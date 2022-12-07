Гонорар в 100 тысяч евро после драки меньше не станет? Что будет с концертами и корпоративами Лепса после скандала

— Скандалы, как вы помните, обычно повышают уровень популярности, который у Лепса и без того недосягаем. Уверен, что и целей подобных у Григория не было, — считает известный менеджер нашего шоу-бизнеса. — Сказалась общая усталость от длительного тура: беречь себя, свое здоровье, свой голос, в конце концов, ему, видимо, не дают то ли обстоятельства, то ли какие-то очень жесткие обязательства.



По словам Табриза Шахиди, Григорий Лепс по-прежнему входит в десятку самых популярных и желанных на частных и корпоративных концертах певцов. Его гонорар уже четыре года составляет неизменную сумму в 80–100 тысяч евро.

