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Гениальные гены, кайфовый бизнес и страх уголовного преследования: история взлета и падения рэпера Моргенштерна*

Музыкант сегодня празднует юбилей

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Рассказываем о главных событиях из жизни рэпера

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Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом МОРГЕНШТЕРНОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ, ДРЕМИНЫМ ИВАНОМ ТИМОФЕЕВИЧЕМ, ФЕДОРОВЫМ МИРОНОМ ЯНОВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента МОРГЕНШТЕРНА АЛИШЕРА ТАГИРОВИЧА, ДРЕМИНА ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА, ФЕДОРОВА МИРОНА ЯНОВИЧА.

Эпатажный рэпер Алишер Моргенштерн* сегодня, 17 февраля, отмечает 25-летие. В России он стал аутсайдером, хотя до этого песни артиста слушала вся молодежь. В день рождения Моргенштерна* наши коллеги из UFA1.RU вспоминают о главных событиях из его жизни и рассказывают, как он живет сейчас.

Родители

Юные годы Алишера* прошли в Уфе. Мама артиста Марина Моргенштерн имела собственные магазины цветов и растила ребенка одна. Отца — Тагира Валеева — рэпер видел только несколько раз. Его папа часто пил, а когда будущему артисту было 11, Тагир скончался.

— Я его раз пять в жизни видел, но, несмотря на это, я знаю, что он меня любил. Мы очень похожи, спасибо за гениальные гены. Спасибо, — говорил Моргенштерн* об отце.

Алишер* с мамой Мариной

Алишер* с мамой Мариной

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Первые шаги к музыке

Алишер* увлекался музыкой с детства. Он занимался самостоятельно и с репетитором. В 15 лет юноша уже начал писать свои первые рэп-тексты. На своем YouTube-канале Моргенштерн* выкладывал видео своего раннего творчества. На кадрах мальчик забавно читает рэп.

Первый «клип» Алишера*, снятый в 2010 году

Первый «клип» Алишера*, снятый в 2010 году

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Мама артиста говорила, что в его комнате всегда был беспорядок, но она не ругала его, а старалась поддержать его в музыке.

— Я не помню, сколько я простояла за дверью, слушая звуки электрогитары; сын сочинял музыку, очень красивую. Все-таки, не выдержав, постучала. «Алишерка*, пожалуйста, сыграй эту музыку, я случайно услышала такие красивые аккорды!», — рассказывала Марина Моргенштерн.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Выступление Моргенштерна* в юности

Видео: @marina_morgenshtern / Instagram.com (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

В подростковом возрасте Алишер* создал свою группу «ММД Crew», записывал песни под псевдонимами Mamavirgin и 1st July.

Алишер* со своим другом детства

Алишер* со своим другом детства

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После школы Алишер* учился в Башкирском педагогическом университете, но защитить диплом ему не удалось. Во время практики в школе он предложил одной из учениц секс в туалете и снимал этот разговор на видео. Об уходе из вуза Моргенштерн* рассказал в своем ролике, куда вставил запись разговора с руководством БГПУ. Рэпер заявил, что девушка была его совершеннолетней подругой. Затем он поступил в Уфимский государственный авиационный технический университет на специальность «информатика», но из вуза его вновь отчислили.

«#ИзиРеп»

Первая слава к Алишеру* пришла благодаря его роликам на YouTube-канале. С 2017 по 2018 год он снимал пародии на клипы рэперов. Проект блогер назвал «#ИзиРеп».

В январе 2018 года Моргенштерн* выпустил дисс на рэпера Юрия Хованского, где вызвал его на рэп-батл на площадке Versus Battle. Интернет-шоу выпускалось на YouTube, в нем соревновались исполнители рэпа и хип-хопа. Сначала Хованский отказался от поединка, но позже предложил противнику 2 миллиона рублей. Алишер* заявил, что не будет участвовать в батле за деньги.

Диссы — выказывание неуважения в тексте одного рэпера другому исполнителю.

Так выглядел рэпер в те времена, когда был блогером

Так выглядел рэпер в те времена, когда был блогером

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В феврале 2018 года исполнитель выпустил первый мини-альбом и два клипа. Летом того же года Моргенштерн* побывал в Санкт-Петербург вместе с подругой Катей Топоровой на всероссийском фестивале видеоблогеров. Тогда рэпера стали узнавать люди.

— Была какая-то толпа с Васьки [Васильевский остров] на Дворцовую [площадь]. Прям огромное количество людей, а я решила провести через короткий путь, в итоге все нас давили и кричали его имя, — вспоминает Катя.

Деньги и слава

В августе 2018-го музыкант опубликовал видео с рекламной интеграцией и черным экраном на большую часть ролика. За ролик он получил 500 тысяч рублей, 100 из которых, по словам Алишера*, он сжег. В сентябре вышел клип на одну их самых популярных его песен «Вот так».

Моргенштерн* также выступил на уфимском фестивале «Новая Атланта» в 2019 году. В нем участвовали известные рэперы того времени: Face**, Thomas Mraz и другие.

Моргенштерн* на «Новой Атланте»

Моргенштерн* на «Новой Атланте»

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Популярность Моргенштерна* резко стала расти. Его альбом «До того как стал известен» набрал за день 50 тысяч репостов во «ВКонтакте». Интерес у публики он вызывал своим необычным образом, ходил с цветными дредами, не стеснялся выражаться грубо. Неоднократно выпускал провокационные ролики. На одном из своих концертов в Санкт-Петербурге рэпер разделся догола прямо на сцене.

В январе 2019-го состоялся релиз еще одного успешного альбома «Улыбнись, дурак!». Один из треков попал в ТОП-30 мирового рейтинга сайта Genius, а также в первую десятку рейтинга музыкального чарта «ВКонтакте».

Новый этап

Одним из переломных моментов в жизни Моргенштерна* была покупка люксового автомобиля Mercedes-Benz летом 2019 года. В честь этого события он даже записал трек. У Алишера* в целом сменился образ — не было уже его дредов, он сильно похудел.

В том же году он выпустил клипы с исполнителями Егором Кридом и Клавой Кокой. В 2020-м выходит его альбом «Легендарная пыль», набравший 21 миллион прослушиваний во «ВКонтакте» за первые двое суток. Люди заслушивали до дыр песни «Cadillac» и «Lollipop», выпущенные совместно с рэпером Элджеем.

В 22 года Моргенштерн* вошел в рейтинг самых перспективных россиян по версии Forbes. Затем артист вновь удивил публику очередной скандальной выходкой. Осенью 2020-го ему присвоили звание «Женщина года» по версии гламурного российского журнала. На вручение музыкант вышел на сцену в женском наряде. На нем были длинное платье с меховой накидкой, шляпа и очки. В конце года Моргенштерн* стал музыкантом года по версии модного журнала GQ.

Наряд на вручении звания «Женщина года»

Наряд на вручении звания «Женщина года»

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На вручении премии GQ

На вручении премии GQ

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На церемонию вручения МУЗ-ТВ Моргенштерн* приехал на инвалидной коляске. На сцене он высказал свое недовольство тем, что не получил тарелку «Музыкант года», которая досталась певцу Александру Ревве.

Иски

На Алишера* неоднократно подавали в суд. Общественники считали, что рэпер своими высказываниями дезориентирует подростков. В декабре 2020 года прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга потребовала запретить песню Моргенштерна* «Я съел деда». В январе 2021-го исполнитель Олег Лихачёв подал в суд на рэпера, заявив, что тот присвоил его песню. Певцу не понравилось, что Моргенштерн* снял ролик под играющую на фоне песню «Владимир Путин — молодец», но в исполнении не Лихачёва, а неизвестного мальчика. Суд взыскал с рэпера 300 тысяч рублей в пользу автора композиции.

Рэпер на одно из заседаний пришел в экстравагантном наряде

Рэпер на одно из заседаний пришел в экстравагантном наряде

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Затем антимонопольная служба России возбудила дело против артиста и «Альфа-Банка» из-за ролика «Клип за 10 лямов». По мнению ФАС, видео нарушило пять пунктов закона «О рекламе». В нем Алишер* употребляет алкоголь, показывает средний палец, называет «Альфа-Банк» лучшим банком страны, не указывая критериев сравнения, рекомендует детям попросить родителей или друзей оформить банковскую карту. Также в клипе не уточняется организационно-правовая форма банка, а внешность девушки на кадрах не соответствует реальному образу сотрудников организации. Та снималась в рубашке с откровенным вырезом, в котором виднеется нижнее белье.

Еще 100 тысяч рублей штрафа рэпер получил за пропаганду наркотиков в видеоклипе «Розовое вино 2».

Kaifовый бизнесмен

Алишер Моргенштерн* открывал вместе с бизнес-партнерами ресторан в центре Москвы. KAIF Provenance начал работать в октябре 2020 года. Однако большого успеха оно не принесло. Посетителю попалась проволока в блюде, но в ответ на претензию рэпер неприлично пошутил. В сентябре 2022 года прокуратура Москвы постановила приостановить работу ресторана на 90 суток за нарушения санэпидемиологических требований.

Ресторан был оформлен в темном стиле

Ресторан был оформлен в темном стиле

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Также организацию штрафовали на 1,5 миллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии. В итоге артист принял решение закрыть заведение. В сентябре 2021 года появилось еще одно заведение Алишера*. В Москве на Никольской, недалеко от Кремля, он открыл бургерную Kaif Burger. Корреспондент UFA1.RU даже побывал в заведении спустя месяц после его открытия.

Бургерная Моргенштерна*

Бургерная Моргенштерна*

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Громкая свадьба и быстрый развод

С 2017 года Моргенштерн* встречался с уфимкой Диларой Зинатуллиной. Познакомились они на молодежной тусовке. В 2019 году пара рассталась, но летом 2020-го сошлись. Они вместе начали жить в Москве. Позже девушка сделала предложение Алишеру* стать ее мужем, вручив ему кольцо.

— Ты предложил мне сделать предложение, и я согласна, — сказала она возлюбленному.

Через пару недель рэпер и сам встал на колено перед Диларой во время съемок клипа и тоже сделал ей предложение руки и сердца. Свадьба состоялась 31 августа 2021 года. Торжество прошло в пародийно-саркастическом стиле провинциальных 90-х годов — со старомодным костюмом жениха, безвкусными украшениями декора, выкупом невесты и неприличными конкурсами с тамадой.

Эпатажная свадьба пары

Эпатажная свадьба пары

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А вот банкет организовали дорого и богато. Он прошел на теплоходе, на праздник пригласили самых популярных личностей: Настю Ивлееву, Славу Марлоу, Даню Милохина, Эльдара Джарахова и других. В конце вечера молодожены поменяли образы. Моргенштерн* вышел в платье невесты, а Дилара облачилась в мужской костюм.

Однако уже в апреле 2022-го, то есть через семь месяцев после свадьбы, Алишер* и его жена неожиданно решили развестись. Дилара сообщила, что брак «не для них».

— В какой-то момент после свадьбы всё потухло. Раньше мы никогда не скучали друг с другом. У нас были разлуки, яркие встречи, обиды, страсть, скандалы, — заявила девушка в своем YouTube-канале.

Концерты в Америке

В ноябре 2021 года глава следкома России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант пропагандирует асоциальный образ жизни и наркотики. После этого, в декабре, Моргенштерн* и Дилара покинули страну и улетели в Дубай.

Моргенштерн* и Дилара покидают Россию

Моргенштерн* и Дилара покидают Россию

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Позже рэпер объяснил, что против него проводятся проверки. Также артист отметил, что хотел бы вернуться в родную страну, но боится уголовного преследования.

— Давай сделаем официальный документ, заверенный государством, что, если вдруг по возвращении на меня заведут уголовку, — ты сядешь вместо меня? К сожалению, юридически это невозможно. Я обожаю Россию. Я хочу на дачу в Уфу. В серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе. Но я просто боюсь, понимаешь? — написал Алишер* в своем телеграм-канале.

Исполнитель давал концерты в Америке

Исполнитель давал концерты в Америке

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В октябре 2022-го вышел новый альбом Моргенштерна* под названием LAST ONE и несколько клипов. Кроме того, рэпер рекламировал сайт криптовалютной биржи. Музыкант также посетил США. Там он дал несколько концертов. Алишер* даже выступил на одной сцене со знаменитым американским рэпером Lil Pump во время концерта в Майами.

Недавно Алишер* вновь попал в скандал. Петербургский рэпер Oxxxymiron*** (Мирон Федоров. — Прим. ред.) выпустил почти восьмиминутный дисс, в котором назвал артиста из Уфы клоуном, а также обвинил во вторичности, беспринципности и желании пропиариться на чужом имени. Также питерский рэпер заявил, что Моргенштерн* предлагал Мирону*** сотрудничать при выходе каждого своего альбома, а после отказов нелестно отзывался о коллеге в интернете. После этого Алишер* записал песню «Я убил Марка», в которой высмеял Oxxxymiron*** за излишнюю интеллектуальность в текстах, потерю популярности и слишком долгий перерыв в карьере. Также музыкант вызвал питерского рэпера на Versus Battle.

Продажа дома

В России артист жил в большом доме в Новой Москве. В конце ноября его выставили на продажу. Коттедж можно заметить в клипах и роликах Моргенштерна*. К примеру, именно там прошли съемки видео на хит «Cadillac».

Дом продается за 80 миллионов рублей. Его площадь — 400 квадратных метров. Внутри находятся кухня-гостиная с зоной для кинотеатра, камин, спа-зона с сауной, три спальни и игровая комната. На участке есть бассейн, посажены малина, яблони и смородина. Полностью коттедж смотрите в нашем материале.

Дом Моргенштерна*

Дом Моргенштерна*

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* 7 мая Минюст РФ внес в список физлиц, осуществляющих политическую деятельность на иностранное финансирование, рэпера Моргенштерна.

** 8 апреля Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов рэпера Ивана Дремина (Face).

*** 7 октября Минюст РФ включил в список иноагентов Мирона Федорова (Oxxxymiron).

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