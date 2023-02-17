Гениальные гены, кайфовый бизнес и страх уголовного преследования: история взлета и падения рэпера Моргенштерна*

В феврале 2018 года исполнитель выпустил первый мини-альбом и два клипа. Летом того же года Моргенштерн* побывал в Санкт-Петербург вместе с подругой Катей Топоровой на всероссийском фестивале видеоблогеров. Тогда рэпера стали узнавать люди.

— Была какая-то толпа с Васьки [Васильевский остров] на Дворцовую [площадь]. Прям огромное количество людей, а я решила провести через короткий путь, в итоге все нас давили и кричали его имя, — вспоминает Катя.



Деньги и слава

В августе 2018-го музыкант опубликовал видео с рекламной интеграцией и черным экраном на большую часть ролика. За ролик он получил 500 тысяч рублей, 100 из которых, по словам Алишера*, он сжег. В сентябре вышел клип на одну их самых популярных его песен «Вот так».



Моргенштерн* также выступил на уфимском фестивале «Новая Атланта» в 2019 году. В нем участвовали известные рэперы того времени: Face**, Thomas Mraz и другие.