Январь-2023 звездам шоу-бизнеса принес одни убытки. Кто, кроме скандального Лепса, смог еще заработать на корпоративах

Были единичные заказы на Басту — гонорар от 5 миллионов рублей, группу «Блестящие» — от 800 тысяч рублей, мегапопулярного в прошлые годы Сергея Жукова и группу «Руки Вверх!», которые стоят до 6 миллионов рублей, Филиппа Киркорова с подобающим поп-королю ценником в 10 миллионов, певицу МакSим, чьи расценки начинаются от 4 миллионов рублей, и молодую, но уже наступающую на пятки Клаву Коку за солидный гонорар в 6 миллионов.



— Такие мегапопулярные артисты, как Григорий Лепс, оказались востребованы и в эти праздники, а также те, кто часто появлялся на экранах телевизоров, например Леонид Агутин, — сообщил промоутер и концертный директор Сергей Лавров. — Но и их гонорары за новогодние выступления считать уже неинтересно — их не сравнить с теми доходами, которые были даже в пандемийные времена. По моему мнению, можно поставить крест на теме дорогих корпоративов, куда приглашали звезд и не скупились на расходы. Сейчас вся наша индустрия шоу-бизнеса в упадке — это не та область, которая развивается в военное время. Поэтому артисты, надеявшиеся на новогодние доходы, серьезно просчитались.