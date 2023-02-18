В Новосибирске впервые пройдет VK Fest

В 2023 году VK Fest впервые пройдет в Новосибирске — он станет одним из городов фестиваля. Также площадки VK Fest будут в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Фестиваль запланирован на месяц, с 15 июня по 16 июля.
— Анонсируя VK Fest 2023 сразу в пяти городах России, мы делаем следующий шаг — выходим за пределы столиц и одного летнего уик-энда. Теперь мы надеемся завоевать сердца Сибири и Дальнего Востока: еще сотни тысяч людей почувствуют неповторимый вайб нашего фестиваля, — говорит директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.
VK Fest традиционно проходит при поддержке организационного партнера «Радио Рекорд». В 2022 году фестиваль стал самым масштабным в истории компании — он прошел одновременно в трех городах и собрал рекордные 175 тысяч гостей, а за онлайн-трансляцией наблюдали более