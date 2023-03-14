«Папа никакой не бабник»: истории актеров, от которых забеременели сразу две женщины

Обычно время, когда в семье появляется ребенок, считают самым чудесным в жизни родителей. Но у наших героев всё пошло наперекосяк. Вместо семейной идиллии появляется любовный треугольник, который рушит семьи. Вместе с коллегами из Woman.ru мы нашли четверых знаменитых мужчин, от которых одновременно забеременели две женщины.
Арнольд Шварценеггер
Семья Арнольда Шварценеггера была почти идеальной. В 1986-м он женился на журналистке Марии Шрайвер, а потом у пары появилось четверо детей. Хотя актер и был строгим отцом, который с детства приучал ребят к дисциплине, он долго держал марку идеального главы семейства: шикарный дом, достаток и никаких скандалов. В 2011 году супруги отпраздновали серебряную свадьбу, но счастье от юбилея длилось недолго.
После ухода с поста губернатора Калифорнии Арнольд неожиданно для всех признался, что у него есть пятый ребенок, внебрачный. Его матерью оказалась домработница Милдред Баэна, которая работала в семье Шварценеггера 20 лет. Выяснилось, что женщина забеременела примерно в одно время с хозяйкой дома. Даже дети родились с небольшой разницей: 27 сентября 1997 года на свет появился Кристофер Шварценеггер, а через пять дней — Джозеф, первенец Милдред Баэны.
Жена Арни и раньше замечала, что ребенок Баэны с каждым годом всё больше похож на Шварценеггера, даже спрашивала ее, не хочет ли она ей что-то рассказать. Но домработница хранила секрет целых 13 лет. Когда же правда раскрылась, актер расстался с женой.
Пафф Дэдди
У американского рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом Пафф Дэдди, ни одного официального брака не было. Но это не помешало ему стать многодетным отцом. Сейчас у рэпера шесть наследников. И каждого из них он умудряется содержать и не обделять вниманием.
В 2006 году у рэпера родилось сразу трое детей. И все — девочки. Дочь Чейнс и близнецы Д’Лила и Джесси появились на свет с разницей всего в 5 месяцев и от двух разных женщин. Мамой двойни стала его девушка Кимберли Портер. С ней Шон Комбс начал встречаться в 1994 году, но отношения были такие, что парочка то и дело расставалась. Во время одной из таких разлук Пафф Дэдди закрутил роман с Сарой Чэпмен. Эти отношения долго не продержались, и музыкант вернулся к Кимберли.
Стоило Комбсу вернуться, как Кимберли огорошила его сообщением о своей беременности. Не успел рэпер как следует обрадоваться своему новому статусу, как таким же известием «обрадовала» его Сара. Пафф Дэдди начал было оправдываться, что их отношения длились не так долго, чтобы она успела забеременеть от него, но ДНК-тест, сделанный в 2007 году, расставил всё по своим местам. После него рэпер взял на себя юридическую ответственность за третью дочь, Чейнс.
Хью Грант
Известный британский актер в любовных скитаниях разрывался на два континента. На одном его ждала китайская актриса Тинглэн Хонг, на другом — шведский телепродюсер Анна Эберштейн. Причем у Тинглэн изначально было преимущество — она была у Хью первой, да еще и родила ему ребенка. И тут на пути актера появилась Анна. Любовные интрижки привели к тому, что в 2012 году обе они (всё еще находясь на разных концах планеты) забеременели от Хью Гранта. И обе подарили Гранту по сыну.
В дальнейшем судьба распорядилась так, что Тинглэн Хонг так и не стала законной супругой Хью Гранта, а вот Анна Эберштейн смогла захомутать актера. Правда, спустя шесть лет отношений и еще двое детей. Пара поженилась в мае 2018 года.
Юрий Яковлев
По части бурной личной жизни Юрий Яковлев нисколько не уступал современным голливудским звездам. Со своей первой женой, Кирой Мачульской, он познакомился в Доме актера. Туда его будущая супруга пришла с женихом, знаменитым режиссером из Ленинграда.
Кира с первого взгляда понравилась Яковлеву, но подойти к ней он решился только после концерта. Предложение проводить ее до дома обернулось прогулкой по Москве до самого утра. Чувства у обоих вспыхнули быстро, и в 1952 году пара поженилась. Через какое-то время после свадьбы Кира заболела туберкулезом, и муж кинул все свои силы на то, чтобы поддержать супругу. Актер признавался, что в то время часто конфликтовал с отцом из-за болезни жены. Папа пытался образумить Юрия, чтобы тот нашел другую, здоровую жену, но Яковлев не мог бросить Киру, потому что любил ее.
После всё шло хорошо, но у пары не было детей, их первенец умер всего через три дня после рождения. Это сильно подкосило молодых родителей, но они не теряли надежды, что появится еще один малыш. Радостная новость пришла только в 61-м году, но актер ушел к 20-летней любовнице — Екатерине Райкиной, дочери Аркадия Райкина (и, соответственно, сестре Константина Райкина). С ней он познакомился в Театре Вахтангова. Их сблизили совместные гастроли и спектакль «Дамы и гусары», в котором они играли влюбленных.
Вскоре роман закрутился и в жизни, а Екатерина забеременела. Тогда Юрий Васильевич развелся с Кирой и женился на Екатерине. Позже, с разницей всего в два месяца, на свет появилось двое детей: дочь Алена от теперь уже бывшей жены и сын Алексей — от новой.
Подробностями перипитий взрослых отношений поделилась актриса Алена Яковлева в эфире ток-шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
— Видимо, так случилось, что возникла искра. Что бывает среди артистов. Мама в этот момент, конечно, очень боялась, что с ее ребенком может что-то произойти, нервничала. Наверное, она как-то не очень за этим следила. Мама всегда говорила: «Я могла предположить всё что угодно, кроме женщины». Но вот так случилось, — рассказала дочь Юрия Яковлева.
В браке с Райкиной Юрий Яковлев тоже недолго продержался. Когда их сыну исполнилось три года, женщина подала на развод, потому что нашла свое счастье с актером Владимиром Ковалем.