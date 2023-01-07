«Я этого не скрываю, по моим фото в соцсетях всё видно»: как молодая учительница делает косплеи на аниме

Учитель русского языка и литературы Ксения Плошкина из Ярославля более 10 лет делает косплеи на японское аниме. Свое необычное увлечение она не скрывает и даже серьезно называет второй работой.
— В старшей школе я увлеклась японской анимацией, затем мы с друзьями узнали о косплее и загорелись идеей участия в фестивалях. В 2010 году, когда я была на втором курсе университета, мы собрали единомышленников и сделали свою первую косплей-сценку, — рассказывает Ксения Плошкина.
Сейчас Ксения состоит в числе организаторов крупного фестиваля азиатской поп-культуры, на который она шьет от 5 до 10 костюмов.
Как выглядят эти костюмы? Зачем учительница делает косплеи? И как к этому относятся ее коллеги и ученики? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Я никогда не подсчитывала, сколько в итоге стоит образ целиком, не хочу себя расстраивать. Цена зависит от ткани и ее количества. Стоимость может варьироваться от 200 до 2000 рублей. Я стараюсь находить материалы, оптимальные по соотношению цены и качества. Бывают такие случаи, когда похожей ткани нет, и ее приходится дополнять рисунками или аппликациями, — делится хитростями девушка. — Один раз бабушка и вовсе перешила мне для платья старый карнавальный новогодний костюм. Со временем сложность костюмов увеличивалась, а вместе с ней и траты.
Наши коллеги из 76.RU публиковали подробную историю Ксении Плошкиной. Прочитать ее можно тут.