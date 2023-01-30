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Январь-2023 звездам шоу-бизнеса принес одни убытки. Кто, кроме скандального Лепса, смог еще заработать на корпоративах

Считаем деньги в кошельках российских знаменитостей

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Список российских звезд, заработавших на новогодних выступлениях огромные суммы, сократился в разы

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«Декабрь и январь полгода кормят» — так звучит поговорка российских артистов. Вернее, звучала до нынешних новогодних праздников.

Наконец-то закончилось время корпоративов, новогодних вечеринок, рождественских празднований, встреча Старого Нового года, а также нового года по-восточному календарю. И можно подвести итоги, выяснив, сколько же сотен тысяч и миллионов рублей напели наши звезды? Но в нынешнем «сезоне елок» хвастаться нашему шоу-бизнесу нечем — большинство артистов не получили ни единого заказа! Об этом — в материале MSK1.RU.

«Считать доходы стало неинтересно»

— Такого не было даже в коронавирусных 2020-м и 2021-м! — рассказывает продюсер и концертный директор Леонид Дзюник. — Нужно сказать, что корпоративы на широкую ногу начали угасать еще до пандемии: сначала перестали тратить деньги на гулянки и артистов государственные компании, потом по новогодним вечеринкам ударил коронавирус. Ударил, но не убил: несмотря на вирусные ограничения, запрет гулять после 23:00, многие фирмы устраивали корпоративы втихую, приглашая звезд, но не афишируя мероприятия.

Тренд на скромность задали городские администрации, отменив праздничные концерты на площадях и в концертных залах, а значит и приглашения артистов. Не стал выделяться и крупный бизнес, посчитав, что на гонорары для звезд можно, например, помочь жителям новых территорий или бойцам в зоне СВО. Да и экономическая ситуация не сильно располагала к излишествам в виде вечеринки с популярным артистом.

— Обычно уже в сентябре мы начинали расписывать график артистов для работы на декабрьских корпоративах, концертах в новогоднюю ночь, выступлениях на Рождество или Старый Новый год, — рассказал продюсер и концертный директор Леонид Дзюник. — Прошлый график, например, Сережи Лазарева был весь из перелетов: сегодня в Питере, завтра в Тольятти, послезавтра в Красноярске, а в новогоднюю ночь три-четыре выступления.

Все гонорары ушли на «рюмку водки»

Конечно, совсем без выступлений публику не оставили. Но это были уже не корпоративы. Для дорогих гостей расстарались не менее дорогие рестораны — именно они стали основными заказчиками артистов в новогоднюю ночь. В 70–100 тысяч рублей, которые стоил пригласительный, входил не только изысканный стол, но и развлекательная программа.

В ресторане «Турандот» пел Григорий Лепс за свой стандартный гонорар от 80 тысяч евро, Леонид Агутин — за 4 миллиона рублей и Полина Гагарина — за 3 миллиона рублей.

Одним из самых востребованных и дорогих артистов стал певец Григорий Лепс. И это даже несмотря на <a href="https://msk1.ru/text/incidents/2022/12/12/71890580/" class="io-leave-page _" target="_blank">скандал</a>, в который он вляпался в конце прошлого года

Одним из самых востребованных и дорогих артистов стал певец Григорий Лепс. И это даже несмотря на скандал, в который он вляпался в конце прошлого года

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В новогоднюю ночь в «Крокус Сити Холле» гостей радовали тот же Леонид Агутин с ценником в 4 миллиона и певица Zivert за 3,5 миллиона рублей.

Пришедших провести новогоднюю ночь в «Барвихе Luxury Villagе» развлекали певица Асти с гонораром в 5 миллионов рублей и супервостребованный Григорий Лепс, берущий за выступление только в евро.

Среди высокооплачиваемых звезд в этот Новый год оказалась певица Асти

Среди высокооплачиваемых звезд в этот Новый год оказалась певица Асти

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Популярную Асти забронировал и столичный клуб Gipsi. Певица Глюкоzа за 2 миллиона рублей порадовала концертом гостей новогодней вечеринки в самом фешенебельном отеле Крыма Mriya Resort&SPA.

В это время Ольга Бузова за 3 миллиона рублей развлекала гостей загородного парк-отеля «Яхонты» за гонорар. В Сочи главным новогодним «угощением» гостей отеля «Риксос Красная Поляна» стал Сосо Павлиашвили, за новогодний концерт певец берет 1,5 миллиона.

Ольга Бузова — одна из самых ярких представительниц шоу-бизнеса. Но <a href="https://msk1.ru/text/business/2022/07/15/71485652/" class="_ io-leave-page" target="_blank">зарабатывает она</a> не только на этом

Ольга Бузова — одна из самых ярких представительниц шоу-бизнеса. Но зарабатывает она не только на этом

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Были единичные заказы на Басту — гонорар от 5 миллионов рублей, группу «Блестящие» — от 800 тысяч рублей, мегапопулярного в прошлые годы Сергея Жукова и группу «Руки Вверх!», которые стоят до 6 миллионов рублей, Филиппа Киркорова с подобающим поп-королю ценником в 10 миллионов, певицу МакSим, чьи расценки начинаются от 4 миллионов рублей, и молодую, но уже наступающую на пятки Клаву Коку за солидный гонорар в 6 миллионов.

— Такие мегапопулярные артисты, как Григорий Лепс, оказались востребованы и в эти праздники, а также те, кто часто появлялся на экранах телевизоров, например Леонид Агутин, — сообщил промоутер и концертный директор Сергей Лавров. — Но и их гонорары за новогодние выступления считать уже неинтересно — их не сравнить с теми доходами, которые были даже в пандемийные времена. По моему мнению, можно поставить крест на теме дорогих корпоративов, куда приглашали звезд и не скупились на расходы. Сейчас вся наша индустрия шоу-бизнеса в упадке — это не та область, которая развивается в военное время. Поэтому артисты, надеявшиеся на новогодние доходы, серьезно просчитались.

Полгода назад на <a href="https://msk1.ru/text/culture/2022/07/03/71459195/" class="_ io-leave-page" target="_blank">концерте группы «Руки Вверх!»</a> был полный аншлаг. Команда Сергея Жукова востребована до сих пор

Полгода назад на концерте группы «Руки Вверх!» был полный аншлаг. Команда Сергея Жукова востребована до сих пор

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Расценки российских артистов на прошедшие новогодние праздники

Расценки российских артистов на прошедшие новогодние праздники

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Дубай-кормилец

Русская публика есть везде, а в прошедшем году в некоторых точках планеты ее количество резко увеличилось. Дубай и так не жаловался на отсутствие русскоговорящих жителей, сегодня же их число выросло вдвое, а если учитывать, что на новогодние каникулы в Арабские Эмираты приехали и туристы, то зрителей в больших ресторанах роскошных отелей должно было хватить на всех российских звезд. И Дубай, где всегда солнечно и денежно, помог простаивающим российским артистам получить хоть один-два выхода на сцену:

  • «Иванушки» спели свои нетленки за 4 миллиона рублей;
  • Артур Пирожков — сценическое воплощение Александра Реввы — отработал за 4 миллиона рублей;
  • Павел Воля шутил за 5 миллионов рублей.

Ну и, конечно, не обошлось без Григория Лепса — артист выступил в Дубае на праздновании Старого Нового года в ресторане отеля Burdj Al Arab, где цена места за столиком начиналась от 1 тысячи долларов. Кстати, в этот раз с размахом отмечали Старый Новый год только в Дубае, российские жители обошлись домашними вечеринками.

Многие артисты сейчас зарабатывают, выступая перед русскими в Арабских Эмиратах

Многие артисты сейчас зарабатывают, выступая перед русскими в Арабских Эмиратах

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— В Дубае тусовались и отмечали новогодние праздники не только переехавшие, но и соотечественники, которые отправились туда на солнечные каникулы. Для любого артиста и в прежние времена выступление в Дубае было весьма существенной прибавкой к гонорарам, причем за визит они брали дополнительную наценку в 20%, — уточнил продюсер и концертный директор Леонид Дзюник. — Платили в Дубае щедро. Помню, в давние времена, еще до 2014 года, спрашивал у Андрея Данилко, почему его Верка Сердючка ни разу не устроила тур по российским городам? А он мне отвечал, что два его выступления в Дубае стоят столько же, как большие российские гастроли.

У звездных беглецов «елок» нет

— Если вам кто-то скажет, что у тех звезд, что уехали в прошлом году из России, было много заказов на новогодние корпоративы, посылайте этого человека к черту — он врет, — утверждает продюсер и концертный директор Леонид Дзюник. — Гулять рабочим коллективом под выступление любимого артиста — это чисто российское развлечение, да и нет за границей больших русских трудовых коллективов — IT-фирмы я не считаю, так как у них совершенно другая корпоративная культура. А отечественные компании никого из «беглецов» на корпоративы не пригласили — от греха подальше.

Говорят, что деньги любят тишину, возможно, на частных вечеринках кто-то из «беглецов» и выступал, но явно за меньший, чем обычно, гонорар.

— Частные вечеринки были всегда, помню, я возил группу «Тату» на выступления для 10–15 человек, но это и раньше были единичные заказы, и их точно не стало больше.

А местной публике, по мнению продюсера, русские артисты неинтересны ни перед Новым годом, ни в другое время.

— Я организовал в Германии пятьдесят выступлений группы «Тату» — и только два из них были для англоговорящей публики, — рассказывает Леонид Дзюник. — В Израиле одно из выступлений Филиппа Киркорова мы устроили для местных, и я слышал отзывы: «О, это "Лас-Вегас шоу"». Но для того, чтобы публика пошла на неизвестного ей русского артиста, устроители концертов должны вложить большие средства в рекламу и раскрутку. А сейчас, учитывая экономическое положение и навязываемую русофобию, об этом говорить бессмысленно.

Для многих звезд российского шоу-бизнеса Дубай стал популярной концертной площадкой

Для многих звезд российского шоу-бизнеса Дубай стал популярной концертной площадкой

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После начала специальной военной операции на Украине некоторые российские исполнители стали высказываться против действий действующей власти. Затем в соцсетях появились фотографии, на которых указаны фамилии неугодных артистов. Некоторые из них решили покинуть Россию по политическим или экономическим соображениям.

А еще в 2022 году многие знаменитости попадали в новости со скандалами и конфликтами. Драки, скандалы после разводов, конфликты с поклонниками — обо всём этом мы рассказали в этом материале.

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