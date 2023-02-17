Гениальные гены, кайфовый бизнес и страх уголовного преследования: история взлета и падения рэпера Моргенштерна*

Эпатажный рэпер Алишер Моргенштерн* сегодня, 17 февраля, отмечает 25-летие. В России он стал аутсайдером, хотя до этого песни артиста слушала вся молодежь. В день рождения Моргенштерна* наши коллеги из UFA1.RU вспоминают о главных событиях из его жизни и рассказывают, как он живет сейчас.
Родители
Юные годы Алишера* прошли в Уфе. Мама артиста Марина Моргенштерн имела собственные магазины цветов и растила ребенка одна. Отца — Тагира Валеева — рэпер видел только несколько раз. Его папа часто пил, а когда будущему артисту было 11, Тагир скончался.
— Я его раз пять в жизни видел, но, несмотря на это, я знаю, что он меня любил. Мы очень похожи, спасибо за гениальные гены. Спасибо, — говорил Моргенштерн* об отце.
Первые шаги к музыке
Алишер* увлекался музыкой с детства. Он занимался самостоятельно и с репетитором. В 15 лет юноша уже начал писать свои первые рэп-тексты. На своем YouTube-канале Моргенштерн* выкладывал видео своего раннего творчества. На кадрах мальчик забавно читает рэп.
Мама артиста говорила, что в его комнате всегда был беспорядок, но она не ругала его, а старалась поддержать его в музыке.
— Я не помню, сколько я простояла за дверью, слушая звуки электрогитары; сын сочинял музыку, очень красивую. Все-таки, не выдержав, постучала. «Алишерка*, пожалуйста, сыграй эту музыку, я случайно услышала такие красивые аккорды!», — рассказывала Марина Моргенштерн.
В подростковом возрасте Алишер* создал свою группу «ММД Crew», записывал песни под псевдонимами Mamavirgin и 1st July.
После школы Алишер* учился в Башкирском педагогическом университете, но защитить диплом ему не удалось. Во время практики в школе он предложил одной из учениц секс в туалете и снимал этот разговор на видео. Об уходе из вуза Моргенштерн* рассказал в своем ролике, куда вставил запись разговора с руководством БГПУ. Рэпер заявил, что девушка была его совершеннолетней подругой. Затем он поступил в Уфимский государственный авиационный технический университет на специальность «информатика», но из вуза его вновь отчислили.
«#ИзиРеп»
Первая слава к Алишеру* пришла благодаря его роликам на YouTube-канале. С 2017 по 2018 год он снимал пародии на клипы рэперов. Проект блогер назвал «#ИзиРеп».
В январе 2018 года Моргенштерн* выпустил дисс на рэпера Юрия Хованского, где вызвал его на рэп-батл на площадке Versus Battle. Интернет-шоу выпускалось на YouTube, в нем соревновались исполнители рэпа и хип-хопа. Сначала Хованский отказался от поединка, но позже предложил противнику 2 миллиона рублей. Алишер* заявил, что не будет участвовать в батле за деньги.
Диссы — выказывание неуважения в тексте одного рэпера другому исполнителю.
В феврале 2018 года исполнитель выпустил первый мини-альбом и два клипа. Летом того же года Моргенштерн* побывал в Санкт-Петербург вместе с подругой Катей Топоровой на всероссийском фестивале видеоблогеров. Тогда рэпера стали узнавать люди.
— Была какая-то толпа с Васьки [Васильевский остров] на Дворцовую [площадь]. Прям огромное количество людей, а я решила провести через короткий путь, в итоге все нас давили и кричали его имя, — вспоминает Катя.
Деньги и слава
В августе 2018-го музыкант опубликовал видео с рекламной интеграцией и черным экраном на большую часть ролика. За ролик он получил 500 тысяч рублей, 100 из которых, по словам Алишера*, он сжег. В сентябре вышел клип на одну их самых популярных его песен «Вот так».
Моргенштерн* также выступил на уфимском фестивале «Новая Атланта» в 2019 году. В нем участвовали известные рэперы того времени: Face**, Thomas Mraz и другие.
Популярность Моргенштерна* резко стала расти. Его альбом «До того как стал известен» набрал за день 50 тысяч репостов во «ВКонтакте». Интерес у публики он вызывал своим необычным образом, ходил с цветными дредами, не стеснялся выражаться грубо. Неоднократно выпускал провокационные ролики. На одном из своих концертов в Санкт-Петербурге рэпер разделся догола прямо на сцене.
В январе 2019-го состоялся релиз еще одного успешного альбома «Улыбнись, дурак!». Один из треков попал в ТОП-30 мирового рейтинга сайта Genius, а также в первую десятку рейтинга музыкального чарта «ВКонтакте».
Новый этап
Одним из переломных моментов в жизни Моргенштерна* была покупка люксового автомобиля Mercedes-Benz летом 2019 года. В честь этого события он даже записал трек. У Алишера* в целом сменился образ — не было уже его дредов, он сильно похудел.
В том же году он выпустил клипы с исполнителями Егором Кридом и Клавой Кокой. В 2020-м выходит его альбом «Легендарная пыль», набравший 21 миллион прослушиваний во «ВКонтакте» за первые двое суток. Люди заслушивали до дыр песни «Cadillac» и «Lollipop», выпущенные совместно с рэпером Элджеем.
В 22 года Моргенштерн* вошел в рейтинг самых перспективных россиян по версии Forbes. Затем артист вновь удивил публику очередной скандальной выходкой. Осенью 2020-го ему присвоили звание «Женщина года» по версии гламурного российского журнала. На вручение музыкант вышел на сцену в женском наряде. На нем были длинное платье с меховой накидкой, шляпа и очки. В конце года Моргенштерн* стал музыкантом года по версии модного журнала GQ.
На церемонию вручения МУЗ-ТВ Моргенштерн* приехал на инвалидной коляске. На сцене он высказал свое недовольство тем, что не получил тарелку «Музыкант года», которая досталась певцу Александру Ревве.
Иски
На Алишера* неоднократно подавали в суд. Общественники считали, что рэпер своими высказываниями дезориентирует подростков. В декабре 2020 года прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга потребовала запретить песню Моргенштерна* «Я съел деда». В январе 2021-го исполнитель Олег Лихачёв подал в суд на рэпера, заявив, что тот присвоил его песню. Певцу не понравилось, что Моргенштерн* снял ролик под играющую на фоне песню «Владимир Путин — молодец», но в исполнении не Лихачёва, а неизвестного мальчика. Суд взыскал с рэпера 300 тысяч рублей в пользу автора композиции.
Затем антимонопольная служба России возбудила дело против артиста и «Альфа-Банка» из-за ролика «Клип за 10 лямов». По мнению ФАС, видео нарушило пять пунктов закона «О рекламе». В нем Алишер* употребляет алкоголь, показывает средний палец, называет «Альфа-Банк» лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения, рекомендует детям попросить родителей или друзей оформить банковскую карту. Также в клипе не уточняется организационно-правовая форма банка, а внешность девушки на кадрах не соответствует реальному образу сотрудников организации. Та снималась в рубашке с откровенным вырезом, в котором виднеется нижнее белье.
Еще 100 тысяч рублей штрафа рэпер получил за пропаганду наркотиков в видеоклипе «Розовое вино 2».
Kaifовый бизнесмен
Алишер Моргенштерн* открывал вместе с бизнес-партнерами ресторан в центре Москвы. KAIF Provenance начал работать в октябре 2020 года. Однако большого успеха оно не принесло. Посетителю попалась проволока в блюде, но в ответ на претензию рэпер неприлично пошутил. В сентябре 2022 года прокуратура Москвы постановила приостановить работу ресторана на 90 суток за нарушения санэпидемиологических требований.
Также организацию штрафовали на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии. В итоге артист принял решение закрыть заведение. В сентябре 2021 года появилось еще одно заведение Алишера*. В Москве на Никольской, недалеко от Кремля, он открыл бургерную Kaif Burger. Корреспондент UFA1.RU даже побывал в заведении спустя месяц после его открытия.
Громкая свадьба и быстрый развод
С 2017 года Моргенштерн* встречался с уфимкой Диларой Зинатуллиной. Познакомились они на молодежной тусовке. В 2019 году пара рассталась, но летом 2020-го сошлись. Они вместе начали жить в Москве. Позже девушка сделала предложение Алишеру* стать ее мужем, вручив ему кольцо.
— Ты предложил мне сделать предложение, и я согласна, — сказала она возлюбленному.
Через пару недель рэпер и сам встал на колено перед Диларой во время съемок клипа и тоже сделал ей предложение руки и сердца. Свадьба состоялась 31 августа 2021 года. Торжество прошло в пародийно-саркастическом стиле провинциальных 90-х годов — со старомодным костюмом жениха, безвкусными украшениями декора, выкупом невесты и неприличными конкурсами с тамадой.
А вот банкет организовали дорого и богато. Он прошел на теплоходе, на праздник пригласили самых популярных личностей: Настю Ивлееву, Славу Марлоу, Даню Милохина, Эльдара Джарахова и других. В конце вечера молодожены поменяли образы. Моргенштерн* вышел в платье невесты, а Дилара облачилась в мужской костюм.
Однако уже в апреле 2022-го, то есть через семь месяцев после свадьбы, Алишер* и его жена неожиданно решили развестись. Дилара сообщила, что брак «не для них».
— В какой-то момент после свадьбы всё потухло. Раньше мы никогда не скучали друг с другом. У нас были разлуки, яркие встречи, обиды, страсть, скандалы, — заявила девушка в своем YouTube-канале.
Концерты в Америке
В ноябре 2021 года глава следкома России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант пропагандирует асоциальный образ жизни и наркотики. После этого, в декабре, Моргенштерн* и Дилара покинули страну и улетели в Дубай.
Позже рэпер объяснил, что против него проводятся проверки. Также артист отметил, что хотел бы вернуться в родную страну, но боится уголовного преследования.
— Давай сделаем официальный документ, заверенный государством, что, если вдруг по возвращении на меня заведут уголовку, — ты сядешь вместо меня? К сожалению, юридически это невозможно. Я обожаю Россию. Я хочу на дачу в Уфу. В серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе. Но я просто боюсь, понимаешь? — написал Алишер* в своем телеграм-канале.
В октябре 2022-го вышел новый альбом Моргенштерна* под названием LAST ONE и несколько клипов. Кроме того, рэпер рекламировал сайт криптовалютной биржи. Музыкант также посетил США. Там он дал несколько концертов. Алишер* даже выступил на одной сцене со знаменитым американским рэпером Lil Pump во время концерта в Майами.
Недавно Алишер* вновь попал в скандал. Петербургский рэпер Oxxxymiron*** (Мирон Федоров. — Прим. ред.) выпустил почти восьмиминутный дисс, в котором назвал артиста из Уфы клоуном, а также обвинил во вторичности, беспринципности и желании пропиариться на чужом имени. Также питерский рэпер заявил, что Моргенштерн* предлагал Мирону*** сотрудничать при выходе каждого своего альбома, а после отказов нелестно отзывался о коллеге в интернете. После этого Алишер* записал песню «Я убил Марка», в которой высмеял Oxxxymiron*** за излишнюю интеллектуальность в текстах, потерю популярности и слишком долгий перерыв в карьере. Также музыкант вызвал питерского рэпера на Versus Battle.
Продажа дома
В России артист жил в большом доме в Новой Москве. В конце ноября его выставили на продажу. Коттедж можно заметить в клипах и роликах Моргенштерна*. К примеру, именно там прошли съемки видео на хит «Cadillac».
Дом продается за 80 миллионов рублей. Его площадь — 400 квадратных метров. Внутри находятся кухня-гостиная с зоной для кинотеатра, камин, спа-зона с сауной, три спальни и игровая комната. На участке есть бассейн, посажены малина, яблони и смородина. Полностью коттедж смотрите в нашем материале.
* 7 мая Минюст РФ внес в список физлиц, осуществляющих политическую деятельность на иностранное финансирование, рэпера Моргенштерна.
** 8 апреля Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов рэпера Ивана Дремина (Face).
*** 7 октября Минюст РФ включил в список иноагентов Мирона Федорова (Oxxxymiron).