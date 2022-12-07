Гонорар в 100 тысяч евро после драки меньше не станет? Что будет с концертами и корпоративами Лепса после скандала

3 ноября перед баром Finnegans в Санкт-Петербурге Григорий Лепс и его охранники подрались с посетителем. Пока сторона Григория Лепса не сделала никакого заявления о произошедшем. А как к ситуации отнесутся те, кто уже заказал выступление певца на новогоднем корпоративы, и может ли это повлиять на стоимость концерта, журналист MSK1.RU спросила у концертного директора артистов, организатора частных и корпоративных мероприятий Табриза Шахиди.
— Скандалы, как вы помните, обычно повышают уровень популярности, который у Лепса и без того недосягаем. Уверен, что и целей подобных у Григория не было, — считает известный менеджер нашего шоу-бизнеса. — Сказалась общая усталость от длительного тура: беречь себя, свое здоровье, свой голос, в конце концов, ему, видимо, не дают то ли обстоятельства, то ли
По словам Табриза Шахиди, Григорий Лепс
— Что касается заказчиков, которые уже оплатили себе выступление Григория Лепса на корпоратив, только заключение под стражу (не дай Бог) может помешать ему выступить, то есть выполнить контракт. Поэтому уверен, что стороны конфликта найдут обоюдовыгодное решение, а артист продолжит выступать на радость зрителям, поклонникам и клиентам, — считает Табриз Шахиди.
При этом, по мнению известного адвоката Александра Добровинского, считать, что Лепсу все сойдет с рук, не стоит.
— Рассуждения, что Григорий Лепс знаменит и популярен и ему всё сойдет с рук, — это обывательская и примитивная точка зрения, не уважающая закон. У нас масса известных людей находится в заключении. Вспомните очень популярного актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание за то, что в устроенной им аварии погиб человек, — говорит известный адвокат Александр Добровинский. — Но сначала нужно доказать вину человека. А пока любые претензии к Григорию Лепсу — это домыслы.
Сам участник потасовки —
Но перед баром, помимо
— Мое мнение однозначно — в действиях гражданина Лепса и его охранников я усматриваю нарушение второй части статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Объясню свою позицию — вторая часть статьи 112, так как избивали моего доверителя группой (кстати, до 5 лет. — Прим. ред.), — сказал он Фонтанке.ru
По мнению адвоката, дело очевидное и не требует особых разбирательств, так как есть видеозапись драки и многочисленные свидетели. Но юрист Александр Добровинский не во всем согласен с коллегой.
— Можно заявлять что угодно, называть какие угодно статьи уголовного кодекса, но пока нет подтверждения следствия о возбуждении уголовного дела по определенной статье, всё это — домыслы, — объясняет Александр Андреевич. — А также не считаю, что дело это очевидное и не требует долгого разбирательства. На видеозаписи потасовки видно, что пострадавшего сначала бьет большой дядя с пакетом в руках. Поэтому факт, что именно Григорий Лепс разбил нос, нужно еще доказать и только потом обвинять артиста.
Напомним, что конфликт и последовавшая за ним драка популярного исполнителя и жителя Санкт-Петербурга произошла после сольного концерта в Ледовом дворце, который расстроил Григория Лепса. Зрители увидели, как артист в сердцах бросил микрофон и, не допев песню, ушел со сцены. Позже в социальной сети певец извинился за неожиданный финал выступления, сославшись на то, что приболел.
Поднять плохое настроение Григорий Викторович решил в баре, где выпил несколько порций виски. А дальше есть рассказ нескольких очевидцев. Как выяснила Фонтанка.ru, бармен заведения считает, что пьяный посетитель «докопался» до певца, они повздорили и вышли разбираться на улицу.
Ранее MSK1.RU рассказывал о том, что известно о бизнесе Григория Лепса, а также публиковал репортаж с его юбилейного концерта в «Лужниках». Прочитайте, что говорили об этом выступлении зрители.