У Тельцов сорвутся планы, а Раки хорошо подзаработают. Гороскоп на июнь, который кого-то может сбить с толку

Включаем лето на полную! Астрологи говорят, что июнь станет очень активной порой. Он принесет много энергии, которая позволит вам сделать то, что давно откладывалось. На что лучше обратить внимание? Ждать ли неожиданных событий? Спросили астролога Анну Боровских.



— Обостренная чувствительность Луны в начале месяца даст эмоциональную нестабильность. Но она же и подарит энергетический толчок, укрепит жизненный тонус, усилит внутренние резервы! Поэтому развивайте психоэмоциональный интеллект и прислушивайтесь к своей интуиции. Меркурий к концу июня многим откроет новые идеи, внесет динамику и интерес в повседневные дела. В деловой сфере ожидается развитие карьеры и расширение бизнеса. Получится упорядочить рабочие отношения, укрепить родственные связи и завести новые полезные знакомства, которые дадут старт прочному и результативному сотрудничеству, — рассказала астролог.

На какие моменты обратить внимание каждому знаку зодиака? Читайте в удобных карточках! А перед этим обязательно прочтите советы от астрологов по любовной и финансовой части.