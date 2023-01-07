«Я этого не скрываю, по моим фото в соцсетях всё видно»: как молодая учительница делает косплеи на аниме

— В старшей школе я увлеклась японской анимацией, затем мы с друзьями узнали о косплее и загорелись идеей участия в фестивалях. В 2010 году, когда я была на втором курсе университета, мы собрали единомышленников и сделали свою первую косплей-сценку, — рассказывает Ксения Плошкина.