться в позитивном ключе и начнется яркая и насыщенная пора.
Хорошие дни июня — 2, 6, 11, 15, 20, 25 и 29, плохие — 4, 8, 13, 17, 22 и 27.
Поделиться
11
Водолей
Не стоит экспериментировать — идите проторенной дорогой. Лето может начаться сомнениями и неуверенностью. Поможет заранее продуманный план и дисциплина. Не стоит строить грандиозные планы. Лучше медленно, но верно идти к уже задуманному.
Несмотря на ваш высокий энергетический потенциал, не включайтесь в новые проекты. Оставьте при себе планы и не раздумывайте над дорогими покупками. Отложите всё это на конец месяца. Постарайтесь сохранить свой оптимизм, не рискуйте без веской причины, и вы сможете не просто сохранить имеющееся, а вскоре и приумножить. В конце месяца вы сможете выдохнуть и подготовиться к реализации своих новых задумок.
Хорошие дни июня — 3, 8, 12, 17, 21 и 26, плохие — 1, 6, 10, 15, 19, 23 и 30.
Поделиться
12
Рыбы
Что недавно казалось недосягаемым, постепенно начинает воплощаться в жизнь! Начало июня будет весьма плодотворно, и вы продолжите свое планомерное развитие. Однако к середине месяца почувствуете снижение энергетического потенциала. Не переживайте — это явление временное. Возьмите отпуск или отгулы и хорошенько отдохните, чтобы переключиться и трезво взглянуть на ситуацию. А если всё же останетесь на работе, попросите помощи у коллег.
За счет влияния планет вы можете стать легкой добычей для недоброжелателей, поэтому проявите бдительность и осторожность. А вот уже в конце июня вы сможете легко преуспеть в делах, улучшить финансовое положение и создать благодатную почву для роста и развития.
Хорошие дни июня — 2, 6, 11, 15, 20, 25 и 30, плохие — 4, 8, 13, 17, 22 и 27.
Поделиться