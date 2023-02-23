Вы такого не ожидали! 12 фильмов с неожиданной развязкой — посмотрите их в праздники

«Кловерфилд, 10»

Страна: США

Жанры: триллер, драма, фантастика

Год выпуска: 2016

Продолжительность: 103 минуты (01:43)

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,9

Рейтинг на IMDb: 7,20

Вторая часть франшизы «Кловерфилд» (первая — «Монстро») рассказывает о девушке Мишель (Мэри Элизабет Уинстед). В начале фильма она ругается со своим возлюбленным Беном (Брэдли Купер), собирает вещи и уезжает из дома, а затем попадает в аварию. Когда героиня приходит в себя, то выясняет, что прикована цепями в каком-то подвале. Она понятия не имеет, где находится и кто держит ее взаперти. В дальнейшем выясняется, что человек, который не выпускает ее на свободу, утверждает, что делает это ради ее блага. Всё дело в том, что пока девушка была без сознания, снаружи произошла химическая атака, и мир стал непригодным для жизни — так уверяет похититель. Но действительно ли это так?