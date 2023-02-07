Это будет год Шамана, а Стас Михайлов уйдет в тень? Кто из российских звезд выживет в новой реальности

Но к концу 2022 года стало ясно, что жизнь для российских артистов не будет прежней. Происходящее в стране и в мире повлияло на всех: заказчиков мероприятий, исполнителей и их зрителей.

Не до песен?

— Сегодня привычные способы заработать деньги на корпоративах или летних гастролях по курортным городам, которые работали много лет подряд, за исключением «коронавирусных», уже не существуют, — объяснил продюсер и концертный директор Сергей Лавров. — Эти средства не только кормили артистов, но и позволяли вкладывать их в новые шоу, новые альбомы. Сейчас остались только разовые концерты, что говорит о серьезном упадке нашей индустрии развлечений. И все люди, которые работают в ней, пока пребывают в шоке. Когда же наша индустрия восстановится, учитывая события, одному богу известно.

