«Землетрясения прогонят туристов из Турции в Крым»: россияне выбирают, где можно отдохнуть в безопасности

— Это, конечно, звучит цинично, да простят меня все пострадавшие от землетрясения в Турции, но случившаяся катастрофа может сыграть на руку крымчанам, которые очень ждут туристов в этом году, — считает Евгения Савицкая, хозяйка частных апартаментов в Ялтинском Приморском парке. — Если, не приведи Господь, землетрясения будут продолжаться, то большинство отдыхающих, как мне кажется, побоится ехать в Турцию. И какой страх пересилит, еще неизвестно: страх близости военных действий к территории Крыма или страх остаться под руинами рухнувших отелей.
Сочи побеждает Крым?
Мнение частных отельеров разделяют и некоторые эксперты туриндустрии. Например, генеральный директор туристической фирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин предполагает, что если толчки в Турции будут продолжаться, то около
— Россия по-прежнему входит в топ-10 туристических направлений нынешнего года, — рассказали MSK1.RU пресс-службе туристической компании TEZ TOUR. — Особым спросом пользуются отели Сочи и Адлера. Крым же пока не сильно востребован.
Трагические события в Турции вряд ли испугают наших туристов, считают в компании TEZ TOUR:
— На текущий момент бронирование отдыха в Турции соответствует динамике периода. Акция раннего бронирования находится в активной стадии, скидки от отелей достигают 45%. Объемы продаж ежедневно повышаются, как и стоимость туров. В этом сезоне наблюдается стремительный рост цен на востребованные отели, более того, свободных номеров в этих отелях на летний период остается всё меньше. Поэтому рост цен на некоторые туры уже превышает аналогичные значения прошлого года более чем на 20%. Стоимость недельного тура в середине мая на «всё включено» стартует от
— Авторитет Турции для ценителей отдыха по системе «всё включено» по-прежнему безупречен. Громадные территории, круглосуточное питание, анимационные программы для детей и взрослых, вечерние шоу-программы — это всё в одном месте с непродолжительным в текущих реалиях перелетом. Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Венесуэла, Мальдивы — страны, в которых также имеется «всё включено», но со своими национальными особенностями.
По данным компании TEZ TOUR, около половины от общего количества бронирований летнего отдыха в феврале приходится на Турцию, на втором месте по популярности находится Египет (27%), далее следуют ОАЭ, Таиланд и Мальдивы. В прошлом году Турция сохраняла лидирующую позицию с долей более 80%, но с наращиванием чартерных программ в Египет в 2023 году ситуация изменилась за счет перераспределения спроса.
Тренируемся на мальчиках в феврале
До популярных у туристов майских праздников, а также летнего сезона еще далеко, поэтому проверить, не вырос ли интерес к отдыху на полуострове, местные отельеры решили на длинных февральских выходных. На праздничные «мужские» дни 23–26 февраля скидки, спецпредложения и подарки приготовили все вне зависимости от звездности. После небольшого притока туристов на Новый год и полного затишья до конца февраля владельцы гостевых домов, гостиниц и санаториев рассчитывали хоть как-то поправить дела. На отдых выставили минимальные цены, к тому же предложены разнообразные скидки и акции. Как оказалось, обладателями праздничных дисконтов на проживание, бесплатных ужинов и подарочных походов в бани и SPA стали в основном местные жители, а также ближайшие соседи — туристы из Краснодарского края и Ростовской области.
— Крымские отельеры уже не первый год предлагают таким отдыхающим специальные скидки, понимая, что на коротких выходных вряд ли в Крым поедут жители дальних российских регионов. Хотя некоторые используют праздники, чтобы добавить их к основному отпуску, — рассказывает Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма. — Гостей издалека мы ждем традиционно летом, но пока раннее бронирование идет не очень бодро, но надежда всегда есть.
Цены на минимуме
По данным сервиса Tvil.ru, на котором жилье для отдыха бронируют российские туристы, два города Крыма заняли первые места в десятке самых популярных направлений для весеннего отдыха — это Ялта и Севастополь. А в горячую десятку летнего отдыха вошла пока только Ялта. Но еще есть время, надеются крымские отельеры. Ну, а сами туристы пока советуются в соцсетях и на форумах: ехать или не ехать в Крым в этом году?
«В прошлом году мы долго думали, поэтому забронировали отель в Судаке только за неделю до выезда. И места были, и цены оказались нормальными для августа — в Сочи в два раза дороже. Решили сэкономить, поэтому потерпеть дорогу в поезде. Не жалеем. В этом году так же поступим — будем бронировать прямо перед выездом», — пишет мама двух детей Ирина из Челябинска.
— Моя знакомая, когда взорвали аэродром в Новофедоровке, двое суток успокаивала дочку — та боялась и плакала. И вот кому нужен такой отдых? Лучше остаться на даче, без моря, зато со здоровой психикой у ребенка, — приводит свои аргументы Николай Петровский из Истры.
Две главные проблемы, которые пока останавливают часть туристов от бронирования весеннего и летнего отдыха на полуострове:
— неуверенность в безопасности;
— отсутствие авиасообщения, а следовательно, долгая дорога на поезде или на машине.
Те же, кто решил провести отпуск в Крыму, напирают на два преимущества:
— отсутствие больших толп отдыхающих;
— прошлогодние цены — в отличие от курортов Краснодарского края, отели полуострова стоимость отдыха не увеличили, а некоторые даже снизили.
— Сейчас цена на отдых в отеле «три звезды» в Ялте составляет в среднем
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Напомним, что разрушительное землетрясение в Турции, где пострадало и погибло несколько десятков тысяч человек, произошло в Турции 6 февраля. Корреспондент MSK1.RU побывала в одном из разрушенных городов, где случилась катастрофа, и рассказала, как люди справляются с трагедией, настигшей страну.
Кроме этого, показывали, как живет больница, куда доставляют пострадавших после землетрясений. А турецкий врач рассказал, с чем приходится сталкиваться при разборе завалов.