Вы такого не ожидали! 12 фильмов с неожиданной развязкой — посмотрите их в праздники

Впереди нас ждет четыре дня отдыха, в которые можно посвятить время любимым занятиям. Например, посмотреть интересные фильмы — да не простые, а такие, где сюжет закручен настолько лихо, что финал получается очень неожиданным. Собрали 12 картин, концовки которых заставят удивиться даже бывалых киноманов.
«Игра» (16+)
Страна: США
Жанры: триллер, драма, детектив, приключения
Год выпуска: 1997
Продолжительность: 129 минут (02:09)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,3
Рейтинг на IMDb: 7,70
Психологический триллер Дэвида Финчера на тему игры в альтернативной реальности. В центре сюжета — история очень богатого банкира Николаса Ван Ортона (Майкл Дуглас), которого преследуют тяжелые воспоминания из детства после самоубийства отца. Жизнь Николаса однообразна и лишена эмоций, поэтому он с легкостью согласился на специфическое предложение от своего брата Конрада (Шон Пенн). Конрад подарил ему на день рождения сертификат на участие в игре, которая кардинально изменит судьбу главного героя, превратив его жизнь в сплошной хаос и поставив под угрозу всё, что он имеет.
«Прогулка» (16+)
Страна: Россия
Жанры: драма, мелодрама
Год выпуска: 2003
Продолжительность: 88 минут (01:28)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,7
Рейтинг на IMDb: 7,20
Легкий и ненавязчивый фильм о девушке Оле (Ирина Пегова) и ее двух случайных спутниках — Леше (Павел Баршак) и Пете (Евгений Цыганов). Вместе молодые люди проходят пол-Петербурга, флиртуют, пикируются и проживают настоящую любовную драму за полтора часа экранного времени. Прогулка наполнена смехом и слезами, уличной суетой и тайной, которая постоянно держит зрителя в напряжении. Разрешается вся эта история совершенно неожиданно — непредсказуемый, но вполне закономерный финал ставит всё на свои места, при этом оставляя нотку недосказанности.
«Многоэтажка» (16+)
Страна: Россия
Жанры: триллер, драма
Год выпуска: 2022
Продолжительность: 99 минут (01:39)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,0
Рейтинг на IMDb: —
Еще один российский фильм в нашей подборке. Главный герой — пожарный Антон Калашников (Денис Никифоров), который каждую субботу встречает свою 14-летнюю дочь Киру (Дарья Щербакова) с танцев. Антон развелся с женой и видится с дочерью только на выходных. Телевизор и пельмени на ужин — стандартный набор развлечений от папы для девочки-подростка. Но в один прекрасный день что-то пошло не так. Кира звонит в домофон, Калашников открывает ей дверь, но в квартиру девочка так и не поднялась. Антону приходится просить помощи у соседей по бетонной коробке, пробиваясь сквозь человеческое безразличие и прошлые обиды.
«В эфире» (18+)
Страна: США
Жанры: триллер, криминал
Год выпуска: 2022
Продолжительность: 104 минуты (01:44)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,2
Рейтинг на IMDb: 5,40
Экcцeнтpичный paдиo-диджeй Элвис Куни (Мэл Гибсон) работает первую смену со стажером Диланом, которого разыгрывает с первой же секунды. Спустя некоторое время Элвис пpинимaeт oчepeднoй звoнoк в cтyдию oт cлyшaтeля, нe пoдoзpeвaя, чтo этoт paзгoвop зaтянeтcя нa вcю нoчь. Heизвecтный yгpoжaeт yбить вcю ceмью шoyмeнa в пpямoм эфиpe. Чтoбы cпacти близкиx, paдиoвeдyщeмy пpeдcтoит cыгpaть в игpy нa выживaниe: гepoю пpидeтcя pacкpыть cвoи caмыe гpязныe тaйны мнoгoмиллиoннoй ayдитopии. Eдинcтвeнный cпocoб пoбeдить в этoм пpoтивocтoянии — выяcнить личнocть пpecтyпникa, пока не поздно, потому что у дуэли есть одно правило: не прерывать эфир.
«Вышка» (18+)
Страны: Великобритания, США
Жанр: триллер
Год выпуска: 2022
Продолжительность: 107 минут (01:47)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,8
Рейтинг на IMDb: 6,40
История начинается с рассказа о девушке Бекки (Грэйс Фултон), которая увлекалась экстремальными увлечениями до тех пор, пока ее муж не погиб, сорвавшись со скалы. Бекки впала в депрессию и не пришла в себя даже спустя год после трагедии, заливая горе алкоголем. Внезапно в ее жизни появилась давняя подруга Хантер (Вирджиния Гарднер), которая предложила почтить память мужа, забравшись на телерадиомачту B67 и развеяв там его прах. Девушки отправляются к самому высокому сооружению Соединенных Штатов, даже не представляя, с чем им придется столкнуться на его верхушке.
«Из машины» (16+)
Страна: Великобритания
Жанры: фантастика, триллер, драма
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 108 минут (01:48)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,1
Рейтинг на IMDb: 7,70
26-летний программист Калеб (Донал Глисон) работает в крупной мировой компьютерной компании. Парню повезло, и он выиграл в конкурсе шанс на работу своей мечты — провести неделю в роскошном и удаленном от цивилизации доме генерального директора компании Натана Бейтмана (Оскар Айзек). Калебу предстоит поучаствовать в странном, но увлекательном эксперименте — поработать с первым в мире искусственным интеллектом, который находится в теле девушки (Алисия Викандер). Непредсказуемый финал фильма заставляет задуматься о том, что будет с человечеством, когда технический прогресс достигнет своего совершенства, и машины станут умнее нас.
И небольшой бонус: у фильма есть «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
«Лучшее предложение» (16+)
Страна: Италия
Жанры: триллер, драма, криминал
Год выпуска: 2013
Продолжительность: 131 минута (02:11)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,0
Рейтинг на IMDb: 7,80
Вёрджил Олдман (Джеффри Раш) — управляющий директор ведущего аукционного дома, известный пожилой искусствовед. Время от времени со своим партнером Билли (Дональд Сазерленд) на глазах у всего мира он проворачивает хитроумные аферы, ловко манипулируя и вводя в заблуждение как продавцов, так и покупателей. В секретном зале своей виллы он собрал сотни бесценных картин из разных эпох.
При этом сам коллекционер — брезгливый, замкнутый социопат и старый холостяк. Его не интересуют женщины, он предпочитает любоваться ими лишь на полотнах своих картин. Но однажды таинственная женщина (Сильвия Хукс), скрывающая свою личность, просит его продать антиквариат ее семьи. Среди многочисленных произведений искусства раз за разом Олдман обнаруживает частицы давно утерянного механизма. Складывая, как пазл, найденные детали, вместе со своим гениальным другом Робертом (Джим Стрёджесс) они пытаются разгадать этот секрет. Но Олдман заинтересован не только предметами старины — загадочная женщина, которая предпочитает не показываться на глаза герою, всё больше разжигает в нем интерес.
«Бункер» (16+)
Страны: Испания, Колумбия
Жанры: триллер, драма, детектив
Год выпуска: 2011
Продолжительность: 92 минуты (01:32)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,2
Рейтинг на IMDb: 7,30
Официантка Фабиана (Мартина Гарсия) живет в Боготе — столице Колумбии — и мечтает о счастливой любви с принцем (или хотя бы состоятельным человеком). В одну из рабочих смен она знакомится с героем своей мечты — привлекательным и успешным дирижером оркестра филармонии Адрианом (Ким Гутьеррес), который владеет огромным особняком. Адриан переживает сложный период в жизни — его возлюбленная Белла (Клара Лаго) загадочным образом исчезла. Мужчина приглашает Фабиану к себе домой, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, после чего между героями вспыхивает страсть и начинается бурный роман. Но вскоре возникают сложности — полиция начала расследовать исчезновение Беллы, а сама Фабиана начинает чувствовать, что в доме происходит нечто странное.
«Ночные игры» (18+)
Страна: США
Жанры: боевик, триллер, комедия, криминал, приключения
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 100 минут (01:40)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,0
Рейтинг на IMDb: 6,90
Главные герои фильма — молодая пара Макс (Джейсон Бейтман) и Энни (Рэйчел Макадамс), которая каждую неделю устраивает детективные «ночные игры». Они развлекаются вместе с друзьями, а главный инициатор игр — родной брат Макса Брукс (Кайл Чандлер). На этот раз Макс запланировал необычный квест, в котором похищают Брукса. Правда, сюжет развивается таким образом, что в итоге становится непонятно: игра это или реальность. Но в первую очередь фильм подается как комедия, поэтому загадочность сюжета будет уходить на задний план — на первом будет юмор.
«Прочь» (18+)
Страны: США, Япония
Жанры: ужасы, триллер, детектив
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 104 минуты (01:44)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,1
Рейтинг на IMDb: 7,70
Молодой афроамериканец Крис Вашингтон (Дэниел Калуя) работает фотографом. Однажды он знакомится с девушкой — Роуз Армитаж (Эллисон Уильямс), моментально влюбляется и мечтает познакомиться с ее близкими. Ее родители — представители элиты, проживают вдали от городской суеты, а их загородный особняк впечатляет своим великолепием. Но в мире нет ничего идеального, и если бы главный герой узнал, зачем его на самом деле пригласили в гости, то моментально убежал бы прочь. За красивой картинкой дома Армитажей скрывается настоящий ад. Любопытно, что у начального варианта сценария был более устрашающий финал, но режиссер Джордан Пил в итоге оставил оптимистичную версию. И не зря — фильм получил «Оскар» за лучший сценарий.
«Кловерфилд, 10»
Страна: США
Жанры: триллер, драма, фантастика
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 103 минуты (01:43)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,9
Рейтинг на IMDb: 7,20
Вторая часть франшизы «Кловерфилд» (первая — «Монстро») рассказывает о девушке Мишель (Мэри Элизабет Уинстед). В начале фильма она ругается со своим возлюбленным Беном (Брэдли Купер), собирает вещи и уезжает из дома, а затем попадает в аварию. Когда героиня приходит в себя, то выясняет, что прикована цепями в каком-то подвале. Она понятия не имеет, где находится и кто держит ее взаперти. В дальнейшем выясняется, что человек, который не выпускает ее на свободу, утверждает, что делает это ради ее блага. Всё дело в том, что пока девушка была без сознания, снаружи произошла химическая атака, и мир стал непригодным для жизни — так уверяет похититель. Но действительно ли это так?
«Побочный эффект» (16+)
Страна: США
Жанры: триллер, драма, криминал, детектив
Год выпуска: 2013
Продолжительность: 101 минута (01:41)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,0
Рейтинг на IMDb: 7,10
Сюжет повествует о непростой судьбе главной героини по имени Эмили (Руни Мара), любимого супруга которой посадили за решетку. После этого у девушки начались психологические расстройства. Мужа Эмили (Ченнинг Татум) выпустили на свободу спустя четыре года, но героиня впадает в депрессивное состояние и хочет покончить жизнь самоубийством. Она отправляется за помощью к психиатру — доктору Джонатану Бэнксу (Джуд Лоу). Он назначает ей лечение, но ни один из препаратов не помогает. Тогда врач обращается к своей коллеге — доктору Виктории Сиберт (Кэтрин Зета-Джонс), которая рекомендует новый препарат под названием «Абликса». По ее словам, он поможет Эмили гораздо быстрее и эффективнее. Что ждет героиню после этого — остается загадкой.