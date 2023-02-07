Это будет год Шамана, а Стас Михайлов уйдет в тень? Кто из российских звезд выживет в новой реальности

За последний год в российском шоу-бизнесе из-за ситуации в стране и мире произошли серьезные изменения: развлекательных мероприятий стало меньше, да и деньги, которые прежде уходили на вечеринки и презентации, теперь тратятся на более утилитарные вещи. В этой ситуации ударниками отечественного шоу-бизнеса приходится учитывать новую реальность. Еще весной организатор частных и корпоративных мероприятий, глава агентства Empire of Music Табриз Шахиди оценивал состояние индустрии с надеждой на стабильность:
— Если сама жизнь совсем скоро будет как прежде, то ивент-индустрия при самых оптимистичных прогнозах оправится к середине лета. Сформулированная когда-то закономерность, что «в кризис индустрия развлечений схлопывается в первую очередь и она же первой начинает возрождаться сразу по окончании активной его фазы» актуальна в нашей стране всегда… Уже начали поступать предоплаты за летние корпоративные мероприятия… Клиенты и организаторы руководствуются уместностью проведения увеселительных вечеров и настроениями в обществе.
Но к концу 2022 года стало ясно, что жизнь для российских артистов не будет прежней. Происходящее в стране и в мире повлияло на всех: заказчиков мероприятий, исполнителей и их зрителей.
Не до песен?
— Сегодня привычные способы заработать деньги на корпоративах или летних гастролях по курортным городам, которые работали много лет подряд, за исключением «коронавирусных», уже не существуют, — объяснил продюсер и концертный директор Сергей Лавров. — Эти средства не только кормили артистов, но и позволяли вкладывать их в новые шоу, новые альбомы. Сейчас остались только разовые концерты, что говорит о серьезном упадке нашей индустрии развлечений. И все люди, которые работают в ней, пока пребывают в шоке. Когда же наша индустрия восстановится, учитывая события, одному богу известно.
Но говорить, что исполнители полностью остались без работы, всё-таки не приходится. Правда, собирать огромные залы решаются единицы. В столичном Кремлевском дворце пока запланированы выступления лишь двух исполнителей. Свои юбилейные концерты «55. Золотые хиты на бис» даст в апреле Филипп Киркоров — запланировано аж пять выступлений! А в декабре Кремлевский дворец планирует собрать Елена Ваенга. В зале стадиона «Лужники» пока заявлено лишь одно выступление — в июле группа «Руки вверх!» даст концерт «На бис!» А вот в «Крокус Сити Холле» концертная активность на высоком уровне — по три-четыре в неделю. Дима Билан даст здесь два концерта в феврале в честь своего 25-летия на сцене, следом выступит Глюкоzа, сборный концерт звезд — от Лещенко до Долиной — пройдет в конце февраля, два концерта в этом же месяце даст группа «Любэ», по одному — «Агата Кристи» и «Чайф». И так густо выступления расписаны до конца года.
— Сейчас публика хочет слышать только самых любимых, как правило, и самых дорогих артистов, — говорит продюсер и концертный директор Леонид Дзюнник. — Новогодние корпоративы это очень четко показали. Думаю, такая тенденция будет держаться и весь год.
«Артист должен переодеваться»
— Конечно, обстановка в стране влияет на всех, на артистов в том числе, поэтому сегодня им нужно думать, как удержаться на плаву, — ресурсов стало меньше и тратить их уже не так просто, — считает продюсер и концертный директор Леонид Дзюнник. — Зрителей нужно привлекать, удивлять. Вот, например, Стас Михайлов уже не собирает такие залы, как прежде. И дело не в том, что он стал хуже петь. Он просто не меняется, и, на мой взгляд, публика устала от однообразного репертуара. Ну сколько можно петь о разводе, разлуке и одиночестве?
Безусловно, нужно разделять лирического героя и реального певца, но это сложно. Помните, в фильме «Покровские ворота» Костик говорит герою Броневого Велюрову, что время от времени артист должен переодеваться. Сегодня, по-моему, это нужно особенно, чтобы привлечь и удержать внимание публики: зритель идет за эмоциями.
По мнению Леонида Дзюнника, образец певца, умеющего «переодеваться», — Филипп Киркоров.
— За 35 лет на сцене Филипп менялся много раз. И, хотя публика на концертах просит исполнить и любимые песни «А я и не знал» или «Единственная», у него всегда есть новые «горячие» хиты. То он с Басковым снимет провокационный клип «Ибица», то запишет какой-нибудь необычный дуэт, заставив говорить о себе людей, которые прежде его не слушали.
Умение Филиппа Киркорова ориентироваться подтверждает и статистика. По итогам прошлого года, которые подвел сервис «Яндекс.Музыка», дуэт Киркорова и Анны Asti «Хобби» попал в пятерку самых прослушиваемых композиций. Сама же Анна Asti стала самым популярным артистом года — в топ-100 вошли восемь ее песен, а вместе с ней в топе оказался и Филипп Киркоров.
— Можно меняться, пробовать что-то новое, писать неожиданные дуэты, как, например Егор Крид с Михаилом Шуфутинским про 3 сентября, появляться на телевизионных шоу с необычным репертуаром, как Ольга Зарубина с песней «Тату», но только, если у артиста есть аудитория, — рассуждает продюсер и организатор концертов Леонид Дзюнник.
И это я говорю про сложившихся артистов. У Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), Дани Милохина и подобных случайных людях на сцене будущего, на мой взгляд, нет.
Новичкам сложней всего
Так кто же останется на сцене в 2023 году? За прогнозом мы обратились к организатору частных и корпоративных мероприятий, главе агентства Empire of Music Табризу Шахиди:
— Прогнозы — дело неблагодарное. Одно скажу точно: 2023 год станет годом Шамана. Если голову парню не снесет. А он мудрый, и ближайшее окружение у него — блистательные маркетологи. Сохранят свои позиции певицы Zivert, Полина Гагарина, Анна Аsti и Jony, продолжит покорять стадионы Сергей Жуков, не устанет удивлять экспериментами Баста, неплохой рост покажет певица МакSим. Стабильны Агутин, Лазарев, Пресняков, Лепс, Киркоров. В топах продаж останутся «Иванушки» и Сосо Павлиашвили.
А вот с новыми, совсем свежими голосами — как всегда беда. Им придется сложнее всего. Очень надеюсь на стремительный рост популярности и желаю больших успехов Маше Зайцевой, Этери Бериашвили, Нодару Ревиа, Александру Молчанову (Ксон), Еве Власовой, Варваре Убель.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
После начала специальной военной операции на Украине некоторые российские исполнители стали высказываться против действий сегодняшней власти. Затем в соцсетях появились фотографии, на которых указаны фамилии неугодных артистов. Некоторые из них решили покинуть Россию по политическим или экономическим соображениям.
А еще в 2022 году многие знаменитости попадали в новости со скандалами и конфликтами. Драки, скандалы после разводов, конфликты с поклонниками — обо всём этом мы рассказали в этом материале.