«Папа никакой не бабник»: истории актеров, от которых забеременели сразу две женщины

После ухода с поста губернатора Калифорнии Арнольд неожиданно для всех признался, что у него есть пятый ребенок, внебрачный. Его матерью оказалась домработница Милдред Баэна, которая работала в семье Шварценеггера 20 лет. Выяснилось, что женщина забеременела примерно в одно время с хозяйкой дома. Даже дети родились с небольшой разницей: 27 сентября 1997 года на свет появился Кристофер Шварценеггер, а через пять дней — Джозеф, первенец Милдред Баэны.

Жена Арни и раньше замечала, что ребенок Баэны с каждым годом всё больше похож на Шварценеггера, даже спрашивала ее, не хочет ли она ей что-то рассказать. Но домработница хранила секрет целых 13 лет. Когда же правда раскрылась, актер расстался с женой.