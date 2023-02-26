«Землетрясения прогонят туристов из Турции в Крым»: россияне выбирают, где можно отдохнуть в безопасности

Цены на минимуме

По данным сервиса Tvil.ru, на котором жилье для отдыха бронируют российские туристы, два города Крыма заняли первые места в десятке самых популярных направлений для весеннего отдыха — это Ялта и Севастополь. А в горячую десятку летнего отдыха вошла пока только Ялта. Но еще есть время, надеются крымские отельеры. Ну, а сами туристы пока советуются в соцсетях и на форумах: ехать или не ехать в Крым в этом году?



«В прошлом году мы долго думали, поэтому забронировали отель в Судаке только за неделю до выезда. И места были, и цены оказались нормальными для августа — в Сочи в два раза дороже. Решили сэкономить, поэтому потерпеть дорогу в поезде. Не жалеем. В этом году так же поступим — будем бронировать прямо перед выездом», — пишет мама двух детей Ирина из Челябинска.

